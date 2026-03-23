https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/trumpin-irana-ultimatomu-sonrasi-dunya-borsalari-ve-altinda-sert-dusus-petrolde-yukselis-beklentisi-1104436828.html

Trump'ın 5 gün ertelemesine piyasalar anında tepki verdi, altın yükselmeye, petrol düşmeye başladı

ABD başkanının tehdidinin ardından Asya ve Avrupa’da hisseler gerilerken, altın düştü ve yatırımcılar daha yüksek petrol fiyatlarına hazırlanıyor. Detaylar haberde...

2026-03-23T13:54+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104436671_0:139:2658:1634_1920x0_80_0_0_6d20a3e41b88325c8b9a2791f5435aef.jpg

Küresel borsalar, Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı açılmazsa İran’ın elektrik santrallerini ‘haritadan sileceği’ tehdidinde bulunmasının ardından pazartesi günü Asya ve Avrupa borsaları ile sert şekilde düştü. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Amerikan borsaları açılmadan yaptığı son açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 günde Ortadoğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kapsamlı bir çözümüne ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdi” dedi.ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve İran’ın verimli görüşmeler yaptığı açıklamasının ardından petrol fiyatları Pazartesi günü düştü ve Trump, ülkenin önemli enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması talimatı verdiğini söyledi.l Altında hızlı toparlama Trump’ın Hürmüz tehdidini 5 gün ertelemesinden sonra, petrol ve gaz fiyatları düştü, borsalar toparladı, altın tekrar yükselmeye başladı. Enerji fiyatlarındaki artış yatırımcıları tedirgin etmiş ve altın fiyatı da pazartesi günü gerilemişti. Spot altın fiyatı yüzde 5.8 düşerek ons başına 4.226,16 dolara inmişti.Borsalar, sert düşüşle başlamıştıHaftanın başında Asya ve Avrupa borsalarında kayıplar görüldü. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 3.4 düşerken, Çin’in CSI 300 endeksi yüzde 2.8 geriledi ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 6.5 değer kaybetti.Hafta sonu ne oldu?ABD Başkanı Donald Trump, TSİ ile pazar sabaha karşı yaptığı açıklamada, İran’a boğazı açması için 48 saat süre verdiğini, söyledi. Bu boğaz, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birini taşıyor.Tahran yönetimi ise ABD’nin Trump’ın tehdidini hayata geçirmesi halinde, Orta Doğu genelinde hayati su sistemleri de dahil olmak üzere kritik altyapıyı ‘geri dönülmez şekilde yok edeceğini’ açıkladı.‘70’lerdeki petrol şokuna eşdeğer’İran’ın saldırıları fiilen boğazın kapanmasına yol açtı ve bu durum, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un ifadesiyle, 1970’lerdeki iki petrol şokuna eşdeğer bir küresel enerji krizini tetikledi.Hürmüz Boğazı’ndaki tıknama nedeniyle küresel ekonomi çok daha yüksek petrol fiyatlarına hazırlanıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

