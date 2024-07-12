Kılıçdaroğlu'ndan SHP iddialarına yanıt: 'Asparagas haberler'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En beğenilen milletvekilleri listesi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'ABD Çin’e yakın bölgeleri askerileştirerek ekonomik gündemi güvenlik gündemine dönüştürmek istiyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:28
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:26
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Berat Albayrak, hatalarıyla birlikte söylemek gerekirse Mehmet Şimşek’ten daha başarılı'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarımdaki kriz yeni zamların habercisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen ve Doç. Dr. Aydın Arslan, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada her yıl ortalama 372 bin, Türkiye'de 900 kişi suda boğularak ölüyor
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
15:37
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
19:13
12 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
19:54
2 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
20:09
2 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
20:33
5 dk
SESLİ HABER
Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı
20:53
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/kilicdaroglundan-shp-iddialarina-yanit-asparagas-haberler-1085811502.html
Kılıçdaroğlu'ndan SHP iddialarına yanıt: 'Asparagas haberler'
Kılıçdaroğlu'ndan SHP iddialarına yanıt: 'Asparagas haberler'
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi desteklediği yönündeki iddiaların asparagas haberler olduğunu... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T21:27+0300
2024-07-12T21:29+0300
kemal kılıçdaroğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085811325_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_2ecadcdef73b30496886ba285faea0c1.jpg
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Pınarbaşı Belediye Meclisi üyesi adayı CHP'li Şerafettin Bahadır'ı tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.Kayseri'ye gelişinde CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililerce Kuzey Çevreyolu kent girişinde karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine geçti.Başhekim Serhat Koyuncu'nun da bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu, 21 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve Ş.B. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulan, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise çıkarılan Bahadır'ı odasında ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, siyaseti hep iyilikte yarışma alanı olarak gördüğünü, düşüncesinin hep böyle olduğunu ve buna da özen gösterdiğini söyledi.'Siyasette şiddet olmamalı'Siyasette şiddetin olmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir belediye başkanımızın kazanmasını, arkasından sevinç gösterilerini olağan karşılamak lazım. Ama şiddet olması, hatta insanın ölümüne yol açacak dozda bir şiddeti asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Şerafettin Bey'i ziyaret ettim. Sağ olsun doktorlar ve bütün ekipleri gereken özeni göstermişler, iyi durumda, biraz daha yatacak. İyi durumda olması bizim en büyük tesellimiz. Hayatını kaybetseydi bu gerçekten de büyük bir dram olacaktı. Akıl tutulması gibi bir şey, bir insana şiddet uygulamak, onun ölümüne yol açacak dozda şiddeti büyütmek asla ve asla doğru değil. Hepinizin huzurunda hastanenin başhekimine, çalışanlarına hepsine yürekten teşekkür ediyoru." dedi.Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi desteklediği yönündeki iddiaları sorması üzerine, bunların asparagas haberler olduğunu ifade ederek, "Yok efendim. Bunların hepsi asparagas haberler. Öyle bir şey yok arkadaşlar” dedi.'Suriyelilere karşı şiddet uygulanması Türkiye'nin itibarına, saygınlığına darbe vurur'Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylar hatırlatılan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/chpden-tanju-ozcan-kilicdaroglu-tartismasina-iliskin-aciklama-kurullarda-degerlendirilecek-1085784249.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085811325_289:0:2017:1296_1920x0_80_0_0_5d9f7c92619843a03b77a9af72bfe39d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan SHP iddialarına yanıt: 'Asparagas haberler'

21:27 12.07.2024 (güncellendi: 21:29 12.07.2024)
© EREN KAN-Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© EREN KAN-
Abone ol
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi desteklediği yönündeki iddiaların asparagas haberler olduğunu söyledi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Pınarbaşı Belediye Meclisi üyesi adayı CHP'li Şerafettin Bahadır'ı tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Kayseri'ye gelişinde CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililerce Kuzey Çevreyolu kent girişinde karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine geçti.
Başhekim Serhat Koyuncu'nun da bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu, 21 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve Ş.B. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulan, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise çıkarılan Bahadır'ı odasında ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, siyaseti hep iyilikte yarışma alanı olarak gördüğünü, düşüncesinin hep böyle olduğunu ve buna da özen gösterdiğini söyledi.

'Siyasette şiddet olmamalı'

Siyasette şiddetin olmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir belediye başkanımızın kazanmasını, arkasından sevinç gösterilerini olağan karşılamak lazım. Ama şiddet olması, hatta insanın ölümüne yol açacak dozda bir şiddeti asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Şerafettin Bey'i ziyaret ettim. Sağ olsun doktorlar ve bütün ekipleri gereken özeni göstermişler, iyi durumda, biraz daha yatacak. İyi durumda olması bizim en büyük tesellimiz. Hayatını kaybetseydi bu gerçekten de büyük bir dram olacaktı. Akıl tutulması gibi bir şey, bir insana şiddet uygulamak, onun ölümüne yol açacak dozda şiddeti büyütmek asla ve asla doğru değil. Hepinizin huzurunda hastanenin başhekimine, çalışanlarına hepsine yürekten teşekkür ediyoru." dedi.
Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi desteklediği yönündeki iddiaları sorması üzerine, bunların asparagas haberler olduğunu ifade ederek, "Yok efendim. Bunların hepsi asparagas haberler. Öyle bir şey yok arkadaşlar” dedi.

'Suriyelilere karşı şiddet uygulanması Türkiye'nin itibarına, saygınlığına darbe vurur'

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylar hatırlatılan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Suriyelilerin Türkiye'ye yoğun olarak gelmesi en çok beni rahatsız etmiştir. Genel başkanlık yaptığım dönemde de bütün Suriyeli kardeşlerimizi iki yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğime dair söz verdim. Ama Suriyelileri kendi ülkelerine gönderirken Türkiye'nin saygınlığını, insan onurunu koruyarak onları göndereceğimizi söylemiştim. Burada iç çatışmalara yol açılması, Suriyelilere karşı şiddet uygulanması Türkiye'nin itibarına, saygınlığına darbe vurur. Bu açıdan bunları doğru bulmuyorum. Tam tersine hükümetin bu konuda izleyeceği tutarlı politikalarla Suriyelileri kendi ülkelerine göndermesi en büyük arzumuz."
CHP Sözcüsü Deniz Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
TÜRKİYE
CHP'den Tanju Özcan-Kılıçdaroğlu tartışmasına ilişkin açıklama: Kurullarda değerlendirilecek
00:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала