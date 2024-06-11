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Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde havaların ısınması sebebiyle yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:49+0300
2024-06-11T13:49+0300
türkiye
meteoroloji
yangın
orman
marmara bölgesi
karadeniz
ege bölgesi
akdeniz
iç anadolu bölgesi
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Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları'nın Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.Ormanlara giriş yapılamayacak illerTürkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiKaradeniz Bölgesi
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türkiye
marmara bölgesi
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meteoroloji, yangın, orman, marmara bölgesi, karadeniz, ege bölgesi, akdeniz, iç anadolu bölgesi
meteoroloji, yangın, orman, marmara bölgesi, karadeniz, ege bölgesi, akdeniz, iç anadolu bölgesi

Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı

13:49 11.06.2024
© AA / Fatih ÇapkınBursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AA / Fatih Çapkın
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Türkiye genelinde havaların ısınması sebebiyle yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı.
Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları'nın Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.
Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.
Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.
Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı.
Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Ormanlara giriş yapılamayacak iller

Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Marmara Bölgesi

İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Ege Bölgesi

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim
Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül
Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül
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