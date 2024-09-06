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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bakan-tekin-ilk-dersi-duyurdu-canakkaleden-gazzeye-bagimsizlik-mucadelesi-1087745307.html
Bakan Tekin okullarda açılacak ilk dersi duyurdu: 'Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık mücadelesi'
Bakan Tekin okullarda açılacak ilk dersi duyurdu: 'Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık mücadelesi'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Eğitim Öğretim yılı Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi' açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, pazartesi... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T17:43+0300
2024-09-06T17:48+0300
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yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ilk dersin 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' konusu ile açılacağını duyurdu.İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.'Mesleki eğitim yeniden güçlendirilecek'Türkiye'de 28 Şubat sürecinde zarar gören mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bakan Tekin ''Yeni eğitim öğretim yılında gündemimizin odağına yerleştirdiğimiz bir önemli konu da siyasete ve siyasal karar alma mekanizmalarına hâricî ve antidemokratik vesayetçi müdahalelerin sembolü haline gelen 28 Şubat sürecinin en ciddi zarar verdiği alanlardan birisi olan mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi olacak. Bilhassa 2014 yılından itibaren bu konuda da çok önemli adımlar atıldı. Sektörle ortak proje meslek liselerinin kurulması, işbaşı eğitimlerine asgari ücretin yüzde 30 ve 50'si oranında kamusal destek sağlanması, stajyer gençlerimizin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve MESEM'lerin zorunlu eğitimin bir parçası olması gibi adımlar bu anlamda çok önemliydi. Bütün bu adımları hayata geçirirken yaptığımız gibi şimdi de Zat-ı Devletlerinizin talimatlarıyla her ilimizde sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek bir durum tespiti yaptık. Aksayan, çözülmesi gereken sorun alanlarını tespit ettik. Yeni modeller ürettik ve mevzuat açısından önemli düzenlemeler yaptık. Bu adımlarımız neticesinde mesleki eğitim alanındaki orta öğrenim öğrenci sayımız geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 15 arttı. Ayrıca 10 Ağustos tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Zat-ı Devletlerinizin onayıyla yayımlandı. Ana felsefesini 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' şeklinde özetleyebileceğimiz bu Belge kapsamında mesleki eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulamayı hayata geçireceğiz'' açıklamasında bulundu.'4 yeni okul modeli hayata geçirilecek'Mesleki eğitim mezunlarının istihdamı için 4 yeni okul modeli hayata geçirileceğine değinen Milli Eğitim Bakanı Tekin ''İlk olarak mesleki eğitimi daha erken yaşlarda teşvik etmek amacıyla ortaokulların 7 ve 8. Sınıflarında 'Zanaat Atölyeleri' oluşturduk. Ayrıca bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyelerinde ortaokullar açmayı planladık. İlave olarak Türkiye'nin her bölgesinde mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak için 'bölge', 'ihtisas', 'sektör içi' ve 'sektöre entegre' olmak üzere 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık. Bu kapsamda okullarımızda 'Ahilik Kültürü ve Girişimcilik' dersini de okutacağız. Bütün bu tedbirler dışında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını giderecek her türlü öneriye açık olduğumuzu da açıkça ifade etmek isterim” dedi.'Deprem bölgesine 19 bin 784 yeni derslik'6 Şubat depremlerinden etkilenen okullar için toplam 19 bin 784 yeni derslik açıldığını açıklayan Bakan Tekin ''Felaketi yaşayan 11 ilimizde deprem öncesinde 119 bin 200 derslikte eğitim veriyorduk. Depremde toplam 9 bin 935 dersliğimiz kullanılamaz hâle geldi. Bu hafta itibarıyla 5 bin 787 yeni derslik hizmet vermeye başladı. Yapımı devam eden derslikler tamamlandığında toplam 19 bin 784 yeni derslik hizmete girmiş olacak. Bu sayı, yıkılan dersliklerin iki katından fazlasına denk geliyor. Böylece 11 ilin tamamında derslik kapasitemizi, deprem öncesi sayının yüzde 10 üzerine çıkarmış olacağız'' dedi.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, okul, ders, müfredat, eğitim müfredatı, eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, okul, ders, müfredat, eğitim müfredatı, eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı

Bakan Tekin okullarda açılacak ilk dersi duyurdu: 'Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık mücadelesi'

17:43 06.09.2024 (güncellendi: 17:48 06.09.2024)
© AA / Oğuz YeterMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Eğitim Öğretim yılı Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi' açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, pazartesi günü derslerin 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Mücadelesi' konusu ile açılacağını ve yeni eğitim öğretim döneminde 4 yeni okul modelinin hayata geçirileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ilk dersin 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' konusu ile açılacağını duyurdu.
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.

