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Orban’dan AB karşıtı yeni ittifak
Orban’dan AB karşıtı yeni ittifak
Sputnik Türkiye
AB karşıtı yeni ittifak kurduklarını duyuran Macaristan Başbakanı Orban, Çekya ve Avusturya'dan partilerle kurdukları yeni siyasi ittifakın birkaç gün içinde... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T15:00+0300
2024-06-30T15:00+0300
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Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya’daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, Avrupa Parlamentosunda (AP) ‘Avrupa için Vatanseverler’ (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurdu.AP'deki yeni oluşumun ilanı için Viyana’da düzenlenen ortak basın toplantısına Macaristan Başbakanı ve Fidesz Genel Başkanı Viktor Orban, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ve ANO Genel Başkanı Andrej Babis katıldı.‘Avrupa siyaseti için tarihi bir an’Ortak basın toplantısında konuşan Macar lider, "Çok yakında Avrupa'nın en büyük grubu olacağına inandığım bir siyasi oluşum yaratıyoruz. Bu birkaç gün içinde gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.FPÖ lideri Kickl, "Avrupa siyaseti için tarihi bir an yaşandığını" ifade ederek, bu üç partinin oluşturduğu ittifakı tanıtmak üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti ve kendileriyle aynı görüşteki diğer partilere de bu oluşuma katılmaları çağrısında bulundu.Kickl, amaçlarının Avrupa Birliği’ni (AB) dağıtmak ya da parçalamak olmadığını ifade ederek Avrupa’nın süper devlete dönüştürülmeye çalışıldığını, üye ülke halkları tarafından yetki verilen parlamentoların değersizleştirildiğini, egemenlik ve kendi kaderini belirleme gibi ifadelerin boş sözlere dönüştüğünü vurguladı.Kickl, kurdukları ittifakla bu yaklaşıma karşı çıkacaklarını, yetkinin "Brüksel’den alınıp yeniden egemen üye ülkelere verilmesi" için çalışacaklarını söyledi.‘Şu an Brüksel’de yapılan yeşil (çevreci) politikalar değil’Macaristan Başbakanı Orban da geleneksel aile yapısını, ülkelerin egemenliğini savunduklarını belirterek, kurdukları ittifakın kısa sürede AP içindeki sağ tandanslı en büyük fraksiyona dönüşeceğini savundu.Orban, "Şu an Brüksel'de yapılan yeşil (çevreci) politikalar değil. Aksine zehirli yeşil siyaset. Bu, bizleri sağlıklı kılmaz, zehirler" diye konuştu.ANO Genel Başkanı Andrej Babis de kurdukları ittifakın üç temel ilkesinin olduğunu belirterek, "Avrupa için Vatanseverler ittifakı, ülkelerin egemenliğinin savunulması, düzensiz göçle mücadele ve Yeşil Mutabakat'ın (AB'nin çevreci düzenlemeleri) revize edilmesini savunuyor" ifadesini kullandı.Babis, iklimi koruma ve çevreci politikaların Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü tehdit ettiğini söyledi.Soru kabul edilmeyen basın toplantısında 3 lider, ittifakın savunduğu ilkelerin yer aldığı manifestoyu imzaladı.Basın toplantısında bu tanıtımın ilk etap olduğu, ikinci etabın Fransa’nın Strazburg kentinde ya da Belçika’nın başkenti Brüksel’de daha geniş katılımlı yapılacağı bildirildi.AP'de grup kurmayı amaçlayan Avrupa için Vatanseverler İttifakı'nın en az 23 sandalyesi ve en az 7 AB üyesinden milletvekilinin bulunması gerekiyor.Bu üç partinin AP'de toplam 24 sandalyesi bulunsa da en az 4 ülkeden daha katılım sağlamaları halinde grup kurmaları mümkün olacak. AP'de halen 2'si aşırı sağ toplam 7 siyasi grup bulunuyor.‘Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap’Başbakan Orban, FPOe lideri Kickl ve ANO lideri Babis toplantıda, barış, güvenlik ve kalkınma vaat eden bir “vatansever manifesto” imzaladı.Orban, yakın dostu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın “Amerika'yı Yeniden Büyük Yap” sloganını Avrupa'ya uyarlayarak, “Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap” sloganı altında güçlü bir Avrupa politikası için çalışma sözü verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/orban-avrupa-icin-en-buyuk-tehdit-ab-liderligi-1084328744.html
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avrupa birliği, egemenlik, macaristan, viktor orban, çekya, avusturya, ab, abd hegemonyası, muhafazakar
avrupa birliği, egemenlik, macaristan, viktor orban, çekya, avusturya, ab, abd hegemonyası, muhafazakar

