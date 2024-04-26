https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/otomattan-aldigi-kahve-sonrasi-birden-fenalasti-36-saat-yogun-bakimda-yasam-savasi-verdi-1083179972.html
Otomattan aldığı kahve sonrası birden fenalaştı: 36 saat yoğun bakımda yaşam savaşı verdi
Otomattan aldığı kahve sonrası birden fenalaştı: 36 saat yoğun bakımda yaşam savaşı verdi
Sputnik Türkiye
Havalanındaki bir otomattan aldığı kahveyi içtikten sonra aniden rahatsızlanan 21 yaşındaki genç kadın ölümden döndü. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T13:38+0300
2024-04-26T13:38+0300
2024-04-26T13:38+0300
yaşam
otomat
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Bir havayolu şirketinde çalışan ve İspanyol basınının adını açıklamadığı genç kadın Pazartesi günü, Mayorka'nın Palma kenti yakınlarında bulunan Son Sant Joan havaalanındaki otomattan bir kahve aldı.Böcek sürüsü çıktı: 'Göremiyorum' dediKahveyi içtiği anda tadının tuhaf olduğunu fark eden kadın karton bardağın içine baktığında hayatının şokunu yaşadı. Bardağın içi adeta bir böcek sürüsü ile doluydu. Böcekleri fark eder etmez otomatın ait olduğu şirketi aradı, şirket kadına kahvenin bedeli olan 50 cent'i geri ödeyeceğini söyledi.Midesi bulandığı için tuvalete giden kadın o ana kadar durumun ciddiyetinin farkında değildi. Ancak başı dönmeye başlayınca arkadaşından yardım istedi, 'göremiyorum' dedikten dakikalar sonra bilincini kaybetti.İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya göre kahveyi içtikten kısa bir süre sonra bilincini kaybeden kadının yüzü şişmeye başladı. Boğazı kapanan ve nefes almakta zorlanan gence ambulansta adrenalin verildi.Anafilaktik şok geçirdiği açıklanan kadın 36 saat yoğun bakımda tutuldu. Erkek arkadaşı İspanyol basınına yaptığı açıklamada doktorların ona 'Ceset gelmediği için şükredin' dediğini söylerken, hastane yatağında konuşan genç kadın da en zor anları ilk müdahalesinin yapılıp yoğun bakım ünitesine alınırken yaşadığını anlattı: "O anda daha kötüleştim, başım çok ağrıyordu, vücudumun her yeri kasılıyordu."Ultima Hora'ya göre kadının ailesi havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu. Havalimanı söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşanan bir yaralanma olduğunu duyurdu.Anafilaktik şok nedir?Anafilaksi, kişinin bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli bir şekilde tepki göstermesi şeklinde ortaya çıkar. Vücuda alerjenin girmesiyle bağışıklık sistemi, kan dolaşımına çok yüksek miktarda kimyasal gönderir. Bu durum aynı anda birçok organı etkileyebilir ve kişi anafilaktik şoka girebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cok-fazla-gida-takviyesi-alanlar-dikkat-en-riskli-hangisi-1083171399.html
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otomat, otomat makinesi, kahve, filtre kahve , kahve makinesi, kahve arabica, kahve çekirdeği, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
Otomattan aldığı kahve sonrası birden fenalaştı: 36 saat yoğun bakımda yaşam savaşı verdi
Havalanındaki bir otomattan aldığı kahveyi içtikten sonra aniden rahatsızlanan 21 yaşındaki genç kadın ölümden döndü.
Bir havayolu şirketinde çalışan ve İspanyol basınının adını açıklamadığı genç kadın Pazartesi günü, Mayorka'nın Palma kenti yakınlarında bulunan Son Sant Joan havaalanındaki otomattan bir kahve aldı.
Böcek sürüsü çıktı: 'Göremiyorum' dedi
Kahveyi içtiği anda tadının tuhaf olduğunu fark eden kadın karton bardağın içine baktığında hayatının şokunu yaşadı. Bardağın içi adeta bir böcek sürüsü ile doluydu. Böcekleri fark eder etmez otomatın ait olduğu şirketi aradı, şirket kadına kahvenin bedeli olan 50 cent'i geri ödeyeceğini söyledi.
Midesi bulandığı için tuvalete giden kadın o ana kadar durumun ciddiyetinin farkında değildi. Ancak başı dönmeye başlayınca arkadaşından yardım istedi, 'göremiyorum' dedikten dakikalar sonra bilincini kaybetti.
İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya göre kahveyi içtikten kısa bir süre sonra bilincini kaybeden kadının yüzü şişmeye başladı. Boğazı kapanan ve nefes almakta zorlanan gence ambulansta adrenalin verildi.
Anafilaktik şok geçirdiği açıklanan kadın 36 saat yoğun bakımda tutuldu. Erkek arkadaşı İspanyol basınına yaptığı açıklamada doktorların ona 'Ceset gelmediği için şükredin' dediğini söylerken, hastane yatağında konuşan genç kadın da en zor anları ilk müdahalesinin yapılıp yoğun bakım ünitesine alınırken yaşadığını anlattı:
"O anda daha kötüleştim, başım çok ağrıyordu, vücudumun her yeri kasılıyordu."
Ultima Hora'ya göre kadının ailesi havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu. Havalimanı söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşanan bir yaralanma olduğunu duyurdu.
Anafilaksi, kişinin bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli bir şekilde tepki göstermesi şeklinde ortaya çıkar. Vücuda alerjenin girmesiyle bağışıklık sistemi, kan dolaşımına çok yüksek miktarda kimyasal gönderir. Bu durum aynı anda birçok organı etkileyebilir ve kişi anafilaktik şoka girebilir.