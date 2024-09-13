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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ'da darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan Sıla bebeğe dair son gelişmeleri aktardı. Okan Aslan'a konuşan... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T12:06+0300

2024-09-13T12:06+0300

2024-09-13T14:28+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

tekirdağ

cinsel istismar

şiddet

baro

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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik Sputnik Türkiye Sıla bebek entübe edilmişti: Son durum ne? Narin cinayetinde 9 kişiye tutuklama talebi Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleşti Jahrein gözaltına alındı: Müstehcenlik suçundan işlem başladı Günün öne çıkan haber başlıkları Konuk: Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün

Tekirdağ- Malkara'da şiddet ve cinsel saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.Olaya ilişkin son gelişmeleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a değerlendiren Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla’nın durumuna ilişkin şöyle konuştu:Annenin verdiği iddia edilen ifadeye dair Gürcün, şunları söyledi:“Kamuoyunun doğru bilgilenmesi ile ilgili biz elimizden geldiğince süreci paylaşıyoruz öte yandan ifadelerin içeriğiyle ilgili detay bilgi verilmesini bir hukukçu olarak çok doğru bulmuyorum” diyen Gürcün, Narin cinayetine de değinerek şöyle eklemelerde bulundu:

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2024

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

аудио, radyo, radyo, tekirdağ, cinsel istismar, şiddet, baro