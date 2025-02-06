Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması

“Akdeniz Girit Adası altına dalıyor. O dalma-batma zonu Kuzeyde volkanların oluşmasına neden oluyor. Tetis’in kapanması Nemrut, Ağrı, Tendürek, Erciyes volkanları oluştu. Onlar biraz pasif ama Grit’in Güneyinde bu dalma-batma aktif olarak devam ettiği için günümüzden 3 bin 500 yıl önce Santorini patlamış. Bu depremler hemen Santorini’nin Kuzeyindeki volkan konisinin yarattığı depremler.

Santorini patladığı zaman külleri çok zararlı kimyasal maddeler içeriyor ve bütün Ege bölgesine, Akdeniz’e yayılmış. Volkanik patlama ile ilgili deprem ve depremin farkı var. Volkanik magmanın yüzeye sokulmasıyla oluşan bir deprem. Dolayısıyla bu bazen çok daha tehlikeli olabilir. Çünkü deprem olduğunda binayı sağlam yaparsınız ve kurtulursunuz. Eğer volkan patlarsa ki ben patlayacağını düşünmüyorum, etrafa yayacağı küller çok büyük zarar verir, gökten yağacak. İkincisi tsunami olursa bunu da önleyemezsiniz. Diyelim ki Santorini’nin Kuzeyinde deniz altındaki o volkan patladı. 30 dakika sonra bizim kıyılarımıza geliyor. Akdeniz’de bizim tsunami uyarı sistemimiz var, bu bize 3 dakika içinde bilgi veriyor. O zaman halkımızın şunu yapması lazım; hemen kıyılardan yükseklere kaçmalısınız. Kıyıda kalırsanız 3 metrelik bir tsunami bile bir sürü insanın canına mal olabilir. Bizim yaptığımız hesaplarda Marmara bölgesinde 5 metre yüksekliğinde dalgalar oluşuyor. Özetle dediğim gibi ihtimal uzaklaşıyor ama Santorini ile ilgili bir tsunami söz konusu olursa Ege kıyılarımız etkilenecektir. Gökçeada’ya kadar bile tsunami dalgaları gelebilir.”