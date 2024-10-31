https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html

‘İçindekiler’e dair her şey: Gıda etiketi nasıl okunmalı? E kodu neden önemli?

‘İçindekiler’e dair her şey: Gıda etiketi nasıl okunmalı? E kodu neden önemli?

Sputnik Türkiye

Tarım Bakanlığı'nın haftalardır sahte ürün listesi yayınlamasının ardından gıda ürünleri mercek altında. Gıda etiketleri üzerinde yazanlar ne anlama geliyor... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T11:13+0300

2024-10-31T11:13+0300

2024-10-31T11:13+0300

yaşam

etiket

gıda

taklit

tağşiş

taklit tağşiş listesi

tarım ve orman bakanlığı

köfteci yusuf

gıda ürünü

ebru akdağ

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Gıda etiketleri nasıl okunur, son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasında nasıl bir fark vardır, etiket üzerindeki 'içindekiler' kısmını okumak neden önemli? Sputnik Türkiye, gıdaların arka yüzlerindeki etiketlere dair tüm merak edilenleri Gıda mühendisi Ebru Akdağ'a sordu. Tarım Bakanlığı hemen her gün, yeni bir sahte ürün listesi açıklıyor. Tüketiciler, 'güvenilir' diye bilinen birçok markada dahi sahtecilik çıkması üzerine diken üstünde. Peki marketten herhangi bir gıda ürünü alırken ilk nelere dikkat etmeliyiz?Gıda etiketi nasıl okunur?Gıda mühendisi Ebru Akdağ, etiket okumada ilk adımın son tüketim tarihine bakmak olduğuna dikkat çekti ve 6 maddelik sıralamayı şu şekilde anlattı:STT ve TETT'ye bakılması: Öncelikle son tüketim tarihi (STT) veya tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) kontrol edilmelidir.Besin Değerleri Tablosu: İlk bakacağımız yerlerden bir diğeri “Besin Değerleri Tablosu”dur. Bu ürünün porsiyon başına düşen kalori ve besin miktarlarını gösterir. Tabloda kalori, yağ, karbonhidrat, protein, lif ve şeker gibi değerlerin yanı sıra vitamin ve mineral oranlarını da bulunur. Yüzdelik oranlarla, ilgili gıdanın içeriğindeki besin değerlerinin günlük ortalama ihtiyacın ne kadarını karşılayabileceğini gösterir.İçindekiler: İçindekiler listesinde bileşenler miktar sırasına göre en fazla olandan en aza doğru sıralanır. İlk birkaç bileşen, ürünün içeriği hakkında önemli bir fikir verir.Porsiyon bilgisi nasıl anlaşılır? Porsiyon bilgisi ürünün kaç porsiyon içerdiği ve porsiyon başına düşen miktarlar hakkında fikir verir. Etikette yer alan besin değerleri genellikle bir porsiyon için verilmiştir; ancak tüm paketi tükettiğinizde bu değerlerin iki veya üç katına çıkabileceğini unutmayın.Etiketlerdeki E kodları: Ürünlerde bulunan E-kodları katkı maddelerini ifade eder. E kodları, gıdalara katılan katkı maddelerinin sınıflandırılması için kullanılan bir sistemdir. Kısaca, katkı maddelerini temsil eden kodlardır ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenmiştir. Her E kodu belirli bir katkı maddesi türüne karşılık gelir. Özellikle alerjen veya intolerans durumlarınız varsa, bu maddelerin ne anlama geldiğini bilmek önemlidir.Alerjen maddeler: Alerjen bilgisi de hayati önem taşımaktadır. Avrupa Birliğinde olduğu gibi ülkemizde de en yaygın rastlanan 14 gıda alerjen bilgisinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Bunlar gıdanın etiketinde “… içerir” şeklinde ayrıca ya da kalın/italik şekilde yazılır. Aşağıdaki posterde bu alerjenlerin neler olduğunu görebilirsiniz.İçindekiler kısmında bazı kelimeler neden daha kalın (bold) yazılır?Eser miktarda ne demek?Gıda etiketlerini neden okumalıyız, zaten onaylı ürünler değil mi?Etiketi olmayan gıdalar nasıl denetleniyor?Gıda ambalajlarındaki E kodları ne anlama gelir?E kodlarına dair sosyal medyada birçok iddia yer alıyor, hatta öyle ki bazıları 'asla yemeyin, asla almayın' düzeyinde uyarılarda bulunuyor. Gıda mühendisi Akdağ, 'kimyasal deyince korkmamak gerekir' dedi: E kodundaki E ne demek?Kemofobi nedir?TETT ile SKT arasında ne fark var?Taklit ve tağşiş ürün ne demek?Marketteki ürünlerce neden böcek-sinek çıkıyor?Tarım Bakanlığı'nın taklit ürünler listesini açıklamasının ardından, gıda ürünleri daha da yoğun bir şekilde mercek altına alındı. Son dönemde marketlerde paketlerinde böcek/sinek olan ürünler görülüyor. Bunun sebebi ne?ALO 174 Gıda HattıGıda etiketleri ya da gıdanın kendisine yönelik yaşanan probleme ilişkin ne yapılabilir? Nereye danışılabilir?

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