İran Devrim Muhafızları Trump’ın açıklaması sonrası Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerine saldırdığını duyurdu. 24.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran silahlı kuvvetlerinin Ortadoğu'daki ABD üslerine saldırdığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve İran'ın verimli görüşmeler yaptığı yönündeki iddialarını 'çelişkili' olarak nitelendirdi.IRNA haber ajansının yayınladığı Devrim Muhafızları açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:İran Devrim Muhafızları ayrıca Trump'ın 'çelişkili davranışına' dikkat çekerek, bunun devam eden askeri operasyonlardan dikkatleri dağıtmayacağını belirtti.Daha önce Trump, ABD ve İran'ın son iki gündür çok olumlu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Pentagon'a İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün erteleme talimatı verdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeleri yalanlayarak, yalnızca Washington'ın diyalog kurma arzusunu ifade eden mesajlar aldığını iddia etti.

