https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/halkin-sagligini-boyle-tehdit-ediyorlar-pamuk-ve-soya-yagindan-sahte-zeytinyagi-urettiler-1089601954.html

Halkın sağlığını böyle tehdit ediyorlar: Pamuk ve soya yağından 'sahte zeytinyağı' ürettiler

Halkın sağlığını böyle tehdit ediyorlar: Pamuk ve soya yağından 'sahte zeytinyağı' ürettiler

Sputnik Türkiye

Pamuk ve soya yağlarından sahte zeytinyağı üreterek içine insan sağlığını etkileyen boyalar katan üç kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T09:52+0300

2024-10-24T09:52+0300

2024-10-24T09:52+0300

türkiye

denizli

sahte zeytinyağı

pamuk

soya

endüstriyel boya

sağlık

halk sağlığı

operasyon

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Denizli'de bir oto tamircisinde, pamuk ve soya yağlarını birleştirerek içine insan sağlığına zararlı aroma ve renklendirmek için endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı üreten üç kişi yakalandı. 630 kilo sahte zeytinyağını şüphelilerin pazarlarda ve marketlerde satmaya hazırlandıkları ortaya çıktı. Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir oto tamircisi içerisinde sahte zeytinyağı üreten şüpheliler yakalandı. Pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katan şüpheliler, ürettikleri sahte zeytinyağlarını araca yüklerken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bu ürünleri semt pazarlarında ve marketlere satmak için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı. Toplam 630 kilo sahte zeytinyağı ele geçirilirken üç kişi hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/prof-dr-nazim-sekeroglu-zeytinyagi-adi-altinda-satilan-yaglarin-yuzde-70u-sahte-taklit-veya-1088920172.html

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denizli, sahte zeytinyağı, pamuk, soya, endüstriyel boya, sağlık, halk sağlığı, operasyon