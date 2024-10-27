https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/taklit-tagsis-yapilan-liste-guncellendi-urun-sayisi-700u-gecti-1089721919.html
Taklit tağşiş yapılan liste güncellendi: Ürün sayısı 700'ü geçti
Taklit tağşiş yapılan liste güncellendi: Ürün sayısı 700'ü geçti
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş yapılan sahte gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Güncellemeyle birlikte taklit-tağşiş... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T14:27+0300
2024-10-27T14:27+0300
2024-10-27T14:27+0300
yaşam
taklit
taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı
tağşiş
taklit ürün
sahte zeytinyağı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit veya tağşiş yapılmış gıdalarla ilgili yayımladığı listede güncelleme yapıldı. Buna göre bozulmuş ve değiştirilmiş ürün listesindeki ürün sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 703'e çıktı.Bakanlığın listesinde yer alan ürünler arasında bitkisel yağın bulunmaması gereken gıdalara bitkisel yağ eklenmesi, kanatlı eti, sakatat ve domuz etinin bazı ürünlere karıştırılması, boya katkısı içeren ürünler, çiğ süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta ilavesi gibi insan sağlığını tehdit eden pek çok ürün bulunuyor.Gramaj düşürülerek yapılan 'gizli zamma' dikkat çektiÖte yandan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu bugün açıklama yaparak gıda ürünlerinde gramajlar düşürülerek yapılan “gizli zam” ve fiyatın yükseltilip tekrar düşürülmesiyle “indirim” gibi gösterilen yalancı kampanyalar konusunda uyardı. Ağaoğlu taklit ve tağşişe konu olan zeytinyağıyla ilgili kişisel bir deneyimini paylaşarak şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-taklit-tagsis-listesini-duyurdu-bu-kez-dana-eti-ve-kasap-koftede-1089558545.html
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talit tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı liste, kırmızı et, kanatlı eti, tek tırnaklı kanatlı eti, kasap köfte, kanatlı eti, tarım ve orman bakanlığı taklit veya tağşiş listesi, zeytinyağı, sucuk, salça, salça gıda boyası, domuz eti
talit tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı liste, kırmızı et, kanatlı eti, tek tırnaklı kanatlı eti, kasap köfte, kanatlı eti, tarım ve orman bakanlığı taklit veya tağşiş listesi, zeytinyağı, sucuk, salça, salça gıda boyası, domuz eti
Taklit tağşiş yapılan liste güncellendi: Ürün sayısı 700'ü geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş yapılan sahte gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Güncellemeyle birlikte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703'e yükselirken öte yandan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, gramaj düşürülerek yapılan gizli zamma dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit veya tağşiş yapılmış gıdalarla ilgili yayımladığı listede güncelleme yapıldı. Buna göre bozulmuş ve değiştirilmiş ürün listesindeki ürün sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 703'e çıktı.
Bakanlığın listesinde yer alan ürünler arasında bitkisel yağın bulunmaması gereken gıdalara bitkisel yağ eklenmesi, kanatlı eti, sakatat ve domuz etinin bazı ürünlere karıştırılması, boya katkısı içeren ürünler, çiğ süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta ilavesi gibi insan sağlığını tehdit eden pek çok ürün bulunuyor.
Gramaj düşürülerek yapılan 'gizli zamma' dikkat çekti
Öte yandan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu bugün açıklama yaparak gıda ürünlerinde gramajlar düşürülerek yapılan “gizli zam” ve fiyatın yükseltilip tekrar düşürülmesiyle “indirim” gibi gösterilen yalancı kampanyalar konusunda uyardı.
Ağaoğlu taklit ve tağşişe konu olan zeytinyağıyla
ilgili kişisel bir deneyimini paylaşarak şunları kaydetti:
“Para verip aldım. O zeytinyağlarından birinin 5 litresi 700 liraydı. Bir diğeri 750 liraydı. Beş litrelik bir erken hasat taş baskı natürel zeytinyağı bu fiyata mümkün değil. Bunu biliyorum. İki tenekeyi para verip aldım. Aldıklarımdan birisi Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tağşişli ürünler listesinde yer aldı. Öbürünü de Bakanlığın İstanbul İl Laboratuvarına götürdüm. Oraya da para ödeyerek analize bıraktım. Sonuçlarını alınca konuşuruz”