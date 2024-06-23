https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/edirnede-sulama-goletindeki-balik-olumleriyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1085140161.html
Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan göletteki balıkların ölümüyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T17:15+0300
2024-06-23T17:15+0300
2024-06-23T17:28+0300
türkiye
balık
edirne
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
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Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi.Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/turkiye-genelinde-27-ilde-ormanlara-giris-yasaklandi-1084720532.html
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balık, edirne, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
balık, edirne, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
17:15 23.06.2024 (güncellendi: 17:28 23.06.2024)
Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan göletteki balıkların ölümüyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi.
Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.