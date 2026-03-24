Savaşın 25. günü: Orta Doğu’da çatışmalar sürerken petrol, İran’ın Trump'ın açıklamasını yalanlamasıyla yeniden yükseldi
Orta Doğu'da savaş 25. güne girerken Trump'ın açıklaması sonrası brent petrolde düşüş yaşanırken Tahran yönetiminin bu açıklamayı yalanlaması sonrasında...
Tahran, 23 Mart - Sputnik Türkiye

Savaşın 25. günü: Orta Doğu’da çatışmalar sürerken petrol, İran’ın Trump'ın açıklamasını yalanlamasıyla yeniden yükseldi

07:05 24.03.2026 (güncellendi: 07:14 24.03.2026)
Orta Doğu'da savaş 25. güne girerken Trump'ın açıklaması sonrası brent petrolde düşüş yaşanırken Tahran yönetiminin bu açıklamayı yalanlaması sonrasında petrol, tekrar 100 doların üzerine çıktı. İsrail'in İran'ın yanı sıra Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam ederken İran da bölge ülkelerdeki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın missilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 25. gününe girdi.
ABD Başkanı Trump, Tahran’la “çok iyi” görüşmeler yaptığını söyleyerek İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşadı.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın açıklamasına yanıt olarak "Hayır, ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" dedi.
Brent petrol yüzde 2,9 artışla 102,84 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 3,5 artarak 91,20 dolara çıktı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan son açıklamasında şunları kaydetti:
"Her halükarda İran, bu su yolundan güvenli ve emniyetli gemi geçişini sağlamak için önlemler almıştır ve saldırganlara ait olmayan veya onlarla bağlantılı olmayan ve saldırganlığa katılmayan gemiler için gerekli koordinasyonu kuracaktır"

Savaştaki son dakika gelişmelerini Sputnik Türkiye canlı anlatımından takip edebilirsiniz: ️

07:22 24.03.2026
Tahran'da vurulan bir bina enkazından küçük bir çocuğun İran Kızılayı tarafından kurtarılma anı kameraya yansıdı
07:13 24.03.2026
İsrail basınına göre Arap ülkeleri, İran'la müzakere konusunda Trump'a baskı yapıyor
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi.
Trump'ın açıklamaları ve İran'ın yanıtı
Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.
İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.
Trump, 48 saatin dolmasına az bir zaman kala (23 Mart) yaptığı açıklamada ise İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.
İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim" ifadesini kullanmıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakere yapıldığı yönündeki açıklamaları yalanlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alışverişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtmişti.
