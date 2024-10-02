https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/netanyahu-iran-hata-yapti-ve-bedelini-odeyecek-1088683509.html

Netanyahu: İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek

Netanyahu: İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek

Sputnik Türkiye

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı ilk açıklamada İran'ın 'hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini' söyledi. Netanyahu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T00:03+0300

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dünya

benyamin netahyahu

iran

israil

füze

füze saldırısı

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu söyleyen Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla 'büyük bir hata yaptığını' ve 'Tahran'ın bunun bedelini ödeyeceğini' öne sürdü.Benyamin Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bidendan-iranin-saldirisi-sonrasi-ilk-aciklama-abdnin-israile-destegi-tam-1088682601.html

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benyamin netahyahu, iran, israil, füze, füze saldırısı