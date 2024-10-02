https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/hamaney-siyonist-rejimin-curuyen-cesedine-daha-agir-darbeler-vurulacak-1088685376.html

Hamaney: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak

Hamaney: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak

Sputnik Türkiye

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e yönelik füze saldırısına ilişkin yaptığı ilk açıklamada daha ağır darbeler vurulacağını belirtti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T01:37+0300

2024-10-02T01:37+0300

2024-10-02T01:37+0300

dünya

ayetullah ali hamaney

açıklama

iran

israil

füze

füze saldırısı

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Hamaney açıklamada, “Allah’ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran’ın füze saldırısına ilişkin, “İran’ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik. Bu eylem, İran milletini ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildi” açıklamasını yapmıştı.Pezeşkiyan, "Netanyahu, İran’ın savaş peşinde olmadığını ancak tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağını bilsin. Bu, bizim yapabileceklerimizin sadece bir kısmı. İran ile çatışmaya girme” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/netanyahu-iran-hata-yapti-ve-bedelini-odeyecek-1088683509.html

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