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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T20:17+0300
2024-11-21T20:42+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "19 Kasım'da 6 ATACMS füzesi ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemleri Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurdu" dedi.Putin, uzun menzilli silahların üretildikleri ülkelerin uzmanları olmadan Rusya topraklarında kullanılmasının imkansız olduğunu ve bunun bilindiğinin altını çizdi.Putin konuşmasında Batı yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya'ya yapılan saldırıların ardından Ukrayna'daki çatışmanın küresel nitelikte unsurlar kazandığına dikkat çekti. Rus lider, düşmanın uzun menzilli silah kullanmasının özel askeri operasyonun gidişatını etkilemeyeceğini vurguladı.'Nükleer başlıksız hipersonik balistik füze kullanıldı'Putin, Yujmaş'a düzenlenen saldırıda nükleer başlıksız hipersonik balistik füze kullanıldığını söyledi.Putin, Rusya'nın düşmanın eylemlerine bağlı olarak orta ve kısa menzilli füzelerin daha sonraki konuşlandırılmasına karar vereceğini belirterek, “Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok" cümlesini altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurguladı.Putin konuşmasının bu kısmında, “Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2.5-3 kilometre demektir" cümlesinin ise altını çizdi.Putin, Rusya'nın Dnepropetrovsk'ta diğer ürünlerin yanı sıra füze teknolojisi üreten bir tesisi vurduğunu belirtti.Vladimir Putin konuşmasında ek olarak, “Rusya barışçıl yolları tercih ediyor ancak aynı zamanda her türlü gelişmeye de hazır, her zaman bir cevap olacak" dedi.Rus lider konuşmasında, Rusya’nın füzelerin kullanılması halinde Ukraynalı sivillere önceden tehlike bölgesini terk etmelerini önereceğini&nbsp;belirtti.'Uluslararası güvenlik sistemini yok eden Rusya değil, ABD'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında, uluslararası güvenlik sistemini yok edenin Rusya değil, ABD olduğunu dile getirdi.Putin konuşmasında, "ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor" dediği açıklamasında ABD'nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nı yok etmekle hata ettiğinin altını çizerek, “ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak yok ederek hata yaptığına inanıyoruz’ dedi.'Gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık verecek'Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda Rusya'nın kararlı ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı silahlarla vurma izni vermesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya gece saatlerinde ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı'nın teyitli verilere dayanarak yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığı dile getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/putin-rusyanin-nukleer-doktrinini-guncelledi-nukleer-silah-hangi-hallerde-kullanilacak-1090553665.html
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rusya, vladimir putin, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, atacms

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı

20:17 21.11.2024 (güncellendi: 20:42 21.11.2024)
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını ve gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "19 Kasım'da 6 ATACMS füzesi ve 21 Kasım'da Storm Shadow sistemleri Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurdu" dedi.
Putin, uzun menzilli silahların üretildikleri ülkelerin uzmanları olmadan Rusya topraklarında kullanılmasının imkansız olduğunu ve bunun bilindiğinin altını çizdi.
Putin konuşmasında Batı yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya'ya yapılan saldırıların ardından Ukrayna'daki çatışmanın küresel nitelikte unsurlar kazandığına dikkat çekti. Rus lider, düşmanın uzun menzilli silah kullanmasının özel askeri operasyonun gidişatını etkilemeyeceğini vurguladı.

'Nükleer başlıksız hipersonik balistik füze kullanıldı'

Putin, Yujmaş'a düzenlenen saldırıda nükleer başlıksız hipersonik balistik füze kullanıldığını söyledi.
Putin, Rusya'nın düşmanın eylemlerine bağlı olarak orta ve kısa menzilli füzelerin daha sonraki konuşlandırılmasına karar vereceğini belirterek, “Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok" cümlesini altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında, en yeni orta menzilli füze Oreşnik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurarak Oreşnik füzesinin kullanımının ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeleri üretme ve konuşlandırma planlarına bir yanıt olduğunu vurguladı.
Putin konuşmasının bu kısmında, “Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2.5-3 kilometre demektir" cümlesinin ise altını çizdi.
Putin, Rusya'nın Dnepropetrovsk'ta diğer ürünlerin yanı sıra füze teknolojisi üreten bir tesisi vurduğunu belirtti.
Vladimir Putin konuşmasında ek olarak, “Rusya barışçıl yolları tercih ediyor ancak aynı zamanda her türlü gelişmeye de hazır, her zaman bir cevap olacak" dedi.
Rus lider konuşmasında, Rusya’nın füzelerin kullanılması halinde Ukraynalı sivillere önceden tehlike bölgesini terk etmelerini önereceğini belirtti.

'Uluslararası güvenlik sistemini yok eden Rusya değil, ABD'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında, uluslararası güvenlik sistemini yok edenin Rusya değil, ABD olduğunu dile getirdi.
Putin konuşmasında, "ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor" dediği açıklamasında ABD'nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nı yok etmekle hata ettiğinin altını çizerek, “ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak yok ederek hata yaptığına inanıyoruz’ dedi.

'Gerilimin tırmanması halinde Rusya aynı şekilde karşılık verecek'

Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda Rusya'nın kararlı ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi.
Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rus topraklarını ABD yapımı silahlarla vurma izni vermesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya gece saatlerinde ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın teyitli verilere dayanarak yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığı dile getirilmişti.
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