https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/israilden-misilleme-tehditi-lubnana-guclu-bir-eyleme-haziriz-1084527447.html
İsrail'den misilleme tehditi: 'Lübnan'a güçlü bir eyleme hazırız'
İsrail'den misilleme tehditi: 'Lübnan'a güçlü bir eyleme hazırız'
Sputnik Türkiye
Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail'de büyük bölgelerde yangın çıkartan saldırısı ardından tehditler yağdırdı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T13:14+0300
2024-06-05T13:14+0300
2024-06-05T13:14+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
hizbullah
lübnan
misilleme
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filistin
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim sürerken ülkesinin kuzeyde 'son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu' belirtti. Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) son derece güçlü bir eyleme hazırız." ifadesini kullandı.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de önceki gün ülkenin kuzeyini ziyaret etmiş ve Hizbullah ile yaşanan gerilime dikkati çekerek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar yaşıyor. Bu çatışmalarda şimdiye kadar 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdden-gazzede-ateskes-onerisiyle-ilgili-aciklama-hamastan-yanit-bekliyoruz-1084522759.html
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benyamin netanyahu, hizbullah, lübnan, misilleme, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
benyamin netanyahu, hizbullah, lübnan, misilleme, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
İsrail'den misilleme tehditi: 'Lübnan'a güçlü bir eyleme hazırız'
Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail'de büyük bölgelerde yangın çıkartan saldırısı ardından tehditler yağdırdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim sürerken ülkesinin kuzeyde 'son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu' belirtti. Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) son derece güçlü bir eyleme hazırız." ifadesini kullandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de önceki gün ülkenin kuzeyini ziyaret etmiş ve Hizbullah ile yaşanan gerilime dikkati çekerek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar yaşıyor. Bu çatışmalarda şimdiye kadar 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.