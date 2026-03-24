İran Devrim Muhafızları Trump’ın açıklaması sonrası Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması sonrası Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdığını duyurdu. Ayrıca Trump'ın açıklamalarını... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/trump-iki-taraf-da-bir-anlasma-yapmak-istiyor-1104442132.html
04:15 24.03.2026
İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması sonrası Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdığını duyurdu. Ayrıca Trump'ın açıklamalarını 'çelişkili' bulduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran silahlı kuvvetlerinin Ortadoğu'daki ABD üslerine saldırdığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve İran'ın verimli görüşmeler yaptığı yönündeki iddialarını 'çelişkili' olarak nitelendirdi.
IRNA haber ajansının yayınladığı Devrim Muhafızları açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 77. dalgası, işgal altındaki toprakların kuzey, orta ve güney kesimlerindeki Siyonist düşman hedeflerine ve ayrıca Kuveyt'teki Ali Al Salem, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü Al-Kharj ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Dhafra dahil olmak üzere ABD ordusu üslerine karşı başarıyla gerçekleştirildi"
İran Devrim Muhafızları ayrıca Trump'ın 'çelişkili davranışına' dikkat çekerek, bunun devam eden askeri operasyonlardan dikkatleri dağıtmayacağını belirtti.
Daha önce Trump, ABD ve İran'ın son iki gündür çok olumlu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Pentagon'a İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün erteleme talimatı verdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeleri yalanlayarak, yalnızca Washington'ın diyalog kurma arzusunu ifade eden mesajlar aldığını iddia etti.
Trump: İki taraf da bir anlaşma yapmak istiyor, salı günü saldıracaktık
