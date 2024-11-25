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Mr. World 2024’te Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ilk 10’a girmeyi başardı: Tüm dünyanın önünde zeybek oynadı
Mr. World 2024’te Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ilk 10’a girmeyi başardı: Tüm dünyanın önünde zeybek oynadı
Sputnik Türkiye
Vietnam'da düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen adayların katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Ege... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T05:48+0300
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zeybek
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erkek güzellik yarışması
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Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması, 23 Kasım gecesi Vietnam’ın Bình Thuận kentinde yer alan NovaWorld Phan Thiết’te düzenlendi. Yarışmanın bu 11. edisyonunda, dünyanın dört bir yanından 60’tan fazla ülke temsil edildi. Yarışma, etkileyici performanslar ve geleneksel etkinliklerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.Türkiye’yi Ege Karabenli temsil ettiYarışmada Türkiye’yi, 26 yaşındaki Ege Karabenli temsil etti. Kişisel antrenör, model ve oyuncu olan Ege, gece boyunca sergilediği performansla hem jüriyi hem de izleyicileri etkiledi. Özellikle “En İyi Ulusal Kostüm” kategorisinde giydiği zeybek kostümü, sahnede büyük beğeni topladı ve Türk kültürünü başarıyla temsil etti.Porto Riko'dan Daniel Mejía Birinci OlduYarışmanın finalinde, hem halk oylaması hem de jürilerin oyları sonucunda birinci seçilen isim Porto Riko’dan Daniel Mejía oldu. Mejía, karizması ve etkileyici duruşuyla yarışmanın zirvesine yerleşti.Ege Karabenli i̇lk 10’da yer aldıEge Karabenli, birinci olamasa da “En İyi İlk 10” listesine girmeyi başardı. Bu başarı, Türkiye’yi gururlandırdı ve Karabenli’nin performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ve temsilcileriYarışmada ilk 10'a giren diğer ülkeler ve temsilcileri şu şekilde sıralandı:Ege Karabenli’den yarışma sonrası açıklamaEge Karabenli, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi bu platformda temsil etmek benim için büyük bir onurdu. İlk 10’da yer almak gurur verici. Türk kültürünü tanıtmak ve bayrağımızı dalgalandırmak her şeyden önemliydi” dedi.Zeybek podyumda alkış topladıKarabenli’nin giydiği zeybek kostümü, yarışmanın kültürel kategorisinde büyük ilgi gördü. Ulusal kostümler kategorisinde, jüri ve izleyicilerden tam not alan performans, Türk kültürünün güzellik yarışması gibi bir platformda sergilenmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Mr. World 2024, dünyanın farklı köşelerinden gelen erkeklerin yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda yetenek ve kültürel temsil gücüyle değerlendirildiği bir etkinlik olarak hafızalarda kalacak.Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ege Karabenli, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Modellikten kişisel antrenörlüğe uzanan kariyeriyle ilgi çeken Karabenli'nin hayatı, yarışma başarısı ve sosyal medyadaki popülerliği merak ediliyor.Ege Karabenli kimdir?Türkiye’yi 23 Kasım 2024’te Vietnam’da düzenlenen Mr. World Erkek Güzellik Yarışmasında temsil eden Ege Karabenli, model, oyuncu ve kişisel antrenör kimlikleriyle tanınıyor. Kariyerine 2018 yılında katıldığı Miss &amp; Mr. Model of Turkey yarışmasında “Future” kategorisinde seçilerek adım attı.Ege Karabenli kaç yaşında, nereli ve burcu ne?Ege Karabenli, 1 Ocak 1998 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğdu. 26 yaşındaki Karabenli, Oğlak burcudur.Kariyeri ve modellik başarılarıModellik kariyerine ek olarak, kişisel antrenörlük ve oyunculuk da yapan Karabenli, çeşitli markaların tanıtım projelerinde yer aldı. Aynı zamanda işletme bölümü mezunu olan başarılı isim, İstanbul’da yaşamaktadır.Özel hayatıÖzel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Ege Karabenli’nin bekar olduğu ve şu anda bir ilişkisinin bulunmadığı biliniyor.Sosyal medyada aktifSosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Ege Karabenli, @ege_karabenli kullanıcı adıyla Instagram hesabında 11 binden fazla takipçiye sahip. Yarışmadaki başarısı sonrası takipçi sayısının hızla artması bekleniyor.
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Mr. World 2024’te Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli ilk 10’a girmeyi başardı: Tüm dünyanın önünde zeybek oynadı

