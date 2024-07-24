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SON DAKİKA | Ankara'da toplu ulaşıma zam
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Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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ankara, son dakika, mansur yavaş
ankara, son dakika, mansur yavaş

Ankara'da toplu ulaşıma zam

13:28 24.07.2024
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.
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