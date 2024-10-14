https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/telefonlarda-hamam-bocegi-pisligi-tespit-edildi-uzmanlar-yatakta-kullanmayin-dedi-1089227211.html
Telefonlarda hamam böceği pisliği tespit edildi: Uzmanlar 'yatakta kullanmayın' dedi
Telefonlarda hamam böceği pisliği tespit edildi: Uzmanlar 'yatakta kullanmayın' dedi
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmaya göre telefon ekranlarında hamamböceği dışkısında bulunan zararlı bakteri tespit edildi. Bilim insanları, yatakta telefon kullanmanın yatak... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T23:07+0300
2024-10-14T23:07+0300
2024-10-14T23:08+0300
yaşam
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yatak
bakteri
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araştırma
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Telefonlarda hamamböceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa bakterisi tespit edildi.MattressNextDay tarafından yapılan araştırmaya göre, cep telefonlarında hamamböceği dışkısında bulunan zararlı bakteriler tespit edildi. Bilim insanları bu mikrop ile temas eden hastalarda, ciltte döküntüler, zatürre görüldüğünü açıkladı. Ayrıca uzmanlar sıcak ve nemli yatak ortamının bu patojenin büyüyüp yayılması için mükemmel bir 'petri kabı' olduğunu belirtti. Ortalama bir kişinin telefonuna günde tahminen 2 bin 617 kez dokunduğu belirtilen araştırmada yatakta telefon kullanmanın hastalıklara davetiye çıkardığı ifade edildi. Araştırmacıların on akıllı telefondan ve on akıllı saatten örnekler alarak yürüttüğü incelemelerde akıllı telefonların en kirli teknoloji parçası olduğu ve televizyon kumandası gibi mikropların yoğun olduğu yerlerden daha fazla bakteri barındırdığını ortaya çıktı. Telefonlarda çıkan bakteri ise hamamböceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa olarak açıklandı. Her sekiz hamamböceğinden birinin potansiyel olarak zararlı olan bu bakteriyi taşıdığını belirten bilim insanları, bakterinin yataklarda bulunan sıcak ve nemli ortamlarda hızla geliştiğini ifade etti. Bakterilerin büyümesi ve insanları potansiyel olarak enfekte etmesi için ideal bir ortamın yataklarda olduğunu duyurdu. Uzmanlar yatakta telefon kullananlarda göz enfeksiyonları, ciltte döküntüler, irin dolu sivilceler, ishal, baş ağrısı gibi durumlar yapabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bilim-kurguydu-gercek-oldu-norolojide-devrim-niteliginde-deney-ruya-goren-iki-insan-arasinda-1089053941.html
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telefon, akıllı telefon, yatak, bakteri, antibakteriyel, bilim, bilim insanları, araştırma
telefon, akıllı telefon, yatak, bakteri, antibakteriyel, bilim, bilim insanları, araştırma
Telefonlarda hamam böceği pisliği tespit edildi: Uzmanlar 'yatakta kullanmayın' dedi
23:07 14.10.2024 (güncellendi: 23:08 14.10.2024)
Yeni araştırmaya göre telefon ekranlarında hamamböceği dışkısında bulunan zararlı bakteri tespit edildi. Bilim insanları, yatakta telefon kullanmanın yatak ortamında kolayca üreyebilen Pseudomonas aeruginosa bakterisinin yayılmasına neden olduğunu ve bakterinin zatürre ve idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklar yapabildiğini belirtti.
Telefonlarda hamamböceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa bakterisi tespit edildi.
MattressNextDay tarafından yapılan araştırmaya göre, cep telefonlarında hamamböceği dışkısında bulunan zararlı bakteriler tespit edildi. Bilim insanları bu mikrop ile temas eden hastalarda, ciltte döküntüler, zatürre görüldüğünü açıkladı. Ayrıca uzmanlar sıcak ve nemli yatak ortamının bu patojenin büyüyüp yayılması için mükemmel bir 'petri kabı' olduğunu belirtti. Ortalama bir kişinin telefonuna günde tahminen 2 bin 617 kez dokunduğu belirtilen araştırmada yatakta telefon kullanmanın hastalıklara davetiye çıkardığı ifade edildi. Araştırmacıların on akıllı telefondan ve on akıllı saatten örnekler alarak yürüttüğü incelemelerde akıllı telefonların en kirli teknoloji parçası olduğu ve televizyon kumandası gibi mikropların yoğun olduğu yerlerden daha fazla bakteri barındırdığını ortaya çıktı. Telefonlarda çıkan bakteri ise hamamböceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa olarak açıklandı. Her sekiz hamamböceğinden birinin potansiyel olarak zararlı olan bu bakteriyi taşıdığını belirten bilim insanları, bakterinin yataklarda bulunan sıcak ve nemli ortamlarda hızla geliştiğini ifade etti. Bakterilerin büyümesi ve insanları potansiyel olarak enfekte etmesi için ideal bir ortamın yataklarda olduğunu duyurdu. Uzmanlar yatakta telefon kullananlarda göz enfeksiyonları, ciltte döküntüler, irin dolu sivilceler, ishal, baş ağrısı gibi durumlar yapabileceğini ifade etti.