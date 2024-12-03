https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/babasi-kizini-bulamayinca-intihar-etmisti-polisten-kayip-kadin-gonullu-olarak-kayboldu-iddiasi-1091107048.html
Babası kızını bulamayınca intihar etmişti: Polisten kayıp kadın 'gönüllü olarak kayboldu' iddiası
Babası kızını bulamayınca intihar etmişti: Polisten kayıp kadın 'gönüllü olarak kayboldu' iddiası
Sputnik Türkiye
Geçen ay ABD'nin Los Angeles eyaletinde aktarma uçuşunu kaçırdıktan sonra kaybolan kadının 'gönüllü olarak kaybolduğu' öne sürülüyor. Bir aydır yapılan arama... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T13:02+0300
2024-12-03T13:02+0300
2024-12-03T13:02+0300
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Geçen ay kayıp olduğu bildirilen Hannah Kobayashi, Los Angeles polisine göre 'gönüllü olarak' kayboldu. Bir aydır yoğun bir şekilde arama çalışmaları süren kadının suç mağduru olduğuna dair hiçbir kanıt bulanamadığını açıklayan polis, kadının 'gönüllü olarak kayıp' kişi olarak sınıflandırıldığını açıkladı. Babası kızının izlerini takip etmeye çalışmış ancak bulamayınca kendi canına kıymıştı.30 yaşındaki Hannah Kobayashi, 8 Kasım'da Hawaii'den New York'a giderken aktarma yaptığı Los Angeles'ta uçağını kaçırmış ardından ailesine 'endişe verici' mesajlar gönderdikten birkaç gün sonra ortadan kaybolmuştu.Bunun üzerine Kobayashi'nin babası, akrabaları ve gönüllülerle birlikte izleri takip ederek kayıp kızını bulmaya çalışmış ancak başarısız olduğunu hissedince 24 Kasım'da Los Angeles havaalanı yakınlarındaki bir otoparkta ölü bulunmuştu.'Modern hayattan uzaklaşmak istedi'Hannah Kobayashi'nin "modern dünyadan uzaklaşmak" istediğini öğrenen dedektifler, kayıp kadının en son bagajıyla beraber Meksika'ya geçerken görüldüğünü açıkladı. Yetkililer Kobayashi'nin kaçırıldığına veya bir suçun kurbanı olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyerek kayıplara karışmasını 'gönüllü kayıp kişi' olarak sınıflandırdı.Polis, "Basit bir mesaj, onu önemseyenleri rahatlatabilir" diyerek bu noktada yapabilecekleri birşey olmadığını söylüyor. Kadının güvenliği doğrulanana kadar davanın aktif kalacağını ve ABD'ye dönerse ailesine bildirileceğini söyleyen polis, Kobayashi'nin Los Angeles'ta görüldüğünü ve bagajının New York'tan kendisine geri gönderilmesini istediğini ve telefonunu almadan ayrıldığını duyurdu.Kaybolmadan önce ailesine 'garip ve endişe verici' mesajlar atmışKayıp kadının ailesi, kızlarının kaybolmadan önce kendilerine 'garip, gizemli, endişe verici' mesajlar attığını söylüyor. Bu mesajlardan birinde, kayıp kadının trene binerken 'yakalandığını' ve birinin kimliğini çalmaya çalıştığı' için korktuğu yazılmış.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/once-kendi-olumunu-sahneledi-sonra-polise-ben-iyiyim-mesaji-gonderdi-1090692020.html
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abd, los angeles, meksika, kayıp, sivil kayıp, kayıp ilanı, hannah kobayashi, polis, soruşturma
abd, los angeles, meksika, kayıp, sivil kayıp, kayıp ilanı, hannah kobayashi, polis, soruşturma
Babası kızını bulamayınca intihar etmişti: Polisten kayıp kadın 'gönüllü olarak kayboldu' iddiası
Geçen ay ABD'nin Los Angeles eyaletinde aktarma uçuşunu kaçırdıktan sonra kaybolan kadının 'gönüllü olarak kaybolduğu' öne sürülüyor. Bir aydır yapılan arama çalışmaları sırasında kızını bulamayan baba, intihar etmişti. Polis kayıp kadının 'suç mağdaru' olduğuna dair kanıt bulamadığını açıkladı.
Geçen ay kayıp olduğu bildirilen Hannah Kobayashi, Los Angeles polisine göre 'gönüllü olarak' kayboldu. Bir aydır yoğun bir şekilde arama çalışmaları süren kadının suç mağduru olduğuna dair hiçbir kanıt bulanamadığını açıklayan polis, kadının 'gönüllü olarak kayıp' kişi olarak sınıflandırıldığını açıkladı. Babası kızının izlerini takip etmeye çalışmış ancak bulamayınca kendi canına kıymıştı.
30 yaşındaki Hannah Kobayashi, 8 Kasım'da Hawaii'den New York'a giderken aktarma yaptığı Los Angeles'ta uçağını kaçırmış ardından ailesine 'endişe verici' mesajlar gönderdikten birkaç gün sonra ortadan kaybolmuştu.
Bunun üzerine Kobayashi'nin babası, akrabaları ve gönüllülerle birlikte izleri takip ederek kayıp kızını bulmaya çalışmış ancak başarısız olduğunu hissedince 24 Kasım'da Los Angeles havaalanı yakınlarındaki bir otoparkta ölü bulunmuştu.
'Modern hayattan uzaklaşmak istedi'
Hannah Kobayashi'nin "modern dünyadan uzaklaşmak" istediğini öğrenen dedektifler, kayıp kadının en son bagajıyla beraber Meksika'ya geçerken görüldüğünü açıkladı. Yetkililer Kobayashi'nin kaçırıldığına veya bir suçun kurbanı olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyleyerek kayıplara karışmasını 'gönüllü kayıp kişi' olarak sınıflandırdı.
Polis, "Basit bir mesaj, onu önemseyenleri rahatlatabilir" diyerek bu noktada yapabilecekleri birşey olmadığını söylüyor. Kadının güvenliği doğrulanana kadar davanın aktif kalacağını ve ABD'ye dönerse ailesine bildirileceğini söyleyen polis, Kobayashi'nin Los Angeles'ta görüldüğünü ve bagajının New York'tan kendisine geri gönderilmesini istediğini ve telefonunu almadan ayrıldığını duyurdu.
Kaybolmadan önce ailesine 'garip ve endişe verici' mesajlar atmış
Kayıp kadının ailesi, kızlarının kaybolmadan önce kendilerine 'garip, gizemli, endişe verici' mesajlar attığını söylüyor. Bu mesajlardan birinde, kayıp kadının trene binerken 'yakalandığını' ve birinin kimliğini çalmaya çalıştığı' için korktuğu yazılmış.