https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bakan-kurumdan-ibb-baskani-imamogluna-vanikoy-yaniti-gulumseyerek-izliyoruz-tamamen-sucluluk-1087742328.html

Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Vaniköy' yanıtı: 'Gülümseyerek izliyoruz, tamamen suçluluk psikolojisi'

Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Vaniköy' yanıtı: 'Gülümseyerek izliyoruz, tamamen suçluluk psikolojisi'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına ilişkin yaptığı açıklamada belediye... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T16:53+0300

2024-09-06T16:53+0300

2024-09-06T16:53+0300

politika

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

vaniköy

kaçak yapılar

kaçak yapılaşma

yıkım

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin Vaniköy'de izinsiz inşaattaki ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına ilişkin sorusuna Kurum, kaçak yapıları tek tek tespit ettiklerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün gözetiminde yıkımları gerçekleştirdiklerini söyledi.Bugün de yıkımın devam ettiğini belirten Kurum, "Orada doğaya verilen zararlara ilişkin de yeniden ağaçlandırılmak, bitkisel peyzajın yapılması suretiyle yeniden o kesilen ağaçların yerine yenilerini dikmek suretiyle süreci yürütüyoruz. Belediye başkanının orada yaptıkları, yine başkanlığın yaptıklarını da gülümseyerek izliyoruz. Başkanın bu açıklamaları tamamen suçluluk psikolojisidir" diye konuştu.Bakan Kurum, Vaniköy'deki çevre katliamına izin verenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunun altını çizerek şu cümleleri kaydetti:İstanbul Boğazı'na, dünyanın incisine zarar veren Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkım sürecini başlattıklarını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:'İBB yemiyor, içmiyor, bu yatırımı durdurmak için elinden gelen gayreti gösteriyor'Bakan Kurum, inceledikleri Basketbol Gelişim Merkezi'nin devlet yatırımı olduğunu, gençler ve sporcular için yapıldığını aktararak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yemiyor, içmiyor, bu yatırımı durdurmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Burada yapılan ne? Spor salonu. Ama İstanbul Boğazı'ndaki katliama sessiz kalıyor. Dolayısıyla tek dertleri şov yapmak, algı üretmek. Algıyı kendi alanlarında, kendi düşünceleri çerçevesinde bu iftiralarla bu yalanlarla milletimizin aklını çelmeye çalışıyorlar. Zabıtalarıyla yol kesiyorlar, iş makineleriyle yine oradaki yıkımın engellenmesi adına türlü türlü eylemler yapıyorlar ve kendisi 'oyuncak' olarak tabir etmiş." şeklinde konuştu.Bakan Kurum, kendilerinin İstanbul Boğazı'nı dünyanın incisi olarak tabir ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ekrem-imamoglundan-vanikoy-aciklamasi-insanlarin-yuzde-90i-buna-inanmaz-1087323176.html

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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, vaniköy, kaçak yapılar, kaçak yapılaşma, yıkım, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu