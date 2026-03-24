Savaşın 25. günü: Orta Doğu’da çatışmalar sürerken petrol, İran’ın Trump'ın açıklamasını yalanlamasıyla yeniden yükseldi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın missilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 25. gününe girdi.
ABD Başkanı Trump, Tahran’la “çok iyi” görüşmeler yaptığını söyleyerek İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın açıklamasına yanıt olarak "Hayır, ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" dedi.
Brent petrol yüzde 2,9 artışla 102,84 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 3,5 artarak 91,20 dolara çıktı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan son açıklamasında şunları kaydetti:
"Her halükarda İran, bu su yolundan güvenli ve emniyetli gemi geçişini sağlamak için önlemler almıştır ve saldırganlara ait olmayan veya onlarla bağlantılı olmayan ve saldırganlığa katılmayan gemiler için gerekli koordinasyonu kuracaktır"