https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/motorine-indirim-geldi-akaryakitta-fiyat-degisti-1086192560.html
Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti
Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti
Sputnik Türkiye
Motorine gelen 1 lira 47 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T09:33+0300
2024-07-25T09:33+0300
2024-07-25T09:33+0300
ekonomi
motorin
akaryakıt
benzin
indirim
petrol
ekonomi
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi. Motorin indirimi pompa satış fiyatlarına yansırken benzinde değişiklik beklenmiyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 45,00 TLMotorin litre fiyatı: 43,43 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 44,86 TLMotorin litre fiyatı: 43,35 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 45,70 TLMotorin litre fiyatı: 44,18 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 46,10 TLMotorin litre fiyatı: 44,64 TL
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motorin indirim,motorin fiyatları,güncel akaryakıt fiyatları,benzin fiyatı,motorin fiyatı ankara
motorin indirim,motorin fiyatları,güncel akaryakıt fiyatları,benzin fiyatı,motorin fiyatı ankara
Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti
Motorine gelen 1 lira 47 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor.
Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi. Motorin indirimi pompa satış fiyatlarına yansırken benzinde değişiklik beklenmiyor.
Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL
Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
Benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Motorin litre fiyatı: 44,18 TL
Benzin litre fiyatı: 46,10 TL
Motorin litre fiyatı: 44,64 TL