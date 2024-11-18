https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/abdli-milyarderlerden-bidena-atacms-tepkisi-ucuncu-dunya-savasini-cikarmak-istiyor-1090500318.html
ABD’li milyarderlerden Biden’a ‘ATACMS’ tepkisi: ‘Üçüncü dünya savaşını çıkarmak istiyor’
ABD’li milyarderlerden Biden’a ‘ATACMS’ tepkisi: ‘Üçüncü dünya savaşını çıkarmak istiyor’
Sputnik Türkiye
ABD’li milyarderler, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarda ABD yapımı uzun menzilli füze kullanmasına izin vermesine tepki gösterdi. Elon Musk... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T08:35+0300
2024-11-18T08:35+0300
2024-11-18T08:35+0300
ukrayna krizi
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jeffrey sachs
joe biden
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uzun menzilli füze
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füze saldırısı
donald trump
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ABD’li ekonomist ve milyarder Jeffrey Sachs, sosyal medya paylaşımında, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’daki gerilimin tırmanmasını teşvik ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:Milyarder girişimci Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te, bir kullanıcının “Liberaller savaş sever” şeklindeki paylaşıma, “Bu gerçek” yorumunda bulundu. Musk daha sonra şunu yazdı:Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor-Green, Biden'ın Kiev'e ABD silahlarıyla Rusya topraklarına saldırma yetkisi vererek 3. Dünya Savaşı'nı başlatmaya çalıştığı görüşünü dile getirdi. ABD halkının Cumhuriyetçi Donald Trump'a oy vererek “yabancı savaşları finanse etmek ya da savaşmak istemediğini" gösterdiğini vurgulayan Taylor-Green, şunu dedi:Trump’ın ekibi: Biden’in kararları gözden geçirilebilirABD’de geçiş yönetiminin temsilcisi, seçimleri kazanan Donald Trump’ın selefi Joe Biden’in ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırı düzenleme kararını gözden geçirebileceğini dile getirdi.Geçiş yönetiminin sözcüsü, “Sanırım hemen hemen tüm kararlar gözden geçirilecek” şeklinde konuştu.Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/maduro-rusyaya-uzun-menzilli-silahlarla-saldirilara-izin-verilmesi-batidaki-cilginlik-evresine-1090500144.html
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abd, elon musk, jeffrey sachs, joe biden, ukrayna, uzun menzilli füze, atacms, füze saldırısı, donald trump, 3. dünya savaşı, rusya, vladimir putin
abd, elon musk, jeffrey sachs, joe biden, ukrayna, uzun menzilli füze, atacms, füze saldırısı, donald trump, 3. dünya savaşı, rusya, vladimir putin
ABD’li milyarderlerden Biden’a ‘ATACMS’ tepkisi: ‘Üçüncü dünya savaşını çıkarmak istiyor’
ABD’li milyarderler, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarda ABD yapımı uzun menzilli füze kullanmasına izin vermesine tepki gösterdi. Elon Musk, Rusya’nın aynı şekilde karşılık verebileceğini ifade ederken Sachs, Biden’ı gerilimi tırmandırmakla suçladı.
ABD’li ekonomist ve milyarder Jeffrey Sachs, sosyal medya paylaşımında, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’daki gerilimin tırmanmasını teşvik ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
Biden görevdeki son iki ayında ne yapıyor? Büyük ölçekte gerilim tırmandırıyor. Amacı Trump'ı daha kötü durumda bırakmak mı?
Milyarder girişimci Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te, bir kullanıcının “Liberaller savaş sever” şeklindeki paylaşıma, “Bu gerçek” yorumunda bulundu. Musk daha sonra şunu yazdı:
Sorun şu ki, Rusya da aynı şekilde karşılık verecek.
Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor-Green, Biden'ın Kiev'e ABD silahlarıyla Rusya topraklarına saldırma yetkisi vererek 3. Dünya Savaşı'nı başlatmaya çalıştığı görüşünü dile getirdi.
ABD halkının Cumhuriyetçi Donald Trump'a oy vererek “yabancı savaşları finanse etmek ya da savaşmak istemediğini" gösterdiğini vurgulayan Taylor-Green, şunu dedi:
Biz kendi sorunlarımızı halletmek istiyoruz.
Trump’ın ekibi: Biden’in kararları gözden geçirilebilir
ABD’de geçiş yönetiminin temsilcisi, seçimleri kazanan Donald Trump’ın selefi Joe Biden’in ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırı düzenleme kararını gözden geçirebileceğini dile getirdi.
Geçiş yönetiminin sözcüsü, “Sanırım hemen hemen tüm kararlar gözden geçirilecek” şeklinde konuştu.
Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.