https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-5-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1086913801.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Kırım Yarımadası yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracı (İHA) ile iki insansız deniz aracını vurduğu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T09:47+0300
2024-08-16T09:47+0300
2024-08-16T09:51+0300
ukrayna krizi
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kırım
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Karadeniz üzerinde 5 İHA ele geçirdiği ve imha ettiği bildirildi.Ayrıca Kırım Yarımadası yönünde hareket eden iki insansız deniz aracının imha edildiği kaydedildi.Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, Rus hava savunma ve Karadeniz Filosu güçlerinin Ukrayna ordusunun saldırılarını püskürttüğünü duyurarak şehirdeki sivil tesislerin saldırıdan etkilenmediğini belirtti.Rus Karadeniz Filosu’nun ana üssü olan Sivastopol başta olmak üzere Kırım’daki yerleşim birimleri düzenli olarak Ukrayna ordusunun füze ve İHA saldırılarına maruz kalıyor. Ukrayna ordusu yarımadadaki askeri hedeflerinin yanı sıra, enerji ve sivil altyapı tesislerini de hedef alıyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ingiliz-basini-gosterdi-kursk-bolgesinde-bir-challenger-tanki-vuruldu-1086911121.html
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rusya, kırım, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivastopol
rusya, kırım, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivastopol
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi
09:47 16.08.2024 (güncellendi: 09:51 16.08.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Kırım Yarımadası yakınlarında Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracı (İHA) ile iki insansız deniz aracını vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin Karadeniz üzerinde 5 İHA ele geçirdiği ve imha ettiği bildirildi.
Ayrıca Kırım Yarımadası yönünde hareket eden iki insansız deniz aracının imha edildiği kaydedildi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, Rus hava savunma ve Karadeniz Filosu güçlerinin Ukrayna ordusunun saldırılarını püskürttüğünü duyurarak şehirdeki sivil tesislerin saldırıdan etkilenmediğini belirtti.
Rus Karadeniz Filosu’nun ana üssü olan Sivastopol başta olmak üzere Kırım’daki yerleşim birimleri düzenli olarak Ukrayna ordusunun füze ve İHA saldırılarına maruz kalıyor. Ukrayna ordusu yarımadadaki askeri hedeflerinin yanı sıra, enerji ve sivil altyapı tesislerini de hedef alıyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını engelliyor.