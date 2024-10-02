https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/netanyahu-iran-hata-yapti-ve-bedelini-odeyecek-1088683509.html
Netanyahu: İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek
Netanyahu: İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek
Sputnik Türkiye
İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı ilk açıklamada İran'ın 'hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini' söyledi. Netanyahu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T00:03+0300
2024-10-02T00:03+0300
2024-10-02T00:04+0300
dünya
benyamin netahyahu
iran
israil
füze
füze saldırısı
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu söyleyen Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla 'büyük bir hata yaptığını' ve 'Tahran'ın bunun bedelini ödeyeceğini' öne sürdü.Benyamin Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bidendan-iranin-saldirisi-sonrasi-ilk-aciklama-abdnin-israile-destegi-tam-1088682601.html
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benyamin netahyahu, iran, israil, füze, füze saldırısı
benyamin netahyahu, iran, israil, füze, füze saldırısı
Netanyahu: İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek
00:03 02.10.2024 (güncellendi: 00:04 02.10.2024)
İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı ilk açıklamada İran'ın 'hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini' söyledi. Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.
İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu söyleyen Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.
Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla 'büyük bir hata yaptığını' ve 'Tahran'ın bunun bedelini ödeyeceğini' öne sürdü.
Benyamin Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" ifadesini kullandı.