MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33 21.11.2024 (güncellendi: 10:22 22.11.2024)
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar ve CHP Milletvekili Gökçe Gökçen oldu. Programda 6 Şubat depremlerinde kaybolmasının ardından hala bulunamayan insanlar, MHP'de 3 milletvekilinin istifa ettirilmesi ve Meclis'te gerçekleşen kargaşa konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Milletvekili Gökçe Gökçen ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar oldu.
CHP içerisinden bilgi mi sızdı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gerginliği detayları ile anlatan Gökçen şu ifadeleri kullandı:
'Aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce bir toplantı yaptık. Bunu Meclis'te gerçekleştirdik ve kendi aramızda "Esenyurt Belediyesi'nin önünde milletvekilleri, seçilmiş belediye meclis üyeleri, hukuka ve demokrasiye aykırı olarak, milletvekili dokunulmazlığına da aykırı olarak uzun bir süre bekletildi. Biz de İçişleri Bakanı'nı, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunun önünde karşılayalım, ve “bekleyin sayın Bakan, siz de Esenyurt'ta milletvekillerinin kapıda nasıl bekletildiğini, bunun bizde nasıl duygular uyandırdığını ve Türkiye için ne kadar yanlış olduğunu anlayın diyelim" dedik. Bunu grup başkan vekilimiz yapacaktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya etrafında bir koruma ordusuyla ve çok öfkeli bir yüz ifadesi ile gelmişti. Herhalde bizim ne yapacağımızı yanlış tahmin etmişler çünkü bir saldırı gerçekleştireceğimize dair bir izlenim oluşturmuşlar öncesinde. İçişleri Bakanı çok öfkeliydi ve daha sonra bir kamerayı tokatlarken gördüm ben kendisini'
Korumalardan birinin CHP'li bir milletvekiline “siz bugün bakanın önünü mü keseceksiniz” sorusunu sorduğunu, bunun da CHP'nin yaptığı toplantıdan sızan yanlış bir bilginin varlığına işaret ediyor olabileceğini belirten Gökçen, şunları söyledi:
'Komisyon Başkanı, bana "kadınları öne koymuşsunuz, kadınları çekin" dedi. Bir kadın milletvekiline bakışın ne kadar vahim olduğunu orada görmüş olduk. Bunu komisyonda düzeltmek zorunda kaldı, ama bunun ilk aşamada defalarca kez söyleniyor olması da çok tehlikeli. "Biz kadınlar olarak nerede duracağımıza kendimiz karar veririz" dedim. Ortalık biraz sakinleştikten sonra kendisi "düzeltiyorum, kadın milletvekilleri önde duruyorlardı" dedi.'
6 Şubat Depremi'nde kaybolanlara ne oldu?
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, 6 Şubat depreminde kaybolan vatandaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımıştı. Radyo Sputnik'e konuşan Avşar şu ifadeleri kullandı:
'Dün İçişleri Bakanlığı’nın bütçe sunumu vardı. Bütçesinde, "540 depremzede kayıp. Biz bununla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz" demiş ama ne kadarını buldu, adli vaka veya kaçırma vakası var mı, bunların ne kadarının hayatını kaybettiğini tespit ettiği gibi konularda aileleri rahatlatan, kamuoyunu aydınlatan bir açıklaması yok. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği'nin bize aktardığı sayı 1000, fakat İçişleri Bakanlığı'nın dünkü sunumunda, "Depremden sonra 161 çocuk 379 yetişkin olmak üzere 540 kişi hakkında kayıp müracatı yapıldı. Yürütülen çalışmada 30 çocuk 45 yetişkin olmak üzere 75 depemzedeyi arama çalışmaları devam ediyor" dendi'
Avşar, bütçe sunumunda sorulan sorulara bir hafta içerisinde cevap verilmesi zorunluluğu bulunduğunu, öte yandan 22 ay önce verilen soru önergesinin dahi henüz cevaplanmadığını, önergenin yasal süresinin 15 gün olduğunu belirtti.