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‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ taslağına ilişkin konuştu. Özgan, “Affedilen... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T09:05+0300
2024-09-12T09:05+0300
2024-09-12T16:12+0300
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‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı'nda bugünün konuları;Narin soruşturmasında 267 ifade alındı, Özgür Özel, erken seçim için tarih verdi,Elektrik ve doğalgaz faturalarında gelire dayalı ödeme,İSİG: Son bir yılda en az 66 çocuk işçi öldü,ABD belgelerinde 12 Eylül 1980
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı kamuoyuna açtı.Taslağa göre işletmeler ve tüketiciler 7 bin liranın üzerindeki ödemeleri kartla yapacak. Elden ödeme yapanlara da ceza kesilecek. Benzer düzenleme kira ödemelerine de geliyor. Buna göre iş yeri ve konut kirası ödemeleri bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğ taslağını değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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аудио, radyo, radyo, yeri ve zamanı, güçlü özgan, hazine ve maliye bakanlığı
аудио, radyo, radyo, yeri ve zamanı, güçlü özgan, hazine ve maliye bakanlığı
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:05 12.09.2024 (güncellendi: 16:12 12.09.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ taslağına ilişkin konuştu. Özgan, “Affedilen milyarlarca liralık vergi cezalarıyla ilgili kamuoyuna doyurucu açıklamalar yapılmaması bu gelirlerin neden toplanamadığını da bize gösteriyor.” dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı kamuoyuna açtı.
Taslağa göre işletmeler ve tüketiciler 7 bin liranın üzerindeki ödemeleri kartla yapacak. Elden ödeme yapanlara da ceza kesilecek. Benzer düzenleme kira ödemelerine de geliyor. Buna göre iş yeri ve konut kirası ödemeleri bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğ taslağını değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
“Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara bastı. Maliye’nin vergi gelirleri konusunda hedeflerine ulaştığını söylemek çok zor. Affedilen milyarlarca liralık vergi cezalarıyla ilgili kamuoyuna doyurucu açıklamalar yapılmaması bu gelirlerin neden toplanamadığını da bize gösteriyor. Vergi kaçırmanın önüne geçmek için 7 bin liranın üzerinde mal ve hizmet alımlarında ödemeler artık bankalar üzerinden yapılacak. Fiş almazsanız ve bu tespit edilirse 5 bin lira ceza ödeyebilirsiniz. Elden kira ödendiği tespit edilirse hem ev sahibine hem de kiracıya yüzde 10 oranında ceza kesilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için vatandaşlara SGK tarafından ‘Borçlarınızı ödeyin’ diye mesaj gönderildi. Eğer böyle bir süreç yaşadıysanız e-Devlet’te GSS borç sorgulama kısmından borcunuzu kontrol edebilirsiniz, anormal oranda artmış ve faiz üstüne faiz bindirilmiş olabilir.”