'Mesleki eğitim yeniden güçlendirilecek'

Türkiye'de 28 Şubat sürecinde zarar gören mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bakan Tekin ''Yeni eğitim öğretim yılında gündemimizin odağına yerleştirdiğimiz bir önemli konu da siyasete ve siyasal karar alma mekanizmalarına hâricî ve antidemokratik vesayetçi müdahalelerin sembolü haline gelen 28 Şubat sürecinin en ciddi zarar verdiği alanlardan birisi olan mesleki eğitimin yeniden güçlendirilmesi olacak. Bilhassa 2014 yılından itibaren bu konuda da çok önemli adımlar atıldı. Sektörle ortak proje meslek liselerinin kurulması, işbaşı eğitimlerine asgari ücretin yüzde 30 ve 50'si oranında kamusal destek sağlanması, stajyer gençlerimizin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve MESEM'lerin zorunlu eğitimin bir parçası olması gibi adımlar bu anlamda çok önemliydi. Bütün bu adımları hayata geçirirken yaptığımız gibi şimdi de Zat-ı Devletlerinizin talimatlarıyla her ilimizde sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek bir durum tespiti yaptık. Aksayan, çözülmesi gereken sorun alanlarını tespit ettik. Yeni modeller ürettik ve mevzuat açısından önemli düzenlemeler yaptık. Bu adımlarımız neticesinde mesleki eğitim alanındaki orta öğrenim öğrenci sayımız geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 15 arttı. Ayrıca 10 Ağustos tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Zat-ı Devletlerinizin onayıyla yayımlandı. Ana felsefesini 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' şeklinde özetleyebileceğimiz bu Belge kapsamında mesleki eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulamayı hayata geçireceğiz'' açıklamasında bulundu.

'4 yeni okul modeli hayata geçirilecek'

Mesleki eğitim mezunlarının istihdamı için 4 yeni okul modeli hayata geçirileceğine değinen Milli Eğitim Bakanı Tekin ''İlk olarak mesleki eğitimi daha erken yaşlarda teşvik etmek amacıyla ortaokulların 7 ve 8. Sınıflarında 'Zanaat Atölyeleri' oluşturduk. Ayrıca bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyelerinde ortaokullar açmayı planladık. İlave olarak Türkiye'nin her bölgesinde mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamını kolaylaştırmak için 'bölge', 'ihtisas', 'sektör içi' ve 'sektöre entegre' olmak üzere 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık. Bu kapsamda okullarımızda 'Ahilik Kültürü ve Girişimcilik' dersini de okutacağız. Bütün bu tedbirler dışında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını giderecek her türlü öneriye açık olduğumuzu da açıkça ifade etmek isterim” dedi.

'Deprem bölgesine 19 bin 784 yeni derslik'

6 Şubat depremlerinden etkilenen okullar için toplam 19 bin 784 yeni derslik açıldığını açıklayan Bakan Tekin ''Felaketi yaşayan 11 ilimizde deprem öncesinde 119 bin 200 derslikte eğitim veriyorduk. Depremde toplam 9 bin 935 dersliğimiz kullanılamaz hâle geldi. Bu hafta itibarıyla 5 bin 787 yeni derslik hizmet vermeye başladı. Yapımı devam eden derslikler tamamlandığında toplam 19 bin 784 yeni derslik hizmete girmiş olacak. Bu sayı, yıkılan dersliklerin iki katından fazlasına denk geliyor. Böylece 11 ilin tamamında derslik kapasitemizi, deprem öncesi sayının yüzde 10 üzerine çıkarmış olacağız'' dedi.
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