https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1086976525.html
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin girdiği yoğun çatışmalar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Sviridonovka yerleşiminin kontrolünü ele... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T13:45+0300
2024-08-18T13:45+0300
2024-08-18T13:45+0300
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakanlığın bugünkü raporuna göre Merkez Askeri Grubu birlikleri, girdiği yoğun çatışmalar sonucunda DHC’de Sviridonovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde bin 630’a yakın askerini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rus-ordusu-ukrayna-guclerine-ait-bir-su-24-ucagi-iki-mi-8-ve-bir-mi-17-helikopterini-imha-etti-1086952477.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rapor, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, kayıp
Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin girdiği yoğun çatışmalar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Sviridonovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakanlığın bugünkü raporuna göre Merkez Askeri Grubu birlikleri, girdiği yoğun çatışmalar sonucunda DHC’de Sviridonovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde bin 630’a yakın askerini kaybetti.