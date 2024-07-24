https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ankarada-toplu-ulasima-zam-1086164619.html
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T13:28+0300
2024-07-24T13:28+0300
2024-07-24T13:28+0300
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ankara, son dakika, mansur yavaş
ankara, son dakika, mansur yavaş
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.