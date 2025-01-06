https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sakir-pasa-ailesinden-buyuk-surpriz-12-ocakta-neler-olacak-1092403008.html
Şakir Paşa Ailesi'nden büyük sürpriz: 12 Ocak’ta neler olacak?
Şakir Paşa Ailesi'nden büyük sürpriz: 12 Ocak’ta neler olacak?
Sputnik Türkiye
Şakir Paşa Ailesi, tarihi atmosferiyle izleyiciyi 1910’lu yıllara götüren ve büyük bir ilgiyle takip edilen bir dizi haline geldi. Ancak, son dönemde dizinin... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T21:20+0300
2025-01-06T21:20+0300
2025-01-06T21:20+0300
yaşam
şakir paşa ailesi
dizi
orijinal dizi
reyting
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
çekim
oyuncu
yerli oyuncu
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Dizinin yapım şirketinin, 12 Ocak Pazar günü izleyicilere büyük bir sürpriz yapacağı iddiaları gündem oldu.Büyükada’daki tarihi köşkte çekimleri yapılan Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler dizisi 12 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm için hazırlıklara başladı. Kartal’daki platoda kurulu iken çıkan bir yangında tamamen kül olan setin yerine dizinin harici mekan çekimlerine kesintisiz olarak devam edildi. Büyükada ve çevresindeki sahneler, önceki gün itibarıyla yeniden çekilmeye başlandı. Yangınla sarsılan set, RTÜK’ün verdiği yüzde 3’lük para cezası ile ikinci bir şok daha yaşarken yapım şirketinin, 12 Ocak Pazar günü izleyicilere büyük bir sürpriz yapacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya başladı. Dizide yeni yüzler gelebileceği veya senaryoda değişiklik yapılacağı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rtukten-kizil-goncalar-ve-sakir-pasa-ailesi-dizilerine-ceza-1092127179.html
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şakir paşa ailesi ne zaman, şakir paşa ailesi bugün var mı, şakir paşa yeni bölüm ne zaman
şakir paşa ailesi ne zaman, şakir paşa ailesi bugün var mı, şakir paşa yeni bölüm ne zaman
Şakir Paşa Ailesi'nden büyük sürpriz: 12 Ocak’ta neler olacak?
Şakir Paşa Ailesi, tarihi atmosferiyle izleyiciyi 1910’lu yıllara götüren ve büyük bir ilgiyle takip edilen bir dizi haline geldi. Ancak, son dönemde dizinin çekimlerinde yaşanan yangın ve RTÜK tarafından verilen ceza, yapımın gündeme gelmesine neden oldu. Bu olayların ardından set ekibi hızla toparlanarak çekimlere devam kararı aldı.
Dizinin yapım şirketinin, 12 Ocak Pazar günü izleyicilere büyük bir sürpriz yapacağı iddiaları gündem oldu.
Büyükada’daki tarihi köşkte çekimleri yapılan Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler dizisi 12 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm için hazırlıklara başladı. Kartal’daki platoda kurulu iken çıkan bir yangında tamamen kül olan setin yerine dizinin harici mekan çekimlerine kesintisiz olarak devam edildi. Büyükada ve çevresindeki sahneler, önceki gün itibarıyla yeniden çekilmeye başlandı.
Yangınla sarsılan set, RTÜK’ün verdiği yüzde 3’lük para cezası ile ikinci bir şok daha yaşarken yapım şirketinin, 12 Ocak Pazar günü izleyicilere büyük bir sürpriz yapacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya başladı. Dizide yeni yüzler gelebileceği veya senaryoda değişiklik yapılacağı iddia edildi.