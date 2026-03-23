https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/trump-iki-taraf-da-bir-anlasma-yapmak-istiyor-1104442132.html

Trump: İki taraf da bir anlaşma yapmak istiyor

2026-03-23, Sputnik Türkiye

2026-03-23T16:55+0300

2026-03-23T17:30+0300

dünya

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104441975_0:5:2047:1156_1920x0_80_0_0_3ab053ead127dae3e556cdd71a2a717a.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ile görüştüğünü son 2 gündür verimli görüşmeler yaptığını söylemesi ve Hürmüz Boğazı tehdidini 5 güne uzattığını açıklaması üzerine piyasalar toparlanmıştı. Trump, gazetecilere yaptığı canlı açıklamada, ABD’nin İran ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve tarafların “önemli anlaşma noktalarında” hemfikir olduklarını söyledi.Trump, pazar günü yapılan görüşmelerin pazartesi de devam edeceğini ve 'müzakereler verimli şekilde sürerse çok yakında bir anlaşma sağlanacağını' söyledi. ABD Başkanı, "Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz" dedi. Trump, Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın görüşmeleri yürüttüğünü belirtti.'Kiminle görüşüyorsunuz?' sorusuna yanıtTrump, gazetecilerin "İran'dan kiminle görüşüyorsunuz?" sorusuna, "Çok saygın ve aslında lider olduğunu düşündüğüm bir adamla görüşüyoruz. Dini lider değil, ondan kimse haber almadı, yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz" dedi. Mücteba Hamaney açıklamasıABD Başkanı, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ayrıca "Öldüğünü görmek istemem" ifadelerini kullandı.Trump, görüşme iddialarıyla ilgili "Ben onları aramadım onlar bizi aradı ve bizimle anlaşma yapmak istediklerini söylediler" derken ekledi:"Onlar nükleer silah üretmeme konusunda bir anlaşma yapmaya hazır. Onlarla bir anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu oraya gidip kendimiz alacağız."'Hürmüz'ü belki Ayetullah ile kontrol ederiz'ABD Başkanı, ‘Hürmüz'de petrolün akışını kim kontrol edecek?’ sorusuna: 'Bir sonraki Ayetullah kimse artık, belki beraber yaparız' yanıtını verdi.İran'dan yalanlama gelmiştiMehr haber ajansının aktardığına göre İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın İran ile görüşmelerin devam ettiği yönündeki iddialarını reddederek, Trump'ın amacının 'ABD'nin askeri planları için zaman kazanmak ve enerji fiyatlarını düşürmek' olduğunu söyledi.Buna göre İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"ABD Başkanı'nın açıklamaları, enerji fiyatlarını düşürme ve askeri planlarını uygulamak için zaman kazanma çabaları çerçevesindedir""Bölgesel ülkeler tarafından gerilimi azaltmaya yönelik girişimler var ve bunların hepsine cevabımız açık: Bu savaşı başlatan taraf biz değiliz ve tüm bu talepler Washington'a iletilmelidir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

