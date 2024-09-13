‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’

“Devletin gerekli birimleri ailenin önemini zaten biliyordur. Aile olarak hem bölgedeki politik durum hem de terörle mücadelede gösterilen tavra oynamış gibiler. Bölgedeki seçim sonuçlarında çok farklı partiler var. Burada tek hatalı bulunabilecek şey olaydan sonra çok ağır bir genelleme içine girilmesi olabilir. Bu vaka Türkiye’nin tarihe geçecek vakalarından biri oldu. Bu mektupta amaç faili ortaya çıkarmak değil kamuoyu desteğini arkasına almak.”