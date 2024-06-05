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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdden-gazzede-ateskes-onerisiyle-ilgili-aciklama-hamastan-yanit-bekliyoruz-1084522759.html
ABD'den Gazze'de ateşkes önerisiyle ilgili açıklama: Hamas'tan yanıt bekliyoruz
ABD'den Gazze'de ateşkes önerisiyle ilgili açıklama: Hamas'tan yanıt bekliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini belirtti. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T10:53+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın mensuplarına Biden'ın duyurduğu, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı."Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz" diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.'CIA Direktörü Burns Katar'ı ziyaret edecek'Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.İsrail'in 'Walla' haber sitesinde dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Öte yandan, Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/netanyahudan-bidenin-gazzede-kalici-ateskes-cagrisina-ret-1084465447.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), abd, jake sullivan, joe biden, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, ateşkes, ateşkes anlaşması, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, hamas, katar, mısır

ABD'den Gazze'de ateşkes önerisiyle ilgili açıklama: Hamas'tan yanıt bekliyoruz

10:53 05.06.2024
Jake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın mensuplarına Biden'ın duyurduğu, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı.

"Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz" diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.

'CIA Direktörü Burns Katar'ı ziyaret edecek'

Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail'in 'Walla' haber sitesinde dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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Netanyahu’dan Biden'ın Gazze’de kalıcı ateşkes çağrısına ret
3 Haziran , 16:26
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