https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kayip-kiz-babasi-intihar-ettikten-2-hafta-sonra-ortaya-cikti-1091435212.html
Kayıp kız, babası intihar ettikten 2 hafta sonra ortaya çıktı
Kayıp kız, babası intihar ettikten 2 hafta sonra ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'de Kasım ayında kaybolan bir kadın, bir ay sonra ortaya çıktı. Kaybolmasının ardından arama çalışmalarının sonuç vermemesi kızın babasının intiharına yol... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T09:30+0300
2024-12-12T09:30+0300
2024-12-12T09:30+0300
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kayıp ilanı
kayıp
arama kurtarma
soruşturma
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Hawaii'de geçen ay kaybolan bir kadının arama çalışmaları sonuç göstermeyince babası yaklaşık 2 hafta önce intihar etmişti. Polis ekiplerinin detaylı aramaları sonucu 'herhangi bir intihar ya da kaçırılma' izine rastlanmaması üzerine kaybolan kızın 'gönüllü olarak kaybolduğu' iddia edilmişti. O kızın evine geri döndüğü ortaya çıktı.8 Kasım'da Hawaii'den New York'a giderken aktarma yaptığı Los Angeles'ta uçağını kaçıran 30 yaşındaki Hanna Kobayashi, ailesine 'endişe verici' mesajlar gönderdikten birkaç gün sonra ortadan kaybolmuştu. Kızını bulma umuduyla aramalara katılan baba, kasımın sonralarına doğru intihar ettiği açıklanmıştı.Kaybolmasının ardından komplo teorileri üretilmeye başlanan Hannah Kobayashi'nin aslında 'günlük hayattan uzaklaşmak istediği' ve 'gönüllü olarak ortadan kaybolduğu' teorileri konuşulmaya başlanmıştı. Polis ekipleri, Aralık ayının başında 'kadının 'gönüllü olarak kayıp' kişi olarak sınıflandırıldığını açıkladı.Kobayashi ailesinin yaptığı açıklamaya göre, kaybolan kızları evin yolunu buldu. Açıklamada 30 yaşındaki kızlarının nerede bulunduğunu veya şu an nerede olduğu hakkında bilgi verilmedi. Ailesinin açıklamasında, "Hannah'ın güvende bulunmasından inanılmaz derecede rahatladık ve minnettarız. Geçtiğimiz ay ailemiz için akıl almaz bir çile oldu ve iyileşmek ve yaşadığımız her şeyi sindirmek için zaman ayırırken lütfen mahremiyet rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.Kobayashi'nin 8 Kasım'da aktarma uçuşunu kaçırması ardından kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının Meksika sınırını bağımsız olarak geçtiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/babasi-kizini-bulamayinca-intihar-etmisti-polisten-kayip-kadin-gonullu-olarak-kayboldu-iddiasi-1091107048.html
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abd, hawaii, los angeles, hannah kobayashi, kayıp ilanı, kayıp, arama kurtarma, soruşturma
abd, hawaii, los angeles, hannah kobayashi, kayıp ilanı, kayıp, arama kurtarma, soruşturma
Kayıp kız, babası intihar ettikten 2 hafta sonra ortaya çıktı
ABD'de Kasım ayında kaybolan bir kadın, bir ay sonra ortaya çıktı. Kaybolmasının ardından arama çalışmalarının sonuç vermemesi kızın babasının intiharına yol açmıştı. Ailesinin açıklamasında kızın güvende olduğu söylendi.
Hawaii'de geçen ay kaybolan bir kadının arama çalışmaları sonuç göstermeyince babası yaklaşık 2 hafta önce intihar etmişti. Polis ekiplerinin detaylı aramaları sonucu 'herhangi bir intihar ya da kaçırılma' izine rastlanmaması üzerine kaybolan kızın 'gönüllü olarak kaybolduğu' iddia edilmişti. O kızın evine geri döndüğü ortaya çıktı.
8 Kasım'da Hawaii'den New York'a giderken aktarma yaptığı Los Angeles'ta uçağını kaçıran 30 yaşındaki Hanna Kobayashi, ailesine 'endişe verici' mesajlar gönderdikten birkaç gün sonra ortadan kaybolmuştu. Kızını bulma umuduyla aramalara katılan baba, kasımın sonralarına doğru intihar ettiği açıklanmıştı.
Kaybolmasının ardından komplo teorileri üretilmeye başlanan Hannah Kobayashi'nin aslında 'günlük hayattan uzaklaşmak istediği' ve 'gönüllü olarak ortadan kaybolduğu' teorileri konuşulmaya başlanmıştı. Polis ekipleri, Aralık ayının başında 'kadının 'gönüllü olarak kayıp' kişi olarak sınıflandırıldığını açıkladı.
Kobayashi ailesinin yaptığı açıklamaya göre, kaybolan kızları evin yolunu buldu. Açıklamada 30 yaşındaki kızlarının nerede bulunduğunu veya şu an nerede olduğu hakkında bilgi verilmedi. Ailesinin açıklamasında, "Hannah'ın güvende bulunmasından inanılmaz derecede rahatladık ve minnettarız. Geçtiğimiz ay ailemiz için akıl almaz bir çile oldu ve iyileşmek ve yaşadığımız her şeyi sindirmek için zaman ayırırken lütfen mahremiyet rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kobayashi'nin 8 Kasım'da aktarma uçuşunu kaçırması ardından kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının Meksika sınırını bağımsız olarak geçtiğini açıklamıştı.