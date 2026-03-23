Lavrov ve Arakçi'den telefon görüşmesi: 'Nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez'
Ortadoğu'da gerilim sürerken Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran tarafının girişimiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, ABD ve İsrail’in saldırıları neticesinde Basra Körfezi'nde hızla kötüleşen güvenlik durumu masaya yatırıldı.
Lavrov, ABD ve İsrail'in Buşehr Nükleer Güç Santrali dahil olmak üzere İran'ın nükleer altyapısına yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu tür eylemlerin Rus personeli için ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu belirten Lavrov, saldırıların bölgedeki tüm ülkeler için felaket düzeyinde çevresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Çatışmaların Hazar Havzası’na yayılma endişesi
Taraflar, Washington ve Tel Aviv tarafından tırmandırılan gerilimin Hazar Havzası’na sıçramasından duydukları ortak endişeyi dile getirdi.
Görüşmede, askeri operasyonların derhal durdurulması ve başta İran olmak üzere tüm ilgili tarafların meşru çıkarlarını göz önünde bulunduran siyasi bir çözümün gerekliliği üzerinde duruldu. Rusya, bu yaklaşımı BM Güvenlik Konseyi’nde de sürdüreceğini teyit etti.
İran’dan Rusya’ya destek teşekkürü
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, insani yardımlar ve güçlü diplomatik destekleri dolayısıyla Rus yönetimine teşekkür etti.
Görüşme, bölgedeki istikrarsızlığa karşı iki ülke arasındaki eşgüdümün devam edeceği mesajıyla sona erdi.
