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‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında konuğu olan gazeteci Barış Mutlu ile birlikte Narin Güran cinayetini değerlendirdi. Mutlu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:04+0300
2024-09-13T09:04+0300
2024-09-13T17:01+0300
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‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
Sputnik Türkiye
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi yazılı bir açıklama paylaştı. Aile açıklamasında, suçlamaları "dış güçler ve yerli uzantıları"na bağlayıp, "Kişilik haklarımıza saldırılar yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.'Amaç kamuoyu desteğini arkasına almak'Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan Barış Mutlu, konuya ilişkin şunları söyledi:'Tamamen siyaset dünyasına yazılmış bir mektup'Gazeteci Güçlü Özgan ise şu ifadeleri kullandı:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, narin güran
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, narin güran
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:04 13.09.2024 (güncellendi: 17:01 13.09.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında konuğu olan gazeteci Barış Mutlu ile birlikte Narin Güran cinayetini değerlendirdi. Mutlu, “Bu mektupta amaç faili ortaya çıkarmak değil kamuoyu desteğini arkasına almak.” dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi yazılı bir açıklama paylaştı. Aile açıklamasında, suçlamaları "dış güçler ve yerli uzantıları"na bağlayıp, "Kişilik haklarımıza saldırılar yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
'Amaç kamuoyu desteğini arkasına almak'
Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan Barış Mutlu, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Devletin gerekli birimleri ailenin önemini zaten biliyordur. Aile olarak hem bölgedeki politik durum hem de terörle mücadelede gösterilen tavra oynamış gibiler. Bölgedeki seçim sonuçlarında çok farklı partiler var. Burada tek hatalı bulunabilecek şey olaydan sonra çok ağır bir genelleme içine girilmesi olabilir. Bu vaka Türkiye’nin tarihe geçecek vakalarından biri oldu. Bu mektupta amaç faili ortaya çıkarmak değil kamuoyu desteğini arkasına almak.”
'Tamamen siyaset dünyasına yazılmış bir mektup'
Gazeteci Güçlü Özgan ise şu ifadeleri kullandı:
“Son derece dikkatli seçilmiş sözcükler. Bir profesyonelin elinden çıktığı çok belli. Toplumun hangi hassas noktalarına dokunulabileceğini de bilen bir kalemin elinden çıkmış. Giriş bölümünde gövde gösterisi de yapılmış. Benim gördüğüm kadarıyla, bu mektup medyaya ve topluma yönelik değil tamamen siyaset dünyasına yazılmış bir mektuptur. Siyasetin hangi kanadına mesaj verildiğini dinleyicilerimiz de anlayacaktır.”