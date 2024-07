https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/orbanin-ab-karsiti-ittifaki-kitada-yayiliyor-1085619815.html

Orban'ın AB karşıtı ittifakı tüm kıtada yayılıyor

07.07.2024

Belçika'da aşırı muhafazakar Vlaams Belang (VB) ile Hollanda’da Geert Wilders'ın liderlik yaptığı Özgürlük Partisi (PVV), Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başını çektiği Avrupa Birliği (AB) karşıtı ‘Avrupa'nın Vatanseverleri’ ittifakına katıldı.VB'nin lideri Tom Van Grieken, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kurmaya çalıştığı yeni siyasi grup Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına katıldıklarını duyurdu.Van Grieken, "Avrupa'da yeni bir rüzgar esiyor. Milliyetçi partiler her zamankinden daha güçlü. Avrupa'mıza sevgimizden dolayı daha az AB ve daha az göç zamanı" ifadesini kullandı.Wilders da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PVV'nin Avrupa'nın Vatanseverleri oluşumuna dahil olduğunu duyurarak, şunları kaydetti:Söz konusu partilerin katılmasıyla Avrupa'nın Vatanseverleri, AP'de siyasi grup kurmak için en az 7 ülkeden üye şartını sağlamış oldu. Orban'ın yeni grubun kurulduğuna dair resmi duyuruyu yarın yapması bekleniyor.Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurduğunu duyurmuştu.Aşırı muhafazakar İspanyol Vox ve Portekizli Chega partileri de ittifaka katıldığını açıklamıştı.AP'de mevcut aşırı sağcı grup Kimlik ve Demokrasi'nin (ID) çatısındaki Fransız Marine Le Pen başkanlığındaki Ulusal Birlik (RN), henüz hiçbir siyasi grubun mensubu olmayan Almanya İçin Alternatif (AfD) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) mensubu İtalyan Lega partilerinin ittifaka katılacak potansiyel adaylar olduğu düşünülüyor.Kurduğu ittifakı tanıtan Macar lider, "Çok yakında Avrupa'nın en büyük grubu olacağına inandığım bir siyasi oluşum yaratıyoruz. Bu birkaç gün içinde gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.FPÖ lideri Kickl, "Avrupa siyaseti için tarihi bir an yaşandığını" ifade ederek, bu üç partinin oluşturduğu ittifakı tanıtmak üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti ve kendileriyle aynı görüşteki diğer partilere de bu oluşuma katılmaları çağrısında bulundu.Kickl, amaçlarının Avrupa Birliği’ni (AB) dağıtmak ya da parçalamak olmadığını ifade ederek Avrupa’nın süper devlete dönüştürülmeye çalışıldığını, üye ülke halkları tarafından yetki verilen parlamentoların değersizleştirildiğini, egemenlik ve kendi kaderini belirleme gibi ifadelerin boş sözlere dönüştüğünü vurguladı.Kickl, kurdukları ittifakla bu yaklaşıma karşı çıkacaklarını, yetkinin "Brüksel’den alınıp yeniden egemen üye ülkelere verilmesi" için çalışacaklarını söyledi.

