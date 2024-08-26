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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
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Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
Sputnik Türkiye
Müzisyen Barış Terkeşli, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05 26.08.2024
(güncellendi:
16:52 26.08.2024
)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
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Okan Aslan
Tüm yazılar
Müzisyen Barış Terkeşli, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
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