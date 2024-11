https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/mr-world-2024te-turkiyeyi-temsil-eden-ege-karabenli-ilk-10a-girmeyi-basardi-tum-dunyanin-onunde-1090773553.html

Mr. World 2024’te Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ilk 10’a girmeyi başardı: Tüm dünyanın önünde zeybek oynadı

Mr. World 2024’te Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ilk 10’a girmeyi başardı: Tüm dünyanın önünde zeybek oynadı

Sputnik Türkiye

Vietnam'da düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen adayların katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Ege... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T05:48+0300

2024-11-25T05:48+0300

2024-11-25T05:48+0300

zeybek

yaşam

mr. world 2024

erkek güzellik yarışması

kostüm

ege karabenli

alkış

sıralama

türkiye

temsil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090773897_0:140:690:528_1920x0_80_0_0_3b13abc53575e5dc39846241a1934714.png

Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması, 23 Kasım gecesi Vietnam’ın Bình Thuận kentinde yer alan NovaWorld Phan Thiết’te düzenlendi. Yarışmanın bu 11. edisyonunda, dünyanın dört bir yanından 60’tan fazla ülke temsil edildi. Yarışma, etkileyici performanslar ve geleneksel etkinliklerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.Türkiye’yi Ege Karabenli temsil ettiYarışmada Türkiye’yi, 26 yaşındaki Ege Karabenli temsil etti. Kişisel antrenör, model ve oyuncu olan Ege, gece boyunca sergilediği performansla hem jüriyi hem de izleyicileri etkiledi. Özellikle “En İyi Ulusal Kostüm” kategorisinde giydiği zeybek kostümü, sahnede büyük beğeni topladı ve Türk kültürünü başarıyla temsil etti.Porto Riko'dan Daniel Mejía Birinci OlduYarışmanın finalinde, hem halk oylaması hem de jürilerin oyları sonucunda birinci seçilen isim Porto Riko’dan Daniel Mejía oldu. Mejía, karizması ve etkileyici duruşuyla yarışmanın zirvesine yerleşti.Ege Karabenli i̇lk 10’da yer aldıEge Karabenli, birinci olamasa da “En İyi İlk 10” listesine girmeyi başardı. Bu başarı, Türkiye’yi gururlandırdı ve Karabenli’nin performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ve temsilcileriYarışmada ilk 10'a giren diğer ülkeler ve temsilcileri şu şekilde sıralandı:Ege Karabenli’den yarışma sonrası açıklamaEge Karabenli, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi bu platformda temsil etmek benim için büyük bir onurdu. İlk 10’da yer almak gurur verici. Türk kültürünü tanıtmak ve bayrağımızı dalgalandırmak her şeyden önemliydi” dedi.Zeybek podyumda alkış topladıKarabenli’nin giydiği zeybek kostümü, yarışmanın kültürel kategorisinde büyük ilgi gördü. Ulusal kostümler kategorisinde, jüri ve izleyicilerden tam not alan performans, Türk kültürünün güzellik yarışması gibi bir platformda sergilenmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Mr. World 2024, dünyanın farklı köşelerinden gelen erkeklerin yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda yetenek ve kültürel temsil gücüyle değerlendirildiği bir etkinlik olarak hafızalarda kalacak.Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ege Karabenli, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Modellikten kişisel antrenörlüğe uzanan kariyeriyle ilgi çeken Karabenli'nin hayatı, yarışma başarısı ve sosyal medyadaki popülerliği merak ediliyor.Ege Karabenli kimdir?Türkiye’yi 23 Kasım 2024’te Vietnam’da düzenlenen Mr. World Erkek Güzellik Yarışmasında temsil eden Ege Karabenli, model, oyuncu ve kişisel antrenör kimlikleriyle tanınıyor. Kariyerine 2018 yılında katıldığı Miss & Mr. Model of Turkey yarışmasında “Future” kategorisinde seçilerek adım attı.Ege Karabenli kaç yaşında, nereli ve burcu ne?Ege Karabenli, 1 Ocak 1998 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğdu. 26 yaşındaki Karabenli, Oğlak burcudur.Kariyeri ve modellik başarılarıModellik kariyerine ek olarak, kişisel antrenörlük ve oyunculuk da yapan Karabenli, çeşitli markaların tanıtım projelerinde yer aldı. Aynı zamanda işletme bölümü mezunu olan başarılı isim, İstanbul’da yaşamaktadır.Özel hayatıÖzel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Ege Karabenli’nin bekar olduğu ve şu anda bir ilişkisinin bulunmadığı biliniyor.Sosyal medyada aktifSosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Ege Karabenli, @ege_karabenli kullanıcı adıyla Instagram hesabında 11 binden fazla takipçiye sahip. Yarışmadaki başarısı sonrası takipçi sayısının hızla artması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/200-donum-arazi-ona-emanet--hanimaga-lakapli-ciftci-ilayda-ojemi-de-surerim-tarlami-da-1090737393.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ege karabenli, ege karabenli nereli, ege karabenli yaş, ege karabenli boy, ege karabenli zeybek, ege karabenli kacinci oldu, ege karabenli kimdir, ege karabenli sevgilisi, ege karabenli instagram