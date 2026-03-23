Savaşın 24. günü: İran Hürmüz'ü kapatacağı uyarısı yaparken İsrail, Lübnan'da bir köprüyü havaya uçurdu

ABD ve İsrail'İn 28 Şubat'ta nükleer müzakereler sürürken İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, 24. gününde şiddetli patlamalarla devam ediyor.
İran, ABD’nin enerji tesislerine saldırması halinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatacağını ve bölgedeki enerji ve su altyapılarına karşı misilleme saldırıları başlatacağı konusunda uyardı.
İran'ın misilleme saldırılarında İsrail'in nükleer tesislerinin bulunduğu belirtilen Dimona ve Arad bölgeleri ağır hasar aldı, en az 150 yaralı olduğu belirtiliyor.
İsrail güçleri ise Güney Lübnan’daki Kasimiye Köprüsü’nü havaya uçurdu, Cumhurbaşkanı Joseph Aoun bunun ‘kara harekâtının habercisi’ olduğunu belirtti
İran ise deniz kuvvetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Minhad üssü ile Kuveyt’teki Ali Al Salem hava üssündeki tesisleri yok ettiğini, bu üslerin İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanıldığını açıkladı.