https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rus-ordusu-ukrayna-guclerine-ait-bir-su-24-ucagi-iki-mi-8-ve-bir-mi-17-helikopterini-imha-etti-1086952477.html

Rus ordusu, Ukrayna güçlerine ait bir Su-24 uçağı, iki Mi-8 ve bir Mi-17 helikopterini imha etti

Rus ordusu, Ukrayna güçlerine ait bir Su-24 uçağı, iki Mi-8 ve bir Mi-17 helikopterini imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna güçlerine ait bir Su-24 uçağını, iki Mi-8 ve bir Mi-17 helikopterini, Karadeniz Filosu’nun ise... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T14:14+0300

2024-08-17T14:14+0300

2024-08-17T14:58+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rapora göre Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi, Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde 2 bin 10 askerini kaybetti.Kuzey Askeri Grubu birlikleri, düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısı püskürtüldü. Çatışmalarda 150’ye yakın Ukraynalı asker ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Karşı saldırıları 2 kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 580’nin üzerinde asker, Amerikan yapımı bir M113 ve 3 MaxxPro zırhlı araçları dahil birçok askeri teçhizatı kaybetti.Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 680’e yakın asker, bir ABD yapımı M198 obüsü ve İngiliz yapımı L-119 obüsü dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Ayrıca 4 sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Merkez Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi, düşmanın bir karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 420’ye yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi, düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 105’ten fazla asker, 8 otomobil ve bir Msta-B obüsü kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda 75’e yakın Ukraynalı askeri, 4 otomobili ve çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi. Bir sahra tipi mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna güçlerine ait 2 adet HIMARS füze fırlatıcısı ve mobil doldurma mekanizması, 4 Patriot hava sistemi fırlatıcısı ile 2 AN/MPQ-65 radar sistemini imha etti, hava savunma güçleri ise 2 Hammer güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 10 HIMARS füzesi önledi, 10’u operasyon bölgesinin dışında olmak üzere 35 İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-5-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1086913801.html

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