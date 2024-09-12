‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’

“Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara bastı. Maliye’nin vergi gelirleri konusunda hedeflerine ulaştığını söylemek çok zor. Affedilen milyarlarca liralık vergi cezalarıyla ilgili kamuoyuna doyurucu açıklamalar yapılmaması bu gelirlerin neden toplanamadığını da bize gösteriyor. Vergi kaçırmanın önüne geçmek için 7 bin liranın üzerinde mal ve hizmet alımlarında ödemeler artık bankalar üzerinden yapılacak. Fiş almazsanız ve bu tespit edilirse 5 bin lira ceza ödeyebilirsiniz. Elden kira ödendiği tespit edilirse hem ev sahibine hem de kiracıya yüzde 10 oranında ceza kesilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için vatandaşlara SGK tarafından ‘Borçlarınızı ödeyin’ diye mesaj gönderildi. Eğer böyle bir süreç yaşadıysanız e-Devlet’te GSS borç sorgulama kısmından borcunuzu kontrol edebilirsiniz, anormal oranda artmış ve faiz üstüne faiz bindirilmiş olabilir.”