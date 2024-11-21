MHP neden mıntıka temizliği yapıyor

'Aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce bir toplantı yaptık. Bunu Meclis'te gerçekleştirdik ve kendi aramızda "Esenyurt Belediyesi'nin önünde milletvekilleri, seçilmiş belediye meclis üyeleri, hukuka ve demokrasiye aykırı olarak, milletvekili dokunulmazlığına da aykırı olarak uzun bir süre bekletildi. Biz de İçişleri Bakanı'nı, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunun önünde karşılayalım, ve “bekleyin sayın Bakan, siz de Esenyurt'ta milletvekillerinin kapıda nasıl bekletildiğini, bunun bizde nasıl duygular uyandırdığını ve Türkiye için ne kadar yanlış olduğunu anlayın diyelim" dedik. Bunu grup başkan vekilimiz yapacaktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya etrafında bir koruma ordusuyla ve çok öfkeli bir yüz ifadesi ile gelmişti. Herhalde bizim ne yapacağımızı yanlış tahmin etmişler çünkü bir saldırı gerçekleştireceğimize dair bir izlenim oluşturmuşlar öncesinde. İçişleri Bakanı çok öfkeliydi ve daha sonra bir kamerayı tokatlarken gördüm ben kendisini'