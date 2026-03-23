Savaşın 24. günü: İran Hürmüz'ü kapatacağı uyarısı yaparken İsrail, Lübnan'da bir köprüyü havaya uçurdu

IEA Başkanı Birol: 'Küresel ekonomi büyük bir tehditle karşı karşıya'

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, Canberra’daki Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı konuşmada mevcut enerji krizini 1970’lerdeki krizle karşılaştırdı.

“Bu kriz, mevcut haliyle iki petrol krizi ve bir gaz çöküşünün birleşimi" diyen Birol, şunları kaydetti:

“Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehditle karşı karşıya ve umarım bu sorun en kısa sürede çözülür… Bu kriz bu yönde ilerlemeye devam ederse hiçbir ülke etkilerinden muaf olmayacak. Bu nedenle küresel çabalara ihtiyaç var”