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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün, darp edilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin durumuna ilişkin "Anne, çocuğun başına gelen hadiseyi... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T12:04+0300

2024-09-12T12:04+0300

2024-09-12T14:15+0300

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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor' Sputnik Türkiye Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları şöyle:Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklamasıKredi kartına gelecek 4 kısıtlama belli oldu12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden bugün 44 yıl geçtiİstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık mevkiinde el bombası ele geçirildiTürkiye Paralimpik Oyunları'nda nasıl başarılı oldu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılından bu yana kayıp çocuklara ilişkin veri paylaşmıyorGünün öne çıkan haber başlıklarıKonuk: Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen GürcünKonu: Tekirdağ'da darp ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki bebek

Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşında bebeğin darp edilmesiyle ilgili açıklamalarında bebeğin cinsel istismara uğradığının belirlendiğini açıkladı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Av. Gürcün, konuya dair bilgilendirmelerde bulundu.Olayın nasıl geliştiğini anlatan Gürcün, şu ifadeleri kullandı:'Anne, çocuğun başına gelen hadiseyi fark ediyor ama delilleri paylaşmak yerine yok etmeye çalışıyor'Annenin suç delillerini saklama ve yok etme iddiasıyla tutuklandığını belirten Gürcün, “Bu da ifadelerden ortaya çıkan bir durum. Neredeyse itiraf niteliğinde ifadesi var. Yine suçu ihbar etme görevini yerine getirmemiş ve aile yükümlülüklerine aykırı davranmak, annelik görevini yerine getirmemek... Ne yazık ki anne, çocuğun başına gelen hadiseyi fark ediyor, elde ettiği delilleri görüyor ama bunları makamlarla paylaşmak yerine yok etmeye çalışıyor. Bu çocuğumuzun bugünkü haline gelmesinin sebeplerinden biri bu” dedi.'Bebek hala yoğun bakımda, entübe halinde'Tutuklanan diğer kişilerin aile bireyi olmadığını söyleyen Gürcün, “İki tanesi suça sürüklenen çocuklar. Öte yandan üvey baba da tutuklandı.” dedi. Bebeğin sağlık durumuna ilişkin Gürcün, şu bilgilendirmede bulundu:'Anneyle beraber tutuklananların sayısı 5 oldu'Avukat Gürcün, son olarak yargılama sürecinin şu şekilde özetledi:

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