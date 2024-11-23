https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/200-donum-arazi-ona-emanet--hanimaga-lakapli-ciftci-ilayda-ojemi-de-surerim-tarlami-da-1090737393.html

200 dönüm arazi ona emanet | 'Hanımağa' lakaplı çiftçi İlayda: 'Ojemi de sürerim tarlamı da'

200 dönüm arazi ona emanet | 'Hanımağa' lakaplı çiftçi İlayda: 'Ojemi de sürerim tarlamı da'

Sputnik Türkiye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi İlayda Altıntaş, çiftçi babasının sağ kolu olarak tarlada harikalar yaratıyor. Traktörle 200 dönüm arazi sürebilen... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T17:22+0300

2024-11-23T17:22+0300

2024-11-23T17:22+0300

çiftçi

yaşam

mazot

mazot

oje

tarla

tarla

ilayda altıntaş

eskişehir

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi İlayda Altıntaş (21), okul dışında ailesine ait tarlada çalışarak herkese ilham oluyor. Traktör kullanmaktan sulamaya, ekimden taşımaya kadar her işi yapan İlayda, sosyal medyada da aktif olarak çiftçiliğin detaylarını paylaşıyor. Genç kadın, “Ojemi de sürerim tarlamı da” diyerek kadınların tarımda da güçlü bir yer edinebileceğini savunuyor.'Çiftçilik küçükken başladı'Çiftçilikle çocuk yaşlarda tanıştığını anlatan İlayda, “4-5 yaşlarındayken babamla tarlaya giderdim. Boş tarlalar beni çok mutlu ederdi. Yıllar içinde traktör kullanmayı öğrendim. Şimdi bir günde 200 dönüm arazi sürebiliyorum. Sulama ve ekim işlerini yaparken kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.Sabah erkenden makyajını yaparak tarlaya gittiğini söyleyen İlayda, işten keyif aldığını belirterek, "Sabah 7'de başlıyorum, akşam işim bitene kadar oradayım. Tatillerde de tarladayım. Kardeşlerimi de götürerek onlara örnek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.'Kızlar da çiftçilik yapabilir'Kadınların tarımda yer alabileceğini göstermek istediğini ifade eden İlayda Altıntaş, “Çiftçilik sadece erkek işi değil. Bu alanda çalışan kadınlar yurtdışında çok fazla. Onları takip ediyorum. Türkiye’de de kadınlar tarımda başarılı olabilir. Sosyal medyadan gelen yorumlar, bu alana olan ilginin arttığını gösteriyor. Ancak en büyük sorunlarımızdan biri yüksek mazot fiyatları” dedi.Okuldaki lakabı: HanımağaMühendislik öğrencisi olmasına rağmen çiftçilikle uğraşan İlayda, arkadaşlarının ilk başta bu duruma şaşırdığını anlattı. “Süslü olduğum için kimse çiftçi olduğuma inanmıyordu” diyen İlayda, artık arkadaşları arasında “Hanımağa” lakabıyla tanınıyor.Okul arkadaşlarının kendisine sık sık çiftçilikle ilgili sorular yönelttiğini belirten İlayda, “Domates nasıl yetiştirilir diye soruyorlar. Bir gün hepsini toplayıp tarlaya götürüp uygulamalı olarak göstereceğim” ifadelerini kullandı.Mazot fiyatları ve ekipman farkıÇiftçiliğin zorluklarına değinen İlayda, yurtdışında kullanılan ekipmanlarla Türkiye’deki ekipmanlar arasındaki farklara dikkat çekti: Tarıma i̇lham veren genç kadınİlayda Altıntaş, mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra tarım alanında da akademik çalışmalar yapmayı planlıyor. "Çiftçilik kadın-erkek fark etmez, herkesin başarabileceği bir alan" diyerek, gençlere ve özellikle kadınlara tarımla ilgilenmeleri için cesaret vermeyi amaçlıyor.

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çiftçi, mazot, mazot, oje, tarla, tarla, ilayda altıntaş, eskişehir