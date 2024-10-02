https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/bal-ureticilerinden-uyari-250-liradan-ucuz-olan-urunler-bal-degildir-1088712466.html

Bal üreticilerinden uyarı: 250 liradan ucuz olan ürünler 'bal' değildir

Bal üreticilerinden uyarı: 250 liradan ucuz olan ürünler 'bal' değildir

Sputnik Türkiye

Bir kilo çiçek balının arıcıya maliyetinin 128 lira olduğunu söyleyen bal üreticileri 'ucuz satılan' ballara karşı uyardı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T15:29+0300

2024-10-02T15:29+0300

2024-10-02T15:30+0300

yaşam

bal

arıcılık

bal tuzağı

sahte bal

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Yılda 20 bin ton ile Türkiye'de en fazla üretimin yapıldığı Ordu'da bir kilo çiçek balının 128 lira maliyetinin olduğu belirtilirken, bal üreticileri piyasada 70 - 80 liraya 'bal' adı altında satılan ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal adı altında laboratuvarlarda üretilen ürünlerin imha edilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: '250 liranın altında hiçbir balı satın almasınlar'Laboratuvar ortamında enzimler kullanılarak elde edilen ürünlerin bal olmadığını, insanları zehirleyen bir madde olduğunu ve arıcıların emeğini de olumsuz etkilediğini aktaran Çiftçi, “İnsanlarımızın bilindik yerlerden, birliklerden ve market raflarında ise bilindik firmalardan bal almaları gerekiyor. Bakıldığında bir kilogram balın 128 lira olduğu bir ortamda, bir kilogram balı 250 TL’nin altında hiçbir yerden almasınlar. Market raflarında 70-80 liraya satılan ürünlerin bal olmadığını her zaman olduğu gibi yeniden söylüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye

bal, arıcılık, bal tuzağı, sahte bal