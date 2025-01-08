https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/hazal-kayadan-menajer-ayse-barima-destek-bedel-odetme-yarisina-giremezsiniz-1092472949.html
Hazal Kaya'dan Menajer Ayşe Barım'a destek: 'Bedel ödetme yarışına giremezsiniz'
Hazal Kaya'dan Menajer Ayşe Barım'a destek: 'Bedel ödetme yarışına giremezsiniz'
Sputnik Türkiye
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında, bazı oyuncuları kayırdığına ve projeler için şartlar koştuğuna dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Bu iddiaları... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T22:33+0300
2025-01-08T22:33+0300
2025-01-08T22:33+0300
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en iyi kadın oyuncu
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Menajer Ayşe Barım hakkında bazı oyunculara torpil yaptığı iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Hazal Kaya paylaşım yaptı.Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan oyuncu kayırma iddiaları, sosyal medyada gündem oldu. Pek çok ünlü ismin kariyerine yön veren Barım, iddialara göre bazı oyunculara torpil yapmakla suçlanıyor. Bu suçlamalar arasında, belirli oyunculara öncelik tanıdığı, yapım projelerinde istediği oyuncuların yer almasını sağlamak için başka oyuncuların alınmasını şart koştuğu ve izlenmeyen yapımları dijital platformlara taşıttığı gibi iddialar yer aldı.'Böyle büyük iftiralar atamazsınız'İddialar hakkında Menajer Ayşe Barım'a destek paylaşımında bulunan dizi oyuncusu Hazal Kaya şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hazal-kaya-yillardir-verdigi-mucadeleyi-anlatarak-hastaligini-acikladi-ani-girdigi-ameliyattan-1091952492.html
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Hazal Kaya'dan Menajer Ayşe Barım'a destek: 'Bedel ödetme yarışına giremezsiniz'
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında, bazı oyuncuları kayırdığına ve projeler için şartlar koştuğuna dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Bu iddiaları destekleyenler olduğu kadar, Ayşe Barım’a destek veren isimler de oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Hazal Kaya, söz konusu iddiaları yalanladı.
Menajer Ayşe Barım hakkında bazı oyunculara torpil yaptığı iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Hazal Kaya paylaşım yaptı.
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan oyuncu kayırma iddiaları, sosyal medyada gündem oldu. Pek çok ünlü ismin kariyerine yön veren Barım, iddialara göre bazı oyunculara torpil yapmakla suçlanıyor. Bu suçlamalar arasında, belirli oyunculara öncelik tanıdığı, yapım projelerinde istediği oyuncuların yer almasını sağlamak için başka oyuncuların alınmasını şart koştuğu ve izlenmeyen yapımları dijital platformlara taşıttığı gibi iddialar yer aldı.
'Böyle büyük iftiralar atamazsınız'
İddialar hakkında Menajer Ayşe Barım'a destek paylaşımında bulunan dizi oyuncusu Hazal Kaya şu ifadeleri kullandı:
Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük iftiralar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından, fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf başarılı, güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. Kaldı ki rakamlarla ölçülen bir başarıdan bahsediyorum, yoksa beğenirsiniz beğenmezsiniz o sizin bileceğiniz şey; ama gerçekleri değiştiremezsiniz. Zaten niyeyse bu aşağılama, değersizleştirme, çaptan düşürme çabalarına da yalnızca kadınlar için giriyorsunuz. Yeteneksiz bulduğunuz erkek oyuncuları "ama yakışıklı" diyerek; şiddet faillerini "ama yetenekli” diyerek muhakkak aklıyorsunuz. Şu an bu kadınlara uygulanan şiddetin şu demek olduğunu görün: "istediğimiz zaman, bir dedikoduyla alnına yapıştırırız etiketi". Hayır efendim yapıştıramazsınız. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarıma...