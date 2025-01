https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ayse-barim-ve-serenay-sarikaya-iddialari-sonrasi-oyuncular-tek-tek-aciklama-yapti-hayati-diledigi-1092482784.html

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiaları sonrası oyuncular tek tek açıklama yaptı: 'Hayatı dilediği gibi yaşıyor diye'

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiaları sonrası oyuncular tek tek açıklama yaptı: 'Hayatı dilediği gibi yaşıyor diye'

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım, eylül ayında çıkan bir yazıdaki iddialar ile ilişkilendirildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılım gösteren... 09.01.2025

Sosyal medyada, oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında çıkan iddialar sonrası hem menajerlik firmasından hem de oyunculardan peş peşe açıklama geldi.İddiaların sahibi kim?TV100 yazarı Fuat Uğur 26 Eylül'deki yazısında, bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" ileri sürmüştü. Uğur, söz konusu sanatçının bir kadın oyuncuya göstermelik ilişki yaratıldığını da iddia etmişti. Haberdeki menajerin Ayşe Barım ve kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu iddiası sosyal medyada ortaya çıktı ve kısa sürede yayılım gösterdi.ID İletişim: Planlı olarak yayılıyorİddialara konu olan Ayşe Barım'ın da kurucu ortaklarından olduğu ve birçok ünlü oyucunun menajerliğini yapan ID İletişim iddiaların ardından açıklama yayımladı:İlk tepki Hazal Kaya'danOyuncu Sarıkaya olaylar hakkında herhangi bir açıklama yapmadan ilk tepki Hazal Kaya'dan geldi. Kaya, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük iftiralar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından, fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf başarılı, güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. Kaldı ki rakamlarla ölçülen bir başarıdan bahsediyorum, yoksa beğenirsiniz beğenmezsiniz o sizin bileceğiniz şey; ama gerçekleri değiştiremezsiniz. Zaten niyeyse bu aşağılama, değersizleştirme, çaptan düşürme çabalarına da yalnızca kadınlar için giriyorsunuz. Yeteneksiz bulduğunuz erkek oyuncuları "ama yakışıklı" diyerek; şiddet faillerini "ama yetenekli” diyerek muhakkak aklıyorsunuz. Şu an bu kadınlara uygulanan şiddetin şu demek olduğunu görün: "istediğimiz zaman, bir dedikoduyla alnına yapıştırırız etiketi". Hayır efendim yapıştıramazsınız. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarıma..." dedi.Oyuncuların tepkileri art arda geldiArdından Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal gibi isimler şirketin açıklamasını paylaşarak Serenay Sarıkaya'ya destek verdi.'Çamur at izi kalsın'Sinem Kobal yaptığı paylaşımda "Yıllarca verilen emek ve çalışma böylesi çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalanamaz. Böylesi troll haberlerle, kontrolsüz, asılsız yayılan iftiralarla yapılan bu şiddeti kınıyorum" ifadelerini kullandı.Burcu Biricik: 'Magazin çukuruna düştük'Burcu Biricik de sektördeki çirkinliklerin ve haksızlıkların konuşulması gerekirken olayın koca bir magazin meselesine dönüşmesine tepki gösterdi ve 'magazin çukuruna düştük' dedi.Metin Akdülger de "Not: Özgür irademle yazdım kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." sözleriyle açıklama yaptı.

