Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/savasin-24-gunu-iran-hurmuzu-kapatacagi-uyarisi-yaparken-israil-lubnanda-bir-kopruyu-havaya-ucurdu--1104424674.html
Savaşın 24. günü: İran Hürmüz'ü kapatacağı uyarısı yaparken İsrail, Lübnan'da bir köprüyü havaya uçurdu
Savaş 24. gününe girerken İran, İsrail içinde misilleme saldırılarını gece boyunca yoğunlaştırdı. Öte yandan Tahran'da gece boyunca patlamalar duyuldu. İran... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104424770_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_78364fc726cdb1bf68e8f6b15be615d4.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104424770_70:0:981:683_1920x0_80_0_0_7632b24c4d376a3eaa7a124112ce2d41.jpg
İsrail'in Lübnan'ın sahil kenti Sur yakınlarındaki Kasmiye Köprüsü'ne düzenlediği hava saldırısı - Sputnik Türkiye

Savaşın 24. günü: İran Hürmüz'ü kapatacağı uyarısı yaparken İsrail, Lübnan'da bir köprüyü havaya uçurdu

06:57 23.03.2026
Savaş 24. gününe girerken İran, İsrail içinde misilleme saldırılarını gece boyunca yoğunlaştırdı. Öte yandan Tahran'da gece boyunca patlamalar duyuldu. İran, ABD’nin enerji tesislerine saldırması halinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatacağı uyarısı yaparken İsrail ise Güney Lübnan’daki Kasimiye Köprüsü’nü havaya uçurdu.
ABD ve İsrail'İn 28 Şubat'ta nükleer müzakereler sürürken İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, 24. gününde şiddetli patlamalarla devam ediyor.
İran, ABD’nin enerji tesislerine saldırması halinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatacağını ve bölgedeki enerji ve su altyapılarına karşı misilleme saldırıları başlatacağı konusunda uyardı.
İran'ın misilleme saldırılarında İsrail'in nükleer tesislerinin bulunduğu belirtilen Dimona ve Arad bölgeleri ağır hasar aldı, en az 150 yaralı olduğu belirtiliyor.
İsrail güçleri ise Güney Lübnan’daki Kasimiye Köprüsü’nü havaya uçurdu, Cumhurbaşkanı Joseph Aoun bunun ‘kara harekâtının habercisi’ olduğunu belirtti
İran ise deniz kuvvetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Minhad üssü ile Kuveyt’teki Ali Al Salem hava üssündeki tesisleri yok ettiğini, bu üslerin İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanıldığını açıkladı.

Savaştaki son dakika gelişmeleri Sputnik Türkiye canlı blogundan takip edebilirsiniz⬇️

08:21 23.03.2026
İran Devrim Muhafızları: 'Elektriği vurursanız, biz de elektriği vururuz'
İran Devrim Muhafızları, ABD kuvvetlerine yönelik bir açıklama yaptı:

"Caydırıcılık düzeyi neyse, aynı seviyede karşılık vermekte kararlıyız"
"Enerji santrallerine yönelik bir saldırı olması halinde İran, İsrail’in enerji santrallerine ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki enerji tesislerine karşılık verecektir."
“Hastanemizi vurdunuz, biz vurmadık. Yardım merkezlerimizi vurdunuz, biz vurmadık; okullarımızı vurdunuz, biz vurmadık. Ama elektriği vurursanız, biz de elektriği vururuz.”
08:14 23.03.2026
İran'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e teşekkür: Resmini füzelerin üzerine yapıştırıyorlar
İran medyası, İran ordusunun ABD ve İsrail’e fırlattığı füzelere, İspanya Başbakanı Sanchez’in fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı çıkartmaları yapıştırdığını bildirdi.
Çıkartmada, “Elbette, bu savaş sadece yasadışı değil, aynı zamanda insanlık dışıdır. Teşekkürler, Sayın Başbakan” ifadesi yer aldı.
İspanya Başbakanı Sanchez, barışa zarar veren ve ülkenin değerlerine aykırı buldukları eylemleri desteklemeyeceklerini söylemişti.
08:10 23.03.2026
Asya borsalarında düşüş sürüyor
Orta Doğu'daki savaş ve başlayan enerji krizi sonrasında Asya borsalarında Pazartesi sabahı düşüş devam ediyor.
Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 3,3 düşüşle 24.435,74’e gerilerken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 2,3 düşüşle 3.867,51’e indi.
Singapur Straits Times Endeksi de bugün itibarıyla yüzde 2,1 düşüşle 4.884,710 seviyesine geriledi.
Filipinler Borsası yüzde 3,17, Tayland Borsası ise yüzde 2,15 düşüş kaydetti.
Daha önce, Tokyo Nikkei ortalamasının da yüzde 3,4 ila 3,5 düşüşle 51.582,23 seviyesine gerilediği bildirilmişti.
07:37 23.03.2026
IEA Başkanı Birol: 'Küresel ekonomi büyük bir tehditle karşı karşıya'
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, Canberra’daki Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşmada mevcut enerji krizini 1970’lerdeki krizle karşılaştırdı.
“Bu kriz, mevcut haliyle iki petrol krizi ve bir gaz çöküşünün birleşimi" diyen Birol, şunları kaydetti:
“Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehditle karşı karşıya ve umarım bu sorun en kısa sürede çözülür… Bu kriz bu yönde ilerlemeye devam ederse hiçbir ülke etkilerinden muaf olmayacak. Bu nedenle küresel çabalara ihtiyaç var”
07:27 23.03.2026
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü havaya uçurdu
İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.
Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.
Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı.
07:03 23.03.2026
İran’ın Urmiye kentinde çok katlı bir bina vuruldu, ekipler müdahale ediyor
İran Kızılayı (IRCS), Türkiye ve Irak sınırlarına yakın, kuzeybatıdaki Urmiye kentinde hava saldırısıyla yıkılan bir yerleşim alanında acil durum ekiplerinin bulunduğunu açıkladı.
Kuruluşun paylaştığı görüntülerde, duvarları ve pencereleri yıkılmış bir bina ile enkazı tarayan kurtarma ekipleri görülüyor.
IRCS, yardım ekiplerinin “yaralı vatandaşlara” destek sağladığını belirtti.
Yaralı sayısının kaç olduğu ise henüz netlik kazanmadı.
