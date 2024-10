‘İçindekiler’e dair her şey: Gıda etiketi nasıl okunmalı? E kodu neden önemli?

Türk Gıda Kodeksi'ne göre gıdalar onaylı veya kayıtlı olarak iki farklı şekilde değerlendirilebilir. Bu iki terim arasında temel fark, ürünlerin üretim süreçlerinin denetim kapsamıdır: Onaylı Gıdalar: Bazı yüksek riskli ürün grupları için üretim tesislerinin onaylanması gerekir. Örneğin, süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi mikrobiyolojik risk taşıyan gıdalar, Türk Gıda Kodeksi gereği Bakanlık tarafından verilen onay şartlarına tabidir. Bu, tesislerin düzenli olarak denetlendiği, hijyen ve güvenlik kriterlerine uygun olduğunun belgelendiği anlamına gelir. Kayıtlı Gıdalar: Diğer gıda ürünlerinde ise kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Bu gıdalarda üretici firma, üretim yerine dair Bakanlığa kayıt yaptırır, ancak üretim onayı zorunlu değildir. Kayıtlı gıdalar da yasal düzenlemelere uygun olarak üretilmelidir; ancak tesis bazında onaylanmış özel bir denetimden geçmeleri gerekmez.Bu sistemle, tüketicinin güvenli gıdaya ulaşması için iki kademeli bir kontrol mekanizması uygulanmaktadır. Bir ürünün onaylı/kayıtlı olması, yasal ve güvenlik standartlarına uygun üretildiği anlamına gelir; ancak bu, o ürünün herkes için "sağlıklı" veya "uygun" olduğunu garanti etmez. Çünkü her bireyin sağlık durumu ve kişisel ihtiyaçları farklıdır. Kişinin sağlık durumu, alerjileri, intoleransları veya özel diyet gereksinimleri, bir gıdanın kendisi için uygun olup olmadığını belirler. Örneğin, gluten veya laktoz içeren bir ürün, glüten intoleransı veya laktoz duyarlılığı olan bir birey için uygun olmayabilir. Öte yandan mevzuata uygun üretilmiş olsa da içeriğindeki şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının sağlıklı bir diyet için önerilen seviyelerin üzerinde olmaması için porsiyon bilgileri kontrol edilerek tüketilmelidir. Bazı katkı maddeleri ve koruyucular gıdalarda yasal olarak kullanılabilir; ancak bazı tüketiciler bunlar konusunda hassas olabilir ve etiket okuması kendi hassasiyetine göre seçim yapabilmesini sağlar.