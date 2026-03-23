Trump'ın 5 gün ertelemesine piyasalar anında tepki verdi, altın yükselmeye, petrol düşmeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD başkanının tehdidinin ardından Asya ve Avrupa’da hisseler gerilerken, altın düştü ve yatırımcılar daha yüksek petrol fiyatlarına hazırlanıyor. Detaylar haberde...
2026-03-23T14:55+0300
13:54 23.03.2026 (güncellendi: 14:55 23.03.2026)
ABD başkanının tehdidinin ardından Asya ve Avrupa’da hisseler gerilerken, altın düştü ve yatırımcılar daha yüksek petrol fiyatlarına hazırlanırken, Trump, Hürmüz Boğazı için 'verdiği 48 saatlik süreyi 5 gün ertelediğini' duyurdu ve piyasalar tersine döndü, petrol fiyatları düşmeye, altın yükselmeye başladı.
Küresel borsalar, Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı açılmazsa İran’ın elektrik santrallerini ‘haritadan sileceği’ tehdidinde bulunmasının ardından pazartesi günü Asya ve Avrupa borsaları ile sert şekilde düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Amerikan borsaları açılmadan yaptığı son açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 günde Ortadoğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kapsamlı bir çözümüne ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve İran’ın verimli görüşmeler yaptığı açıklamasının ardından petrol fiyatları Pazartesi günü düştü ve Trump, ülkenin önemli enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması talimatı verdiğini söyledi.l
Trump’ın Hürmüz tehdidini 5 gün ertelemesinden sonra, petrol ve gaz fiyatları düştü, borsalar toparladı, altın tekrar yükselmeye başladı.
Altın Ons: 4424.80 dolara yükseldi, Sadece 5 dakikada Yüzde 1’e yakın hızlı hareket gösterdi.
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 9 azalarak 96.96 dolara düştü. Cuma günü 107.37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106.41 dolardan tamamlamıştı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.21 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 9 azalarak 96.96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87.75 dolardan alıcı buldu.
Enerji fiyatlarındaki artış yatırımcıları tedirgin etmiş ve altın fiyatı da pazartesi günü gerilemişti. Spot altın fiyatı yüzde 5.8 düşerek ons başına 4.226,16 dolara inmişti.
Borsalar, sert düşüşle başlamıştı
Haftanın başında Asya ve Avrupa borsalarında kayıplar görüldü. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 3.4 düşerken, Çin’in CSI 300 endeksi yüzde 2.8 geriledi ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 6.5 değer kaybetti.
Avrupa’da ise İspanya’nın Ibex endeksi yüzde 1.9, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 1.5, Almanya’nın DAX endeksi yüzde 1.9 ve İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yaklaşık yüzde 1.5 düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, TSİ ile pazar sabaha karşı yaptığı açıklamada, İran’a boğazı açması için 48 saat süre verdiğini, söyledi. Bu boğaz, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birini taşıyor.
Tahran yönetimi ise ABD’nin Trump’ın tehdidini hayata geçirmesi halinde, Orta Doğu genelinde hayati su sistemleri de dahil olmak üzere kritik altyapıyı ‘geri dönülmez şekilde yok edeceğini’ açıkladı.
‘70’lerdeki petrol şokuna eşdeğer’
İran’ın saldırıları fiilen boğazın kapanmasına yol açtı ve bu durum, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un ifadesiyle, 1970’lerdeki iki petrol şokuna eşdeğer bir küresel enerji krizini tetikledi.
Hürmüz Boğazı’ndaki tıknama nedeniyle küresel ekonomi çok daha yüksek petrol fiyatlarına hazırlanıyor.