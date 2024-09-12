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Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında adli tıp uzmanı Polat Erdi, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti hakkında ortaya çıkanları değerlendirdi... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T17:33+0300
2024-09-13T10:27+0300
mustafa hoş
narin güran
hizbullah
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Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün adli tıp uzmanı Polat Erdi, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti hakkında ortaya çıkanları değerlendirecek. Gazeteci Rıdvan Akar, Hizbullah ve ailenin Hizbullah'la bağlantısı hakkındaki iddialar hakkında açıklamalar yaparken Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, cinayetle ilgili gelişmelerin hukuki boyutunu ele alacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Rıdvan Akar, adli tıp uzmanı Polat Erdi ve Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren oldu. Programda Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetindeki son durum ve cinayetle beraber ismi tekrar konuşulan Hizbullah'ın tarihi konuşuldu.Narin cinayetinde şüpheliler yönlendiriliyor mu?Adli tıp uzmanı Polat Erdi, Radyo Sputnik'ten Mustafa Hoş'a konuştu. Yol Arkadaşı programında Erdi, Narin cinayetine adı karışan ve ifade veren kişilerin, manipülatif bir yönlendirici tarafından yönlendirildiğini söyledi. İfadelerin bulanıklaştırıldığını da ifade eden Erdi, şüphelilerin "patolojik yalanlar" söylediğini belirtti.Hizbullah'ın imzası: Enseye tek kurşunGazeteci Rıdvan Akar ise Hizbullah'ın tarihini anlattı. Hizbullah, Narin'in ailesinin örgütle ilişkili olduğu iddialarının ardından yeniden gündeme gelmişti. Akar, örgütün kendisini 'Hizbullah' değil 'cemaat' kelimesiyle tanıttığını, iletişim yolları ile gizemli bir örgüt olduğunu, yolda top oynayan çocuklar da dahil yaklaşık 3 bin cinayet işlediklerini söyledi. Akar, örgütün imza infaz yöntemlerinin, esir alınan kişinin kendisini boğmasını sağlayan domuz bağı yöntemi ve Tokarev ya da Makarov tabancalarla enseye sıkılan tek kurşun olduğunu hatırlattı.Narin'in bedeninde üçüncü bir kişinin DNA'sı bulunamadıDiyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise Radyo Sputnik'e çok konuşulacak ifadelerde bulundu. Eren, yayın yasağına rağmen tutanakların medyaya yansımasının, şüphelilerin sonraki ifadeye hazırlıklı gelmesine sebep olabileceğini belirtti. Eren, ön otopsi raporunda üçüncü bir kişiye ait DNA'nın bulunamadığını, bunun Narin'in bedeninin 19 gün suda kalmış olmasından kaynaklı olabileceğini de ifade etti.
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Mustafa Hoş
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аудио, mustafa hoş, narin güran, hizbullah
аудио, mustafa hoş, narin güran, hizbullah

Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı

17:33 12.09.2024 (güncellendi: 10:27 13.09.2024)
Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında adli tıp uzmanı Polat Erdi, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti hakkında ortaya çıkanları değerlendirdi. Gazeteci Rıdvan Akar, ailenin Hizbullah'la bağlantısı hakkındaki iddialar hakkında açıklamalar yaparken Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, cinayetle ilgili gelişmelerin hukuki boyutunu ele aldı.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Rıdvan Akar, adli tıp uzmanı Polat Erdi ve Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren oldu. Programda Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetindeki son durum ve cinayetle beraber ismi tekrar konuşulan Hizbullah'ın tarihi konuşuldu.

Narin cinayetinde şüpheliler yönlendiriliyor mu?

Adli tıp uzmanı Polat Erdi, Radyo Sputnik'ten Mustafa Hoş'a konuştu. Yol Arkadaşı programında Erdi, Narin cinayetine adı karışan ve ifade veren kişilerin, manipülatif bir yönlendirici tarafından yönlendirildiğini söyledi. İfadelerin bulanıklaştırıldığını da ifade eden Erdi, şüphelilerin "patolojik yalanlar" söylediğini belirtti.

Hizbullah'ın imzası: Enseye tek kurşun

Gazeteci Rıdvan Akar ise Hizbullah'ın tarihini anlattı. Hizbullah, Narin'in ailesinin örgütle ilişkili olduğu iddialarının ardından yeniden gündeme gelmişti. Akar, örgütün kendisini 'Hizbullah' değil 'cemaat' kelimesiyle tanıttığını, iletişim yolları ile gizemli bir örgüt olduğunu, yolda top oynayan çocuklar da dahil yaklaşık 3 bin cinayet işlediklerini söyledi. Akar, örgütün imza infaz yöntemlerinin, esir alınan kişinin kendisini boğmasını sağlayan domuz bağı yöntemi ve Tokarev ya da Makarov tabancalarla enseye sıkılan tek kurşun olduğunu hatırlattı.

Narin'in bedeninde üçüncü bir kişinin DNA'sı bulunamadı

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise Radyo Sputnik'e çok konuşulacak ifadelerde bulundu. Eren, yayın yasağına rağmen tutanakların medyaya yansımasının, şüphelilerin sonraki ifadeye hazırlıklı gelmesine sebep olabileceğini belirtti. Eren, ön otopsi raporunda üçüncü bir kişiye ait DNA'nın bulunamadığını, bunun Narin'in bedeninin 19 gün suda kalmış olmasından kaynaklı olabileceğini de ifade etti.
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