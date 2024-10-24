https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/halkin-sagligini-boyle-tehdit-ediyorlar-pamuk-ve-soya-yagindan-sahte-zeytinyagi-urettiler-1089601954.html
Halkın sağlığını böyle tehdit ediyorlar: Pamuk ve soya yağından 'sahte zeytinyağı' ürettiler
Halkın sağlığını böyle tehdit ediyorlar: Pamuk ve soya yağından 'sahte zeytinyağı' ürettiler
Sputnik Türkiye
Pamuk ve soya yağlarından sahte zeytinyağı üreterek içine insan sağlığını etkileyen boyalar katan üç kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T09:52+0300
2024-10-24T09:52+0300
2024-10-24T09:52+0300
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denizli
sahte zeytinyağı
pamuk
soya
endüstriyel boya
sağlık
halk sağlığı
operasyon
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Denizli'de bir oto tamircisinde, pamuk ve soya yağlarını birleştirerek içine insan sağlığına zararlı aroma ve renklendirmek için endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı üreten üç kişi yakalandı. 630 kilo sahte zeytinyağını şüphelilerin pazarlarda ve marketlerde satmaya hazırlandıkları ortaya çıktı. Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir oto tamircisi içerisinde sahte zeytinyağı üreten şüpheliler yakalandı. Pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katan şüpheliler, ürettikleri sahte zeytinyağlarını araca yüklerken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bu ürünleri semt pazarlarında ve marketlere satmak için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı. Toplam 630 kilo sahte zeytinyağı ele geçirilirken üç kişi hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/prof-dr-nazim-sekeroglu-zeytinyagi-adi-altinda-satilan-yaglarin-yuzde-70u-sahte-taklit-veya-1088920172.html
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denizli, sahte zeytinyağı, pamuk, soya, endüstriyel boya, sağlık, halk sağlığı, operasyon
denizli, sahte zeytinyağı, pamuk, soya, endüstriyel boya, sağlık, halk sağlığı, operasyon
Halkın sağlığını böyle tehdit ediyorlar: Pamuk ve soya yağından 'sahte zeytinyağı' ürettiler
Pamuk ve soya yağlarından sahte zeytinyağı üreterek içine insan sağlığını etkileyen boyalar katan üç kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Denizli'de bir oto tamircisinde, pamuk ve soya yağlarını birleştirerek içine insan sağlığına zararlı aroma ve renklendirmek için endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı üreten üç kişi yakalandı. 630 kilo sahte zeytinyağını şüphelilerin pazarlarda ve marketlerde satmaya hazırlandıkları ortaya çıktı.
Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir oto tamircisi içerisinde sahte zeytinyağı üreten şüpheliler yakalandı. Pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katan şüpheliler, ürettikleri sahte zeytinyağlarını araca yüklerken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bu ürünleri semt pazarlarında ve marketlere satmak için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı. Toplam 630 kilo sahte zeytinyağı ele geçirilirken üç kişi hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.