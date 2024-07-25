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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/motorine-indirim-geldi-akaryakitta-fiyat-degisti-1086192560.html
Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti
Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti
Sputnik Türkiye
Motorine gelen 1 lira 47 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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akaryakıt
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi. Motorin indirimi pompa satış fiyatlarına yansırken benzinde değişiklik beklenmiyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 45,00 TLMotorin litre fiyatı: 43,43 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 44,86 TLMotorin litre fiyatı: 43,35 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 45,70 TLMotorin litre fiyatı: 44,18 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 46,10 TLMotorin litre fiyatı: 44,64 TL
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motorin indirim,motorin fiyatları,güncel akaryakıt fiyatları,benzin fiyatı,motorin fiyatı ankara
motorin indirim,motorin fiyatları,güncel akaryakıt fiyatları,benzin fiyatı,motorin fiyatı ankara

Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti

09:33 25.07.2024
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AA
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Motorine gelen 1 lira 47 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor.
Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi. Motorin indirimi pompa satış fiyatlarına yansırken benzinde değişiklik beklenmiyor.

Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Motorin litre fiyatı: 44,18 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,10 TL
Motorin litre fiyatı: 44,64 TL
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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