Orban’dan AB karşıtı yeni ittifak

15:00 30.06.2024
© AA / Aşkın KıyağanViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© AA / Aşkın Kıyağan
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AB karşıtı yeni ittifak kurduklarını duyuran Macaristan Başbakanı Orban, Çekya ve Avusturya'dan partilerle kurdukları yeni siyasi ittifakın birkaç gün içinde Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük muhafazakar grup haline geleceğinden emin olduğunu ifade etti.
Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya’daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, Avrupa Parlamentosunda (AP) ‘Avrupa için Vatanseverler’ (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurdu.
AP'deki yeni oluşumun ilanı için Viyana’da düzenlenen ortak basın toplantısına Macaristan Başbakanı ve Fidesz Genel Başkanı Viktor Orban, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ve ANO Genel Başkanı Andrej Babis katıldı.

‘Avrupa siyaseti için tarihi bir an’

Ortak basın toplantısında konuşan Macar lider, "Çok yakında Avrupa'nın en büyük grubu olacağına inandığım bir siyasi oluşum yaratıyoruz. Bu birkaç gün içinde gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
FPÖ lideri Kickl, "Avrupa siyaseti için tarihi bir an yaşandığını" ifade ederek, bu üç partinin oluşturduğu ittifakı tanıtmak üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti ve kendileriyle aynı görüşteki diğer partilere de bu oluşuma katılmaları çağrısında bulundu.
Kickl, amaçlarının Avrupa Birliği’ni (AB) dağıtmak ya da parçalamak olmadığını ifade ederek Avrupa’nın süper devlete dönüştürülmeye çalışıldığını, üye ülke halkları tarafından yetki verilen parlamentoların değersizleştirildiğini, egemenlik ve kendi kaderini belirleme gibi ifadelerin boş sözlere dönüştüğünü vurguladı.
Kickl, kurdukları ittifakla bu yaklaşıma karşı çıkacaklarını, yetkinin "Brüksel’den alınıp yeniden egemen üye ülkelere verilmesi" için çalışacaklarını söyledi.

‘Şu an Brüksel’de yapılan yeşil (çevreci) politikalar değil’

Macaristan Başbakanı Orban da geleneksel aile yapısını, ülkelerin egemenliğini savunduklarını belirterek, kurdukları ittifakın kısa sürede AP içindeki sağ tandanslı en büyük fraksiyona dönüşeceğini savundu.
Orban, "Şu an Brüksel'de yapılan yeşil (çevreci) politikalar değil. Aksine zehirli yeşil siyaset. Bu, bizleri sağlıklı kılmaz, zehirler" diye konuştu.
ANO Genel Başkanı Andrej Babis de kurdukları ittifakın üç temel ilkesinin olduğunu belirterek, "Avrupa için Vatanseverler ittifakı, ülkelerin egemenliğinin savunulması, düzensiz göçle mücadele ve Yeşil Mutabakat'ın (AB'nin çevreci düzenlemeleri) revize edilmesini savunuyor" ifadesini kullandı.
Babis, iklimi koruma ve çevreci politikaların Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü tehdit ettiğini söyledi.
Soru kabul edilmeyen basın toplantısında 3 lider, ittifakın savunduğu ilkelerin yer aldığı manifestoyu imzaladı.
Basın toplantısında bu tanıtımın ilk etap olduğu, ikinci etabın Fransa’nın Strazburg kentinde ya da Belçika’nın başkenti Brüksel’de daha geniş katılımlı yapılacağı bildirildi.
AP'de grup kurmayı amaçlayan Avrupa için Vatanseverler İttifakı'nın en az 23 sandalyesi ve en az 7 AB üyesinden milletvekilinin bulunması gerekiyor.
Bu üç partinin AP'de toplam 24 sandalyesi bulunsa da en az 4 ülkeden daha katılım sağlamaları halinde grup kurmaları mümkün olacak. AP'de halen 2'si aşırı sağ toplam 7 siyasi grup bulunuyor.

‘Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap’

Başbakan Orban, FPOe lideri Kickl ve ANO lideri Babis toplantıda, barış, güvenlik ve kalkınma vaat eden bir “vatansever manifesto” imzaladı.
Orban, yakın dostu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın “Amerika'yı Yeniden Büyük Yap” sloganını Avrupa'ya uyarlayarak, “Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap” sloganı altında güçlü bir Avrupa politikası için çalışma sözü verdi.
Первый саммит Европейского политического сообщества в Праге - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
DÜNYA
Orban: Avrupa için en büyük tehdit AB liderliği
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