Yusuf Dikeç Yılın Sporcusu seçildi: 'Yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın'

"Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Bu yarışmadan çok daha heyecanlıymış burası. Lütfen maruz görün. Arkadaşlar bu soruyu çok soruyor, ya işte madalyayı aldıktan sonra hayatın değişti mi. Aslında benim yaşam çizgim aynı, değişmedi. Ancak şunu biliyorum, dünyada yapmış olduğum sporun, kendimin ve ülkemin daha tanıtır olduğuna inanıyorum. İkincisi, taşıdığımız yükün ve sorumluluğun daha ağır olduğuna inanıyorum. Çünkü gençler bizi örnek alıyor. Eğer yapacaksanız bir iyilik, mutlaka gençlere iyi örnek olmanız lazım. Gençler hayallerinizi, hedeflerinizi büyük tutun. Sakın geri atmayın ve çok çalışın. Çünkü karşınızda bir örnek var, 51 yaşına gelmiş, bir değil iki değil, üç değil, dört değil ve beşinci olimpiyata kadar 24 yıl çalışmış, ancak 24 yılın sonunda olimpiyat madalyası alabilmiş. İlla ki spor olmasına gerek yok, yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın."