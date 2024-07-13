https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/bakan-kacir-yatirimlar-turkiyenin-marka-degerini-yukseltiyor-1085815403.html

Bakan Kacır: Yatırımlar Türkiye'nin marka değerini yükseltiyor

Bakan Kacır: Yatırımlar Türkiye'nin marka değerini yükseltiyor

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımların Türkiye'nin marka değerini yükselttiğine işaret ederek, "Bizim için yüksek teknoloji merkezi olmak... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T00:54+0300

2024-07-13T00:54+0300

2024-07-13T00:54+0300

türkiye

mehmet fatih kacır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085667800_0:1459:2047:2610_1920x0_80_0_0_d6efc7bacce47c99c850a932c3e747d6.jpg

Bakan Kacır, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Türkiye'ye gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li'nin Anadolu Ajansı'na verdiği mülakata atıfta bulunan Kacır, "Ben mülakatı okudum. Kendi ifadesi, daha önce benimle de benzer şekilde paylaşmıştı. Diyor ki, 'Çinli turistler her yıl dünyada 200 milyar dolar harcıyorlar. Biz inanıyoruz ki bu yatırımla Türkiye'nin bu muhteşem güzelliğini, Çinli turistler tarafından fark edilmesi de sağlanacak.' Aslında bu tür yatırımlar Türkiye'nin marka değerini yükseltiyor. Bizim için yüksek teknoloji merkezi olmak, inovasyon merkezi olmak küresel liderlerin yatırım adresi olmak aslında çok yönlü kazanımları beraberinde getiriyor" diye konuştu.Kacır, Türkiye'de son 22 yılda küresel yatırım çekme konusunda çok hızlandıklarına dikkati çekerek, Türkiye'ye yapılan yatırımlara ilişkin istatistikleri paylaştı.Küresel gelişmelerin Türkiye'nin rolünü güçlendirdiğini ifade eden Kacır, "Biz hem nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan Avrupa markaları için hem alternatif tedarik merkezi arayan Amerika ve Avrupa markaları için hem dünya pazarlarına açılmak isteyen Çin markaları için en ideal, doğru adresiz" diye konuştu.'Renault 50 yıldan fazladır burada'Kacır, Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile görüşmelerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/kilicdaroglundan-shp-iddialarina-yanit-asparagas-haberler-1085811502.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet fatih kacır