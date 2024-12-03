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Yusuf Dikeç Yılın Sporcusu seçildi: 'Yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın'
Yusuf Dikeç Yılın Sporcusu seçildi: 'Yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın'
Sputnik Türkiye
GQ Türkiye tarafından düzenlenen ödül töreninde Yusuf Dikeç'e Yılın Sporcusu ödülü verildi. Ödül almanın yarışmadan daha heyecanlı olduğunu söyleyen Dikeç... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T01:58+0300
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç GQ Men of the Year 2024'te Yılın Sporcusu seçildi.Ödülünü alan Dikeç bir konuşma yaptı. Olimpiyat madalyasından sonra kendisine hayatında değişen bir şey olup olmadığını çok sıklıkla sorulduğunun aktardı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Dikeç şunları söyledi:Ödül töreninin en çok konuşulan ve sosyal medyada öne çıkan detayı ise törene şarkıcı Kalben'in erkek kombiniyle katılması oldu.
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Yusuf Dikeç Yılın Sporcusu seçildi: 'Yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın'

01:58 03.12.2024
© AA / Adem KutucuYusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / Adem Kutucu
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GQ Türkiye tarafından düzenlenen ödül töreninde Yusuf Dikeç'e Yılın Sporcusu ödülü verildi. Ödül almanın yarışmadan daha heyecanlı olduğunu söyleyen Dikeç, ancak 24 yıl çalıştıktan olimpiyat madalyası alan biri olduğunu hatırlatarak "İlla ki spor olmasına gerek yok, yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın" ifadesine konuşmasında yer verdi.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç GQ Men of the Year 2024'te Yılın Sporcusu seçildi.
Ödülünü alan Dikeç bir konuşma yaptı. Olimpiyat madalyasından sonra kendisine hayatında değişen bir şey olup olmadığını çok sıklıkla sorulduğunun aktardı.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Dikeç şunları söyledi:

"Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Bu yarışmadan çok daha heyecanlıymış burası. Lütfen maruz görün. Arkadaşlar bu soruyu çok soruyor, ya işte madalyayı aldıktan sonra hayatın değişti mi. Aslında benim yaşam çizgim aynı, değişmedi. Ancak şunu biliyorum, dünyada yapmış olduğum sporun, kendimin ve ülkemin daha tanıtır olduğuna inanıyorum. İkincisi, taşıdığımız yükün ve sorumluluğun daha ağır olduğuna inanıyorum. Çünkü gençler bizi örnek alıyor. Eğer yapacaksanız bir iyilik, mutlaka gençlere iyi örnek olmanız lazım. Gençler hayallerinizi, hedeflerinizi büyük tutun. Sakın geri atmayın ve çok çalışın. Çünkü karşınızda bir örnek var, 51 yaşına gelmiş, bir değil iki değil, üç değil, dört değil ve beşinci olimpiyata kadar 24 yıl çalışmış, ancak 24 yılın sonunda olimpiyat madalyası alabilmiş. İlla ki spor olmasına gerek yok, yaptığınız her ne ise lütfen çok çalışın."

Ödül töreninin en çok konuşulan ve sosyal medyada öne çıkan detayı ise törene şarkıcı Kalben'in erkek kombiniyle katılması oldu.
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