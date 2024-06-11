https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/turkiye-genelinde-27-ilde-ormanlara-giris-yasaklandi-1084720532.html

Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde havaların ısınması sebebiyle yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T13:49+0300

2024-06-11T13:49+0300

2024-06-11T13:49+0300

türkiye

meteoroloji

yangın

orman

marmara bölgesi

karadeniz

ege bölgesi

akdeniz

iç anadolu bölgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084501475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_574f1713843a46ecd7395b660eba5ff0.jpg

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları'nın Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.Ormanlara giriş yapılamayacak illerTürkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiKaradeniz Bölgesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/pamukkalede-orman-yangini-alevler-ruzgarla-buyudu-1084696822.html

türkiye

marmara bölgesi

karadeniz

ege bölgesi

iç anadolu bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, yangın, orman, marmara bölgesi, karadeniz, ege bölgesi, akdeniz, iç anadolu bölgesi