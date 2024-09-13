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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ'da darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan Sıla bebeğe dair son gelişmeleri aktardı. Okan Aslan'a konuşan... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
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Sıla bebek entübe edilmişti: Son durum ne? Narin cinayetinde 9 kişiye tutuklama talebi Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleşti Jahrein gözaltına alındı: Müstehcenlik suçundan işlem başladı Günün öne çıkan haber başlıkları Konuk: Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün
Tekirdağ- Malkara'da şiddet ve cinsel saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.Olaya ilişkin son gelişmeleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a değerlendiren Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla’nın durumuna ilişkin şöyle konuştu:Annenin verdiği iddia edilen ifadeye dair Gürcün, şunları söyledi:“Kamuoyunun doğru bilgilenmesi ile ilgili biz elimizden geldiğince süreci paylaşıyoruz öte yandan ifadelerin içeriğiyle ilgili detay bilgi verilmesini bir hukukçu olarak çok doğru bulmuyorum” diyen Gürcün, Narin cinayetine de değinerek şöyle eklemelerde bulundu:
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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik

12:06 13.09.2024 (güncellendi: 14:28 13.09.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
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Okan Aslan
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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ'da darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan Sıla bebeğe dair son gelişmeleri aktardı. Okan Aslan'a konuşan Gürcün, "Sıla bebeğin sağlık durumu hala 3. derecede, kritik. 72 saatlik önemli bir süreç var, henüz o dolmuş değil" dedi.
Tekirdağ- Malkara'da şiddet ve cinsel saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Olaya ilişkin son gelişmeleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a değerlendiren Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla’nın durumuna ilişkin şöyle konuştu:

Sıla bebeğin sağlık durumu hala 3. derecede, kritik. 72 saatlik önemli bir süreç var, henüz o dolmuş değil. Başhekimlikten aldığımız bilgi, bebeğimizin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yönünde. Olumlu anlamda pek bir gelişmenin de yaşanmadığını hissettik açıklamalardan. Ama tabii kötü de giden bir şey yok. Stabil diyebiliriz.

Annenin verdiği iddia edilen ifadeye dair Gürcün, şunları söyledi:

Annenin verdiği ifadeden haberdar değilim ama dosyadaki gizlilik kararı devam ediyor. Dosyadaki ifadenin bizzat kendisi mi yayınlandı yoksa birinin beyanı şeklinde mi yayınlandı bilmiyorum.

“Kamuoyunun doğru bilgilenmesi ile ilgili biz elimizden geldiğince süreci paylaşıyoruz öte yandan ifadelerin içeriğiyle ilgili detay bilgi verilmesini bir hukukçu olarak çok doğru bulmuyorum” diyen Gürcün, Narin cinayetine de değinerek şöyle eklemelerde bulundu:

Narin dosyasındaki ifadelerin de bu kader aleni bir şekilde yayınlanması, soruşturmayla ilgili sürecin de bir anlamda sekteye uğramasına sebep olabilir. Tekirdağ’daki dosyayı ele alacak olursak, şu ana kadar yayınlanmış bir ifade kamuoyuna yansımadı. Sürecin bu şekilde doğru götürüldüğünü, beyanlara çok itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizeriz.

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