https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/hamaney-siyonist-rejimin-curuyen-cesedine-daha-agir-darbeler-vurulacak-1088685376.html
Hamaney: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak
Hamaney: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak
Sputnik Türkiye
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e yönelik füze saldırısına ilişkin yaptığı ilk açıklamada daha ağır darbeler vurulacağını belirtti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T01:37+0300
2024-10-02T01:37+0300
2024-10-02T01:37+0300
dünya
ayetullah ali hamaney
açıklama
iran
israil
füze
füze saldırısı
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.Hamaney açıklamada, “Allah’ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran’ın füze saldırısına ilişkin, “İran’ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik. Bu eylem, İran milletini ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildi” açıklamasını yapmıştı.Pezeşkiyan, "Netanyahu, İran’ın savaş peşinde olmadığını ancak tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağını bilsin. Bu, bizim yapabileceklerimizin sadece bir kısmı. İran ile çatışmaya girme” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/netanyahu-iran-hata-yapti-ve-bedelini-odeyecek-1088683509.html
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Hamaney: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e yönelik füze saldırısına ilişkin yaptığı ilk açıklamada daha ağır darbeler vurulacağını belirtti.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Hamaney açıklamada, “Allah’ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran’ın füze saldırısına ilişkin, “İran’ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik. Bu eylem, İran milletini ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirildi” açıklamasını yapmıştı.
Pezeşkiyan, "Netanyahu, İran’ın savaş peşinde olmadığını ancak tehditler karşısında kesin bir şekilde duracağını bilsin. Bu, bizim yapabileceklerimizin sadece bir kısmı. İran ile çatışmaya girme” ifadelerini kullanmıştı.