Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump maço imajına önem verdiği için tekrar münazaraya çıkma ihtimali yüksek’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:55
8 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
DNA Manipülasyonu Neden Yapıldı?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
19:09
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
23 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:14
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
20:24
7 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
20:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/1087977813.html
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında konuğu olan gazeteci Barış Mutlu ile birlikte Narin Güran cinayetini değerlendirdi. Mutlu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:04+0300
2024-09-13T17:01+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
radyo sputnik
güçlü özgan
yeri ve zamanı
narin güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087997050_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7bafae63bb1bffe5fabd7230f11fb287.jpg
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
Sputnik Türkiye
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi yazılı bir açıklama paylaştı. Aile açıklamasında, suçlamaları "dış güçler ve yerli uzantıları"na bağlayıp, "Kişilik haklarımıza saldırılar yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.'Amaç kamuoyu desteğini arkasına almak'Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan Barış Mutlu, konuya ilişkin şunları söyledi:'Tamamen siyaset dünyasına yazılmış bir mektup'Gazeteci Güçlü Özgan ise şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087997050_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e03a4329983d4699b6f0acd6d764b8f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, narin güran
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, narin güran

‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’

09:04 13.09.2024 (güncellendi: 17:01 13.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında konuğu olan gazeteci Barış Mutlu ile birlikte Narin Güran cinayetini değerlendirdi. Mutlu, “Bu mektupta amaç faili ortaya çıkarmak değil kamuoyu desteğini arkasına almak.” dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi yazılı bir açıklama paylaştı. Aile açıklamasında, suçlamaları "dış güçler ve yerli uzantıları"na bağlayıp, "Kişilik haklarımıza saldırılar yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'Amaç kamuoyu desteğini arkasına almak'

Yeri ve Zamanı’nda Güçlü Özgan’ın konuğu olan Barış Mutlu, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Devletin gerekli birimleri ailenin önemini zaten biliyordur. Aile olarak hem bölgedeki politik durum hem de terörle mücadelede gösterilen tavra oynamış gibiler. Bölgedeki seçim sonuçlarında çok farklı partiler var. Burada tek hatalı bulunabilecek şey olaydan sonra çok ağır bir genelleme içine girilmesi olabilir. Bu vaka Türkiye’nin tarihe geçecek vakalarından biri oldu. Bu mektupta amaç faili ortaya çıkarmak değil kamuoyu desteğini arkasına almak.”

'Tamamen siyaset dünyasına yazılmış bir mektup'

Gazeteci Güçlü Özgan ise şu ifadeleri kullandı:
“Son derece dikkatli seçilmiş sözcükler. Bir profesyonelin elinden çıktığı çok belli. Toplumun hangi hassas noktalarına dokunulabileceğini de bilen bir kalemin elinden çıkmış. Giriş bölümünde gövde gösterisi de yapılmış. Benim gördüğüm kadarıyla, bu mektup medyaya ve topluma yönelik değil tamamen siyaset dünyasına yazılmış bir mektuptur. Siyasetin hangi kanadına mesaj verildiğini dinleyicilerimiz de anlayacaktır.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала