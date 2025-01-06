https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sakir-pasa-ailesinden-buyuk-surpriz-12-ocakta-neler-olacak-1092403008.html

Şakir Paşa Ailesi'nden büyük sürpriz: 12 Ocak’ta neler olacak?

Şakir Paşa Ailesi'nden büyük sürpriz: 12 Ocak’ta neler olacak?

Sputnik Türkiye

Şakir Paşa Ailesi, tarihi atmosferiyle izleyiciyi 1910’lu yıllara götüren ve büyük bir ilgiyle takip edilen bir dizi haline geldi. Ancak, son dönemde dizinin... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T21:20+0300

2025-01-06T21:20+0300

2025-01-06T21:20+0300

yaşam

şakir paşa ailesi

dizi

orijinal dizi

reyting

televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

çekim

oyuncu

yerli oyuncu

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Dizinin yapım şirketinin, 12 Ocak Pazar günü izleyicilere büyük bir sürpriz yapacağı iddiaları gündem oldu.Büyükada’daki tarihi köşkte çekimleri yapılan Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler dizisi 12 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm için hazırlıklara başladı. Kartal’daki platoda kurulu iken çıkan bir yangında tamamen kül olan setin yerine dizinin harici mekan çekimlerine kesintisiz olarak devam edildi. Büyükada ve çevresindeki sahneler, önceki gün itibarıyla yeniden çekilmeye başlandı. Yangınla sarsılan set, RTÜK’ün verdiği yüzde 3’lük para cezası ile ikinci bir şok daha yaşarken yapım şirketinin, 12 Ocak Pazar günü izleyicilere büyük bir sürpriz yapacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya başladı. Dizide yeni yüzler gelebileceği veya senaryoda değişiklik yapılacağı iddia edildi.

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