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'Hayatını kaybetti' denilmişti: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni 'Sıla bebek' açıklaması
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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ taslağına ilişkin konuştu. Özgan, “Affedilen... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı kamuoyuna açtı.Taslağa göre işletmeler ve tüketiciler 7 bin liranın üzerindeki ödemeleri kartla yapacak. Elden ödeme yapanlara da ceza kesilecek. Benzer düzenleme kira ödemelerine de geliyor. Buna göre iş yeri ve konut kirası ödemeleri bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğ taslağını değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
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‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’

09:05 12.09.2024 (güncellendi: 16:12 12.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ taslağına ilişkin konuştu. Özgan, “Affedilen milyarlarca liralık vergi cezalarıyla ilgili kamuoyuna doyurucu açıklamalar yapılmaması bu gelirlerin neden toplanamadığını da bize gösteriyor.” dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı kamuoyuna açtı.
Taslağa göre işletmeler ve tüketiciler 7 bin liranın üzerindeki ödemeleri kartla yapacak. Elden ödeme yapanlara da ceza kesilecek. Benzer düzenleme kira ödemelerine de geliyor. Buna göre iş yeri ve konut kirası ödemeleri bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğ taslağını değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
“Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara bastı. Maliye’nin vergi gelirleri konusunda hedeflerine ulaştığını söylemek çok zor. Affedilen milyarlarca liralık vergi cezalarıyla ilgili kamuoyuna doyurucu açıklamalar yapılmaması bu gelirlerin neden toplanamadığını da bize gösteriyor. Vergi kaçırmanın önüne geçmek için 7 bin liranın üzerinde mal ve hizmet alımlarında ödemeler artık bankalar üzerinden yapılacak. Fiş almazsanız ve bu tespit edilirse 5 bin lira ceza ödeyebilirsiniz. Elden kira ödendiği tespit edilirse hem ev sahibine hem de kiracıya yüzde 10 oranında ceza kesilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için vatandaşlara SGK tarafından ‘Borçlarınızı ödeyin’ diye mesaj gönderildi. Eğer böyle bir süreç yaşadıysanız e-Devlet’te GSS borç sorgulama kısmından borcunuzu kontrol edebilirsiniz, anormal oranda artmış ve faiz üstüne faiz bindirilmiş olabilir.”
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