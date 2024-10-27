https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/taklit-tagsis-yapilan-liste-guncellendi-urun-sayisi-700u-gecti-1089721919.html

Taklit tağşiş yapılan liste güncellendi: Ürün sayısı 700'ü geçti

Taklit tağşiş yapılan liste güncellendi: Ürün sayısı 700'ü geçti

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş yapılan sahte gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Güncellemeyle birlikte taklit-tağşiş... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T14:27+0300

2024-10-27T14:27+0300

2024-10-27T14:27+0300

yaşam

taklit

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sahte zeytinyağı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit veya tağşiş yapılmış gıdalarla ilgili yayımladığı listede güncelleme yapıldı. Buna göre bozulmuş ve değiştirilmiş ürün listesindeki ürün sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 703'e çıktı.Bakanlığın listesinde yer alan ürünler arasında bitkisel yağın bulunmaması gereken gıdalara bitkisel yağ eklenmesi, kanatlı eti, sakatat ve domuz etinin bazı ürünlere karıştırılması, boya katkısı içeren ürünler, çiğ süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta ilavesi gibi insan sağlığını tehdit eden pek çok ürün bulunuyor.Gramaj düşürülerek yapılan 'gizli zamma' dikkat çektiÖte yandan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu bugün açıklama yaparak gıda ürünlerinde gramajlar düşürülerek yapılan “gizli zam” ve fiyatın yükseltilip tekrar düşürülmesiyle “indirim” gibi gösterilen yalancı kampanyalar konusunda uyardı. Ağaoğlu taklit ve tağşişe konu olan zeytinyağıyla ilgili kişisel bir deneyimini paylaşarak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-taklit-tagsis-listesini-duyurdu-bu-kez-dana-eti-ve-kasap-koftede-1089558545.html

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