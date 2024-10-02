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Bal üreticilerinden uyarı: 250 liradan ucuz olan ürünler 'bal' değildir
Bal üreticilerinden uyarı: 250 liradan ucuz olan ürünler 'bal' değildir
Sputnik Türkiye
Bir kilo çiçek balının arıcıya maliyetinin 128 lira olduğunu söyleyen bal üreticileri 'ucuz satılan' ballara karşı uyardı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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Yılda 20 bin ton ile Türkiye'de en fazla üretimin yapıldığı Ordu'da bir kilo çiçek balının 128 lira maliyetinin olduğu belirtilirken, bal üreticileri piyasada 70 - 80 liraya 'bal' adı altında satılan ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal adı altında laboratuvarlarda üretilen ürünlerin imha edilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: '250 liranın altında hiçbir balı satın almasınlar'Laboratuvar ortamında enzimler kullanılarak elde edilen ürünlerin bal olmadığını, insanları zehirleyen bir madde olduğunu ve arıcıların emeğini de olumsuz etkilediğini aktaran Çiftçi, “İnsanlarımızın bilindik yerlerden, birliklerden ve market raflarında ise bilindik firmalardan bal almaları gerekiyor. Bakıldığında bir kilogram balın 128 lira olduğu bir ortamda, bir kilogram balı 250 TL’nin altında hiçbir yerden almasınlar. Market raflarında 70-80 liraya satılan ürünlerin bal olmadığını her zaman olduğu gibi yeniden söylüyoruz” ifadelerine yer verdi.
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bal, arıcılık, bal tuzağı, sahte bal
bal, arıcılık, bal tuzağı, sahte bal

Bal üreticilerinden uyarı: 250 liradan ucuz olan ürünler 'bal' değildir

15:29 02.10.2024 (güncellendi: 15:30 02.10.2024)
© AABal
Bal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA
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Bir kilo çiçek balının arıcıya maliyetinin 128 lira olduğunu söyleyen bal üreticileri 'ucuz satılan' ballara karşı uyardı.
Yılda 20 bin ton ile Türkiye'de en fazla üretimin yapıldığı Ordu'da bir kilo çiçek balının 128 lira maliyetinin olduğu belirtilirken, bal üreticileri piyasada 70 - 80 liraya 'bal' adı altında satılan ürünlere karşı tüketicileri uyardı.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal adı altında laboratuvarlarda üretilen ürünlerin imha edilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün market raflarında 70-80 liraya satılan ballar var. Emeğimizin çalındığını söylemiştik, geçen günlerde bakanlığımız, yetkili kurumların katılımı ile Ankara’da bir operasyon düzenledi. Şu anda o ürünlerin incelenmesi devam ediyor, inşallah imhası gerçekleşir. Fabrikanın sahibi reçel yaptıklarını söyleseler bile orada 92 tane firmanın etiketi yakalandı. Market raflarında bu etiketli ürünlerin satışı devam ediyor. Baskından önce bu ballar 130 liradan satılıyordu, şu anda 60 liraya kadar düşürüldü. Maalesef insanlarımız zehirlenmeye devam ediyor. Arıcılarımız ballarını satmak için yaylalarda bekliyor. Sahtekarların balları market raflarında ancak gerçek arıcılarımız balları ellerinde duruyor."

'250 liranın altında hiçbir balı satın almasınlar'

Laboratuvar ortamında enzimler kullanılarak elde edilen ürünlerin bal olmadığını, insanları zehirleyen bir madde olduğunu ve arıcıların emeğini de olumsuz etkilediğini aktaran Çiftçi, “İnsanlarımızın bilindik yerlerden, birliklerden ve market raflarında ise bilindik firmalardan bal almaları gerekiyor. Bakıldığında bir kilogram balın 128 lira olduğu bir ortamda, bir kilogram balı 250 TL’nin altında hiçbir yerden almasınlar. Market raflarında 70-80 liraya satılan ürünlerin bal olmadığını her zaman olduğu gibi yeniden söylüyoruz” ifadelerine yer verdi.
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