05:48 25.11.2024
© FotoğrafEge Karabenli
Ege Karabenli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© Fotoğraf
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Vietnam'da düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen adayların katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, etkileyici performansıyla ilk 10’a girmeyi başardı. Yarışmanın birincisi ise Porto Riko'dan Daniel Mejía oldu. İşte detaylar...
Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması, 23 Kasım gecesi Vietnam’ın Bình Thuận kentinde yer alan NovaWorld Phan Thiết’te düzenlendi. Yarışmanın bu 11. edisyonunda, dünyanın dört bir yanından 60’tan fazla ülke temsil edildi. Yarışma, etkileyici performanslar ve geleneksel etkinliklerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye’yi Ege Karabenli temsil etti

Yarışmada Türkiye’yi, 26 yaşındaki Ege Karabenli temsil etti. Kişisel antrenör, model ve oyuncu olan Ege, gece boyunca sergilediği performansla hem jüriyi hem de izleyicileri etkiledi. Özellikle “En İyi Ulusal Kostüm” kategorisinde giydiği zeybek kostümü, sahnede büyük beğeni topladı ve Türk kültürünü başarıyla temsil etti.

Porto Riko'dan Daniel Mejía Birinci Oldu

Yarışmanın finalinde, hem halk oylaması hem de jürilerin oyları sonucunda birinci seçilen isim Porto Riko’dan Daniel Mejía oldu. Mejía, karizması ve etkileyici duruşuyla yarışmanın zirvesine yerleşti.

Ege Karabenli i̇lk 10’da yer aldı

Ege Karabenli, birinci olamasa da “En İyi İlk 10” listesine girmeyi başardı. Bu başarı, Türkiye’yi gururlandırdı ve Karabenli’nin performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ve temsilcileri

Yarışmada ilk 10'a giren diğer ülkeler ve temsilcileri şu şekilde sıralandı:
Angola - Algert Beraj
Çek Cumhuriyeti - Tomáš Haring
Hindistan - Gokul Ganesan
Kenya - Teddy Rossiter
Porto Riko - Danny Mejía (Birinci)
İspanya - Toni Company Toeps
Sri Lanka - Megha Sooriyaarachchi
Türkiye - Ege Karabenli
Venezuela - Juan Alberto García Caled
Vietnam - Phạm Tuấn Ngọc

Ege Karabenli’den yarışma sonrası açıklama

Ege Karabenli, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi bu platformda temsil etmek benim için büyük bir onurdu. İlk 10’da yer almak gurur verici. Türk kültürünü tanıtmak ve bayrağımızı dalgalandırmak her şeyden önemliydi” dedi.

Zeybek podyumda alkış topladı

Karabenli’nin giydiği zeybek kostümü, yarışmanın kültürel kategorisinde büyük ilgi gördü. Ulusal kostümler kategorisinde, jüri ve izleyicilerden tam not alan performans, Türk kültürünün güzellik yarışması gibi bir platformda sergilenmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Mr. World 2024, dünyanın farklı köşelerinden gelen erkeklerin yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda yetenek ve kültürel temsil gücüyle değerlendirildiği bir etkinlik olarak hafızalarda kalacak.
Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ege Karabenli, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Modellikten kişisel antrenörlüğe uzanan kariyeriyle ilgi çeken Karabenli'nin hayatı, yarışma başarısı ve sosyal medyadaki popülerliği merak ediliyor.

Ege Karabenli kimdir?

Türkiye’yi 23 Kasım 2024’te Vietnam’da düzenlenen Mr. World Erkek Güzellik Yarışmasında temsil eden Ege Karabenli, model, oyuncu ve kişisel antrenör kimlikleriyle tanınıyor. Kariyerine 2018 yılında katıldığı Miss & Mr. Model of Turkey yarışmasında “Future” kategorisinde seçilerek adım attı.

Ege Karabenli kaç yaşında, nereli ve burcu ne?

Ege Karabenli, 1 Ocak 1998 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde doğdu. 26 yaşındaki Karabenli, Oğlak burcudur.

Kariyeri ve modellik başarıları

Modellik kariyerine ek olarak, kişisel antrenörlük ve oyunculuk da yapan Karabenli, çeşitli markaların tanıtım projelerinde yer aldı. Aynı zamanda işletme bölümü mezunu olan başarılı isim, İstanbul’da yaşamaktadır.

Özel hayatı

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Ege Karabenli’nin bekar olduğu ve şu anda bir ilişkisinin bulunmadığı biliniyor.

Sosyal medyada aktif

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Ege Karabenli, @ege_karabenli kullanıcı adıyla Instagram hesabında 11 binden fazla takipçiye sahip. Yarışmadaki başarısı sonrası takipçi sayısının hızla artması bekleniyor.
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