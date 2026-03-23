İsrail basını: ABD, Harg adasına kara operasyonuna hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’li bir yetkilinin İsrail basınına yaptığı ‘doğrulamada’, ‘ABD ordusu binlerce deniz piyadesi ve donanma personelinin Orta Doğu’ya konuşlandırılmasını hızlandırdı’ ifadelerini kullandı.
2026-03-23T12:34+0300
Konuya aşina iki kaynağın İsrail merkezli The Jerusalem Post’a verdiği demece göre, üst düzey ABD’li yetkililer son günlerde İsrail ve diğer ülkelerdeki muhataplarına, ABD’nin İran’a ait Harg (Kharg) Adası’nı ele geçirmek için 'bir kara askeri operasyonu başlatmaktan başka seçeneği kalmamış olabileceğini' iletti.Basra Körfezi’nde bulunan Harg Adası, İran’ın petrol ihracatının ana merkezi olarak hizmet veriyor. Son günlerde ABD yönetimi içinde, İran’ı Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini engellemeyi bırakmaya zorlamak amacıyla adanın işgal edilip edilmemesi gerektiğine dair tartışmalar başladı.Bir ABD’li yetkili, İsrailli yayın organına "ABD ordusu binlerce deniz piyadesi ve donanma personelinin Orta Doğu’ya sevkiyatını hızlandırdı" açıklamasını yaptı.‘Yaklaşık 4 bin 500 piyade taşıyor’Bu konuşlandırma, yine kaynağa göre, hafif uçak gemisi gibi işlev gören amfibi hücum gemisi USS Boxer’ın da yer aldığı USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu’nu içeriyor. Buna ek olarak USS Portland ve USS Comstock adlı amfibi çıkarma gemileri de bulunuyor.Bu üç gemi yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve ek muharip personel taşıyor.Trump İran enerji altyapısını tehdit ediyorYaklaşık bir buçuk hafta önce ABD, Harg Adası’ndaki askeri hedefleri vurdu. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump şu paylaşımı yaptı: "Adadaki tüm askeri hedefleri yok ettik."ABD Başkanı, o aşamada adanın tüm petrol altyapısını söküp yok etmemeye karar verdiğini söylerken "Eğer İran Hürmüz Boğazı’ndaki hareketi engellerse, yeniden değerlendireceğim” dedi.Bu arada Trump cumartesi günü İran’ı tehdit ederek, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılmaması halinde İran’ın elektrik santrallerini hedef alacağını söyledi.İsrail basını: ‘Bir askeri operasyon gerekli olacak’İsrail basını, gelişmelerle ilgili ‘İran’ın başkanın uyarılarına meydan okuyan yanıtı göz önüne alındığında, deniz ablukasını gönüllü olarak sona erdirmesinin düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle mevcut varsayım boğazlarda seyrüsefer serbestisini sağlamak için bir askeri operasyonun gerekli olacağı yönünde’ yorumunu yaptı.
