https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdden-gazzede-ateskes-onerisiyle-ilgili-aciklama-hamastan-yanit-bekliyoruz-1084522759.html

ABD'den Gazze'de ateşkes önerisiyle ilgili açıklama: Hamas'tan yanıt bekliyoruz

ABD'den Gazze'de ateşkes önerisiyle ilgili açıklama: Hamas'tan yanıt bekliyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini belirtti. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

abd

jake sullivan

joe biden

filistin

israil-filistin sorunu

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın mensuplarına Biden'ın duyurduğu, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı."Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz" diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.'CIA Direktörü Burns Katar'ı ziyaret edecek'Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.İsrail'in 'Walla' haber sitesinde dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Öte yandan, Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/netanyahudan-bidenin-gazzede-kalici-ateskes-cagrisina-ret-1084465447.html

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