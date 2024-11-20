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Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı

Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Çayırhan Termik Santrali işçileri, gazeteci Ali Ekber Yıldırım ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T17:33+0300

2024-11-20T17:33+0300

2024-11-21T11:16+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

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yenidoğan çetesi

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Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Çayırhan Termik Santrali işçileri ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu olacak. Programda termik santralde başlayan işçi eylemleri, Yenidoğan Çetesi duruşmalarının başlamasıyla beraber gündeme gelen 'gençlik iksiri' ve Acun Ilıcalı'ya başlatılan soruşturma konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Çayırhan Termik Santrali işçileri, gazeteci Ali Ekber Yıldırım ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu oldu. Programda termik santralde başlayan işçi eylemleri, Yenidoğan Çetesi duruşmalarının başlamasıyla beraber gündeme gelen 'gençlik iksiri' ve Türkiye'de hayvancılığın durumu konuşuldu.Çayırhan'da neler oluyor?Ankara'daki Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nde çalışan 500 madenci, eyleme başladı. Madenciler, kendilerini madene kilitlerken, destek için bölgede bulunan işçiler Sputnik'e yaptıkları açıklamada şunları söyledi:İşçiler, yakınlarda bulunan ve özelleştirilen benzer bir işletmede 3 aydır maaşın yatmadığını, 2 gün önce denetimsizlik nedeniyle bir arkadaşlarını kaybettiklerini belirtti.14 yılda Türkiye, 6 milyon 861 bin büyükbaş hayvan ithal ettiAK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dışarıdan hayvan ithal edilmesi için talimat verdiğini belirtti. Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, 2007 ve 2008 yıllarında büyük bir kuraklık yaşandığını, tüketim ürünlerinin ve hayvan yemlerinin fiyatı yükselirken sütün fiyatının düştüğünü, çok sayıda hayvanın kesildiğini ve Türkiye'nin hayvan ithal etmeye bu şekilde başladığını söyledi. Türkiye'nin 2014'ten bu yana 11 milyar dolardan fazla ithalat yaptığını belirten Yıldırım şunları söyledi:Yapılan her ithalatın çiftçileri sektörün dışına ettiğini belirten Yıldırım, Türkiye'nin ithalat sarmalına sokulduğunu söyledi. 14 yılda Türkiye'nin 6 milyon 861 bin büyükbaş hayvan ithal edildiğini, bunun ezici bir çoğunluğunun Uruguay ve Brezilya'dan geldiğini belirten Yıldırım, karkas etin ise büyük miktarının Polonya'dan geldiğini vurguladı. Yıldırım şunları söyledi:Zengin iksiri gerçek mi?Yenidoğan Çetesi duruşmalarının başlamasıyla birlikte, bebek kanından 'gençlik iksiri' elde edildiğine yönelik komplo teorileri sosyal medyada yayıldı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, davaya ve komplo teorilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Küçükosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:Küçükosmanoğlu, 112 Acil Servisi'nin 2020'den beri bağlı olduğu merkezi bir sistem bulunduğunu, bu sistemin bütün yoğun bakım yataklarını gördüğünü, öte yandan merkezi sistemin ve hasta transfer kurallarının rüşvet ve ihmallerle etkisizleştirilebildiğini söyledi. İstanbul'da yenidoğan yoğun bakım yataklarının çoğunun özel hastanelerde olduğunu, yönetmeliğe göre 112'nin en yakın kamu hastanesine sevki gerektiğini, yer bulunamadığı takdirde çevredeki özel hastanelere sevk edilebildiğini belirten Küçükosmanoğlu şunları söyledi:Ortaya çıkan komplo teorileri hakkında da konuşan Küçükosmanoğlu, kök hücre tedavisi için bebek kanı kullanılmasının bilim dışı olduğunu, tıpta yeri olmadığını belirtti. Organ naklinde bebekten alınan bir organın kullanılmasının da mümkün olmadığını belirten Küçükosmanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

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2024

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