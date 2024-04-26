https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/otomattan-aldigi-kahve-sonrasi-birden-fenalasti-36-saat-yogun-bakimda-yasam-savasi-verdi-1083179972.html

Otomattan aldığı kahve sonrası birden fenalaştı: 36 saat yoğun bakımda yaşam savaşı verdi

Otomattan aldığı kahve sonrası birden fenalaştı: 36 saat yoğun bakımda yaşam savaşı verdi

Sputnik Türkiye

Havalanındaki bir otomattan aldığı kahveyi içtikten sonra aniden rahatsızlanan 21 yaşındaki genç kadın ölümden döndü. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T13:38+0300

2024-04-26T13:38+0300

2024-04-26T13:38+0300

yaşam

otomat

otomat makinesi

kahve

filtre kahve

kahve makinesi

kahve arabica

kahve çekirdeği

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0e/1057398829_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_98115bf9f78e100baf83f9aa4f09890f.jpg

Bir havayolu şirketinde çalışan ve İspanyol basınının adını açıklamadığı genç kadın Pazartesi günü, Mayorka'nın Palma kenti yakınlarında bulunan Son Sant Joan havaalanındaki otomattan bir kahve aldı.Böcek sürüsü çıktı: 'Göremiyorum' dediKahveyi içtiği anda tadının tuhaf olduğunu fark eden kadın karton bardağın içine baktığında hayatının şokunu yaşadı. Bardağın içi adeta bir böcek sürüsü ile doluydu. Böcekleri fark eder etmez otomatın ait olduğu şirketi aradı, şirket kadına kahvenin bedeli olan 50 cent'i geri ödeyeceğini söyledi.Midesi bulandığı için tuvalete giden kadın o ana kadar durumun ciddiyetinin farkında değildi. Ancak başı dönmeye başlayınca arkadaşından yardım istedi, 'göremiyorum' dedikten dakikalar sonra bilincini kaybetti.İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya göre kahveyi içtikten kısa bir süre sonra bilincini kaybeden kadının yüzü şişmeye başladı. Boğazı kapanan ve nefes almakta zorlanan gence ambulansta adrenalin verildi.Anafilaktik şok geçirdiği açıklanan kadın 36 saat yoğun bakımda tutuldu. Erkek arkadaşı İspanyol basınına yaptığı açıklamada doktorların ona 'Ceset gelmediği için şükredin' dediğini söylerken, hastane yatağında konuşan genç kadın da en zor anları ilk müdahalesinin yapılıp yoğun bakım ünitesine alınırken yaşadığını anlattı: "O anda daha kötüleştim, başım çok ağrıyordu, vücudumun her yeri kasılıyordu."Ultima Hora'ya göre kadının ailesi havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu. Havalimanı söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşanan bir yaralanma olduğunu duyurdu.Anafilaktik şok nedir?Anafilaksi, kişinin bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli bir şekilde tepki göstermesi şeklinde ortaya çıkar. Vücuda alerjenin girmesiyle bağışıklık sistemi, kan dolaşımına çok yüksek miktarda kimyasal gönderir. Bu durum aynı anda birçok organı etkileyebilir ve kişi anafilaktik şoka girebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cok-fazla-gida-takviyesi-alanlar-dikkat-en-riskli-hangisi-1083171399.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otomat, otomat makinesi, kahve, filtre kahve , kahve makinesi, kahve arabica, kahve çekirdeği, zehirlenme, gıda zehirlenmesi