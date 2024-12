https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/yusuf-dikec-yilin-sporcusu-secildi-yaptiginiz-her-ne-ise-lutfen-cok-calisin-1091085827.html

Yusuf Dikeç Yılın Sporcusu seçildi: 'Yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın'

Yusuf Dikeç Yılın Sporcusu seçildi: 'Yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın'

GQ Türkiye tarafından düzenlenen ödül töreninde Yusuf Dikeç'e Yılın Sporcusu ödülü verildi. Ödül almanın yarışmadan daha heyecanlı olduğunu söyleyen Dikeç... 03.12.2024

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç GQ Men of the Year 2024'te Yılın Sporcusu seçildi.Ödülünü alan Dikeç bir konuşma yaptı. Olimpiyat madalyasından sonra kendisine hayatında değişen bir şey olup olmadığını çok sıklıkla sorulduğunun aktardı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Dikeç şunları söyledi:Ödül töreninin en çok konuşulan ve sosyal medyada öne çıkan detayı ise törene şarkıcı Kalben'in erkek kombiniyle katılması oldu.

