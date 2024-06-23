https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/edirnede-sulama-goletindeki-balik-olumleriyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1085140161.html

Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan göletteki balıkların ölümüyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T17:15+0300

2024-06-23T17:15+0300

2024-06-23T17:28+0300

türkiye

balık

edirne

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi.Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

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Sputnik Türkiye

balık, edirne, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı