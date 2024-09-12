https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/1087941001.html
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün, darp edilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin durumuna ilişkin "Anne, çocuğun başına gelen hadiseyi... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:04+0300
2024-09-12T12:04+0300
2024-09-12T14:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087942635_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9069f49a0825f2be98944fca16b24c3d.jpg
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları şöyle:Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklamasıKredi kartına gelecek 4 kısıtlama belli oldu12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden bugün 44 yıl geçtiİstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık mevkiinde el bombası ele geçirildiTürkiye Paralimpik Oyunları'nda nasıl başarılı oldu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılından bu yana kayıp çocuklara ilişkin veri paylaşmıyorGünün öne çıkan haber başlıklarıKonuk: Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen GürcünKonu: Tekirdağ'da darp ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki bebek
Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşında bebeğin darp edilmesiyle ilgili açıklamalarında bebeğin cinsel istismara uğradığının belirlendiğini açıkladı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Av. Gürcün, konuya dair bilgilendirmelerde bulundu.Olayın nasıl geliştiğini anlatan Gürcün, şu ifadeleri kullandı:'Anne, çocuğun başına gelen hadiseyi fark ediyor ama delilleri paylaşmak yerine yok etmeye çalışıyor'Annenin suç delillerini saklama ve yok etme iddiasıyla tutuklandığını belirten Gürcün, “Bu da ifadelerden ortaya çıkan bir durum. Neredeyse itiraf niteliğinde ifadesi var. Yine suçu ihbar etme görevini yerine getirmemiş ve aile yükümlülüklerine aykırı davranmak, annelik görevini yerine getirmemek... Ne yazık ki anne, çocuğun başına gelen hadiseyi fark ediyor, elde ettiği delilleri görüyor ama bunları makamlarla paylaşmak yerine yok etmeye çalışıyor. Bu çocuğumuzun bugünkü haline gelmesinin sebeplerinden biri bu” dedi.'Bebek hala yoğun bakımda, entübe halinde'Tutuklanan diğer kişilerin aile bireyi olmadığını söyleyen Gürcün, “İki tanesi suça sürüklenen çocuklar. Öte yandan üvey baba da tutuklandı.” dedi. Bebeğin sağlık durumuna ilişkin Gürcün, şu bilgilendirmede bulundu:'Anneyle beraber tutuklananların sayısı 5 oldu'Avukat Gürcün, son olarak yargılama sürecinin şu şekilde özetledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087942635_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_51f4c9d329455fc41ce638c99933a399.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekirdağ, cinsel istismar, darp, tekirdağ baro başkanı, avukat
tekirdağ, cinsel istismar, darp, tekirdağ baro başkanı, avukat
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04 12.09.2024 (güncellendi: 14:15 12.09.2024)
Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün, darp edilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin durumuna ilişkin "Anne, çocuğun başına gelen hadiseyi fark ediyor, elde ettiği delilleri görüyor ama bunları makamlarla paylaşmak yerine yok etmeye çalışıyor. Bu çocuğumuzun bugünkü haline gelmesinin sebeplerinden biri bu" dedi.
Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşında bebeğin darp edilmesiyle ilgili açıklamalarında bebeğin cinsel istismara uğradığının belirlendiğini açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Av. Gürcün, konuya dair bilgilendirmelerde bulundu.
Olayın nasıl geliştiğini anlatan Gürcün, şu ifadeleri kullandı:
Salı sabah Cumhuriyet Savcılığı’ndan avukat görevlendirmesi üzerine olaydan haberdar olduk. Savcılık bu soruşturmayı yürütmeye başladı. İstismar vakası ne yazık ki gerçekleştikten sonra, anne bu hususu fark ediyor ve endişeleniyor. Bu arada bebeğin düştüğü iddia ediliyor, hangi sebepten olduğunu bilemiyoruz. Beyin kanaması geçiriyor. Çocuğumuzun durumunun 1-2 gün sonra ağırlaşması üzerine hastaneye götürüldüğü anlaşılıyor. Olayın ayın 5’inde gerçekleştiğini düşünüyoruz, 8’inde de hastaneye gittiğini görüyoruz. Aradan geçen sürede bebeğin hastaneye götürülmeyip, evde bakıldığını anlıyoruz. Çocuğun ameliyattan sonra entübe edildiğini öğrendik, çok üzgünüz.
'Anne, çocuğun başına gelen hadiseyi fark ediyor ama delilleri paylaşmak yerine yok etmeye çalışıyor'
Annenin suç delillerini saklama ve yok etme iddiasıyla tutuklandığını belirten Gürcün, “Bu da ifadelerden ortaya çıkan bir durum. Neredeyse itiraf niteliğinde ifadesi var. Yine suçu ihbar etme görevini yerine getirmemiş ve aile yükümlülüklerine aykırı davranmak, annelik görevini yerine getirmemek... Ne yazık ki anne, çocuğun başına gelen hadiseyi fark ediyor, elde ettiği delilleri görüyor ama bunları makamlarla paylaşmak yerine yok etmeye çalışıyor. Bu çocuğumuzun bugünkü haline gelmesinin sebeplerinden biri bu” dedi.
'Bebek hala yoğun bakımda, entübe halinde'
Tutuklanan diğer kişilerin aile bireyi olmadığını söyleyen Gürcün, “İki tanesi suça sürüklenen çocuklar. Öte yandan üvey baba da tutuklandı.” dedi.
Bebeğin sağlık durumuna ilişkin Gürcün, şu bilgilendirmede bulundu:
Son aldığımız bilgi, çocuğumuzun dünden beri aynı durumda olduğu, hala yoğun bakımda, entübe halinde.
'Anneyle beraber tutuklananların sayısı 5 oldu'
Avukat Gürcün, son olarak yargılama sürecinin şu şekilde özetledi:
İki tane şüpheli suça sürüklenen çocuk tutuklandı. Üvey baba da tutuklandı. Çocuklardan birinin babası daha tutuklandı. Anneyle beraber sayı 5 oldu. Kesin raporlar geldi, artık iddianame hazırlanma aşamasına geçti. Çok hızlı bir şekilde iddianameyi hazırlayarak dosyanın Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi için gün verilmesini bekleyeceğiz. Tabii ki dosyayı takip ediyoruz. İlerleyen süreçteki duruşmalarda da Tekirdağ Barosu’na bağlı Çocuk Hakları Komisyonu üyeleriyle birlikte bu dosyayı hassasiyetle takip edeceğiz.