Pezeşkiyan: İran, tarafsız gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için gerekli koordinasyonu kuracaktır
Pezeşkiyan: İran, tarafsız gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için gerekli koordinasyonu kuracaktır
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif iletelefonda görüştü. Görüşmede Pezeşkiyan, tarafsız gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini...
2026-03-24T00:54+0300
2026-03-24T00:54+0300
2026-03-24T00:54+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, İran'ın ABD veya İsrail ile bağlantısı olmayan transit gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için bir dizi önlem aldığını söyledi.İran Dışişleri Bakanı Pezeşkiyan'ın, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandığı bildirildi:İran'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki (IMO) Daimi Temsilcisi Ali Musavi, Pazar günü yaptığı açıklamada, 'düşman' gemileri hariç tüm gemilerin Tahran ile koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini söylemişti.
hürmüz boğazı
i̇ran
i̇srail
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, uluslararası göç örgütü (imo)
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, uluslararası göç örgütü (imo)
Pezeşkiyan: İran, tarafsız gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için gerekli koordinasyonu kuracaktır
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif iletelefonda görüştü. Görüşmede Pezeşkiyan, tarafsız gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için adımlar atıldığını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, İran'ın ABD veya İsrail ile bağlantısı olmayan transit gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için bir dizi önlem aldığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Pezeşkiyan'ın, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandığı bildirildi:
"Her halükarda İran, bu su yolundan güvenli ve emniyetli gemi geçişini sağlamak için önlemler almıştır ve saldırganlara ait olmayan veya onlarla bağlantılı olmayan ve saldırganlığa katılmayan gemiler için gerekli koordinasyonu kuracaktır"
İran'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki (IMO) Daimi Temsilcisi Ali Musavi, Pazar günü yaptığı açıklamada, 'düşman' gemileri hariç tüm gemilerin Tahran ile koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini söylemişti.